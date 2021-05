Una educación siempre actual e innovadora

Fiel a su compromiso desde hace 367 años, plasmado en la frase ‘Nova et Vetera’ (siempre antigua y siempre nueva), la Universidad del Rosario se sigue mostrando al país como una institución abierta a la diversidad, la innovación y la tecnología, con una participación permanente en el debate nacional y el reconocimiento de las nuevas poblaciones, y siempre dispuesta a transformarse para aportar desde lo académico.

Con base en esa filosofía, la universidad es consciente de que las sociedades nacional y global manifiestan necesidades que requieren de una nueva generación de profesionales que puedan dar solución a problemas complejos desde la multidisciplinariedad y la apertura a la diversidad de pensamientos fundamentales.



“El último año y medio, en especial, junto con tendencias apalancadas por la tecnología, propias de la Cuarta Revolución Industrial, ha dejado claro que, para entender ciertos nuevos fenómenos de la sociedad, se debe considerar la intersección de distintas lecturas y visiones que se le puedan dar al mundo”, explica Rafael Méndez-Romero, director académico de la Universidad del Rosario.



Por otra parte, existe una brecha, o “valle de la muerte”, entre la educación superior y las necesidades del sector productivo. Por eso, los programas se estructuran teniendo como especial insumo las necesidades actuales de Colombia y el mundo.



“De nada nos sirve formar grandes teóricos disciplinares si con sus conocimientos no se pueden encontrar soluciones a los problemas de la sociedad. Por eso, el replanteamiento y la actualización de los portafolios académicos e institucionales mediante la creación y actualización de programas que satisfagan esas tendencias ha sido uno de nuestros principales propósitos”, destaca el director académico.



Consciente de que las carreras están permeadas por la tecnología y la ciencia, la Universidad del Rosario incluye ahora programas, escuelas y facultades que combinan los mejores saberes para entregar profesionales que hagan una diferencia significativa por y en el país.



Así, hace una nueva apuesta por el arte y la creación y un fortalecimiento de las Ciencias Naturales y Aplicadas, al igual que de las Ciencias de la Salud, a propósito de la actual situación sanitaria global.



Talentos direccionados



La Universidad del Rosario ha estado transformado empáticamente su portafolio institucional académico con la inclusión de varios pregrados, en especial en la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, la Facultad de Creación, y en Enfermería (de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud).



La Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología conecta diversos procesos que les permiten a sus estudiantes idear, crear y transformar en ciencia y tecnología con los programas de Ingeniería Industrial, Sistemas Energéticos, Ingeniería Electrónica y el de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC).



“Si bien estos pregrados podrían pensarse como tradicionales, no lo son, porque hemos innovado los currículos con el fin de generar para los estudiantes distintas rutas de conocimiento que conecten con los propios frentes mediante estructuras de mayores y menores, es decir, con acompañamientos y el fortalecimiento y reconocimiento de talentos particulares, y líneas de profundización”, asegura Rafael Méndez-Romero.



El programa de Ingeniería Industrial incluye líneas de profundización en ciencias de datos, logística, análisis de la decisión y finanzas. En Sistemas Energéticos, las líneas de profundización se han definido en sistemas físicos, robótica y automatización, y telecomunicaciones.



En cuanto al programa de Ingeniería Electrónica, este busca formar profesionales capaces de diseñar, crear e integrar dispositivos y sistemas electrónicos que resuelvan problemas de la industria y la sociedad. Para ello, incluye líneas de profundización en automatización y robótica, sistemas ciberfísicos y telecomunicaciones.



El director académico de la Universidad del Rosario resalta que “los estudiantes pueden, además, elegir áreas menores con características multidisciplinares y de profesionalización para que puedan encontrar sus talentos específicos y desarrollarlos de la mejor manera”.



Tierra y Creación

​

Con respecto al Programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC), este se convierte en el único de su clase en el país y da respuesta a problemas y necesidades propias de la Revolución 4.0 a través de profundizaciones en ciberseguridad, Inteligencia Artificial, ciencia de datos, y en áreas menores en desarrollo de ‘software’, Internet de las Cosas, actuaría, matemáticas avanzadas y ciudades inteligentes.



“Eso hace que lo que se enseña en MACC no sea lo que tradicionalmente se imparte en el área de la tecnología”, indica Méndez-Romero.



Otro programa nuevo que comienza a ofrecer la Universidad del Rosario es el pregrado en Ciencias del Sistema Tierra, único en Latinoamérica, de la facultad de Ciencias Naturales y respaldado internacionalmente por el Max Planck Institute, de Alemania, y el Smithsonian Tropical Research Institute, de Panamá.



El pregrado, que busca entender la Tierra como un sistema complejo e interconectado, ofrece líneas de profundización en temas de tierra sólida, climatología, biogeoquímica, hidrología e interacción con la Bilogía, las Ciencias Humanas y las nacientes ingenierías de la Universidad del Rosario.



La tercera innovación académica de esta Institución de Educación Superior es la Facultad de Creación (FaCrea), que brinda formación profesional para un futuro interdisciplinar con miradas integrales, creativas e innovadoras en las carreras de Arquitectura, Artes, Creación, Diseño y Teatro Musical, esta última, en alianza con MISI producciones.



Finalmente, la Universidad del Rosario ha abierto el pregrado de Enfermería, que forma parte del portafolio de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, una de las mejores de Colombia.



El programa se ha construido mediante un modelo de aprendizaje basado en la comprensión, con diferenciales importantes que permiten que los estudiantes sean los protagonistas de la formación.



Tiene un énfasis importante en ciencias básicas, pero con enfoque en formación en biociencias, ciencias biomédicas y sociohumanísticas, que permiten fortalecer la autonomía profesional y el trabajo interdisciplinario.



Cada una de estas novedades académicas de la Universidad del Rosario ha sido pensada para aportar soluciones reales e innovadoras a las diferentes problemáticas existentes en Colombia.