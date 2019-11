Una excelente opción para la belleza y la salud

Los consumidores de hoy en día quieren saber que los productos que compran están hechos de ingredientes obtenidos ética y sosteniblemente. Y un número creciente de empresas, incluidas las de los sectores de la cosmética, la farmacéutica y la medicina, quieren orientación sobre cómo obtener sus materiales de maneras favorables a la biodiversidad.

¿Qué es Biocomercio Ético (BE)?

Reconocer la importancia de las especies naturales ofrece una oportunidad única para vincular la biodiversidad, la salud, la belleza y el desarrollo sostenible. La biodiversidad es la fuente para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. En este sentido, el abastecimiento ético de especies nativas puede desempeñar un papel importante en la conservación y el uso sostenible de estas especies y sus ecosistemas y proporciona una vía significativa para el desarrollo de las comunidades involucradas.



El bienestar humano y la mejora de los medios de vida son una parte integral del desarrollo sostenible. Nuestra experiencia muestra que el Biocomercio Etico no sólo influye positivamente en el cuidado del planeta, sino también en la belleza y la salud de las personas.



La calidad en productos obtenidos de la biodiversidad, el acceso a medicamentos, servicios de salud y la asistencia médica a poblaciones remotas mediante el transporte de estos productos son algunas de las maneras en que el Biocomercio Ético contribuye en el bienestar de las comunidades.



LABFARVE y el biocomercio

El Laboratorio de Farmacología Vegetal LABFARVE fue fundado en Colombia en 1984 por el Doctor Jorge Piñeros Corpas, como parte de una iniciativa más amplia para mejorar el acceso a los servicios de salud en los segmentos más pobres de la sociedad. Para esto investiga, desarrolla, transforma y comercializa productos de obtención natural derivados de la rica biodiversidad colombiana, desde los Andes hasta la Amazonía. Buena parte de los extractos de especies nativas provienen de áreas propias de cultivo orgánico como, por ejemplo, de su Jardín Medicinal que ha sido reconocido como Patrimonio Mundial Universitario.



Con más de 120 empleados, LABFARVE también proporciona puestos de trabajo para cerca de 100 agricultores afiliados a cargo de la recolección silvestre sostenible de materias primas y a lo largo de sus cadenas de suministro implementa principios del BE como: contratos a largo plazo con sus proveedores, capacitación continua a sus socios comerciales y a las comunidades que proporcionan las materias primas, el respeto por los conocimientos tradicionales, el impacto positivo en la salud y el desarrollo de programas que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades, entre otros.



De otro lado, el BE también garantiza que la biodiversidad nativa y los ecosistemas relacionados sean administrados y conservados de manera sostenible y que se protejan los derechos de las comunidades indígenas y locales en relación con sus tierras, recursos y conocimientos. La participación equitativa en los beneficios es un reconocimiento adecuado de la contribución de la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales a los nuevos productos, así como un incentivo esencial para proteger e integrar esa diversidad biológica y los conocimientos en políticas y planes de desarrollo.



Mediante la implementación de los principios del Biocomercio Ético a lo largo de sus cadenas de suministro, el laboratorio integra los beneficios de sus productos, haciéndolos accesibles y eficientes para que las personas tengan mejores condiciones de vida. Hoy en día, es reconocido en toda América Latina por facilitar el acceso a especies nativas, por promover el reconocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad y por ser miembro fundador de la Unión para el BioComercio ético.



*Por: Gerente de Biocomercio de LABFARVE y Director de Corpas Verde de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, Gustavo Urrea.*