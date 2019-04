Una buena alimentación, vital en enfermos con cáncer

Tener una buena nutrición es la base de la salud para todas las etapas de la vida. Sin embargo, cuando se enfrenta un diagnóstico de cáncer, consumir los alimentos correctos puede tener un papel muy importante para ayudar al paciente a enfrentar mejor su enfermedad.



Según el doctor Gabriel Gómez, director médico regional para América Latina de Abbott, “mantener una ingesta nutricional balanceada después del diagnóstico contribuye a prevenir de manera efectiva la pérdida de peso y de músculo. Mantener, y aún, mejorar el peso, la masa muscular y la fuerza, son indicadores de una adecuada evolución para mantener la salud”. Hay que tener en cuenta que cada plan nutricional debe ser individualizado en función de cada persona y por la etapa que esté pasando.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, los tratamientos contra el cáncer en ocasiones afectan el gusto, el olfato, el apetito y la capacidad de comer suficiente o de absorber los nutrientes de los alimentos. Es posible que esto cause desnutrición lo cual se debe tratar porque disminuye la calidad de vida del paciente.



Ahora bien, las formas de tratamiento multimodales como cirugía, quimio, radio, inmunoterapia o la unión de estas requieren que la persona tenga una composición corporal adecuada para que los tratamientos se puedan tolerar y que cumplan su función. Desafortunadamente, mantenerse bien nutrido puede ser un reto, ya que algunos tratamientos, y la enfermedad por sí misma, pueden afectar el apetito y la capacidad para comer, afirma Gómez. De acuerdo con el Código Europeo Contra el Cáncer, además de llevar una alimentación personalizada es fundamental hacer ejercicios para mantener fuerte la musculatura, no se debe fumar ni beber alcohol y es importante tomar las precauciones adecuadas frente al sol.



También, durante todas las fases del tratamiento no es recomendable consumir verduras crudas pues estas pueden tener alojadas bacterias. En el caso de las frutas es indispensable lavarlas bien antes de su consumo, asimismo, la proteína se debe incluir diariamente, evitando las carnes rojas. Por su parte, los lácteos son bienvenidos a la hora de la merienda.



Es importante preguntarle al oncólogo si recomienda la visita a un nutricionista que brinde asesoría en el plan de alimentación durante este momento decisivo. A continuación algunos consejos que menciona el doctor Gómez:



- Para combatir la falta de apetito, se recomienda probar diferentes alimentos al principio del día que es la hora en la que cuerpo es más propenso a recibir alimentos. Ante la aparición de vómito o la incapacidad de obtener una nutrición completa a través de una alimentación normal, se recomienda agregar un suplemento nutricional completo que esté diseñado para proporcionar macro y micronutrientes.



- Los problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea pueden dificultar la retención de los nutrientes necesarios durante el tratamiento. Para combatirlos se recomienda comer alimentos frecuentes durante el día en lugar de depender de tres comidas grandes. A la hora de elegir un alimento, se recomienda escoger aquellos con mayor contenido de calorías y proteínas, tales como manzanas rebanadas con mantequilla de maní o manzanas y queso.



-Según el Instituto Nacional del Cáncer, el azúcar no esta directamente relacionado con el cáncer. Según investigaciones lo que se evidencia es que algunas células enfermas tienen más canales receptores de glucosa en sus membranas en comparación con las células sanas.