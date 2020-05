Un viaje al interior del nuevo coronavirus

A lo largo de la pandemia, la Casa Editorial El Tiempo sigue llevando a cabo transmisiones en Facebook Live en las que expertos de la salud ayudan a aclarar el panorama del nuevo coronavirus y hacen recomendaciones para evitar o reducir su impacto en distintas dimensiones de la vida.

En la entrega más reciente, transmitida el 13 de mayo, el neumólogo y epidemiólogo Gonzalo Prada, en diálogo con El Tiempo, habló sobre las generalidades del SARS-Cov-2, de la COVID-19 y de las maneras en que podemos evitar contagiarnos y sufrir un mal desenlace.



¿Pero cómo afecta el nuevo coronavirus al cuerpo humano? El doctor Prada afirmó que los receptores de este virus se unen a un receptor llamado enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en los pulmones, los vasos sanguíneos y otras partes del organismo.



El virus, una vez entra en contacto con este receptor, produce un daño directo y citotóxico que genera una inflamación comúnmente llamada “tormenta de citoquinas”, una cascada inflamatoria que pone al cuerpo en una situación de gran vulnerabilidad.



Si bien necesitamos la inflamación para combatir procesos de agresión bacteriana o viral, esta también puede producir daño. En el caso de este virus, según afirmó el neumólogo y epidemiólogo, se pueden generar problemas como neumonía viral, fenómenos anormales de la circulación y de trombosis intravascular, daño renal agudo e, incluso, problemas a nivel del cerebro. A este conjunto se le llama sepsis viral y daño multiorgánico asociado al virus. Sin embargo, no todas las personas están en el mismo riesgo de padecer estos efectos.



“El riesgo de contagio es igual para cualquier ser humano, pero la probabilidad de desarrollar complicaciones es mayor en pacientes que tienen factores de riesgo, como ser diabético, obeso o hipertenso, o tener patologías tiroideas y enfermedades de base crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, cánceres, VIH, etcétera. Todos estos pacientes pueden tener alteraciones en su respuesta de defensa ante una situación tan agresiva como la COVID-19”, expresó Prada.



Así mismo, los adultos mayores se encuentran en alto riesgo debido a la inmunosenescencia, nombre que designa el envejecimiento del sistema inmunitario.



Igualmente, aunque hubo quien dijo lo contrario hace unos meses, las personas fumadoras también están en riesgo: “Hay que derribar ese tipo de mitos. Las personas que fuman sistemáticamente tienen un daño pulmonar que les merma capacidad y reserva pulmonar para enfrentar una situación tan caótica y tan trágica”, aclaró Prada.



Con relación a pacientes con asma, el doctor aseguró que no deben abandonar sus tratamientos prescritos y deben tomar las precauciones que aplican para cualquier persona: el lavado de manos con agua y jabón, el uso del tapabocas y el distanciamiento social.



“Las manos no deben lavarse con ácido sulfúrico; de hecho, puede ser peor usar hipoclorito, pues genera dermatitis, con lo que crecen las posibilidades de albergar más gérmenes”, anotó el neumólogo y epidemiólogo. Con respecto al tapabocas, el profesional de la salud dijo que este no tenía que ser un N-95 o de alta tecnología. Lo importante es evitar que las gotas de saliva contagien a otros al toser, al estornudar e, incluso, al hablar.



¿Cómo prevenir?



El nuevo coronavirus, sobre el que aún se desconoce mucho, llegó para quedarse por un tiempo. De momento, no hay tratamiento ni vacuna y, como se ha dicho, las posibilidades de contagiarse son las mismas para todos. Sin embargo, hay algunas medidas que pueden tomarse para reducir la probabilidad de un desenlace fatal. Adquirir buenos hábitos como dejar de fumar, alimentarse bien para fortalecer el sistema inmunitario y controlar el estrés son algunas de las recomendaciones.



“Existe una relación directa entre el estrés fisiológico, el estrés somático, el estrés psicológico y la aparición de malos desenlaces con enfermedades infecciosas. El cuerpo funciona como una máquina que es integral”, manifestó el doctor Prada.



Otro aspecto importante es la inmunización. En este sentido, es esencial vacunarse contra la influenza y contra el neumococo: “Como no hay vacunas para todo el planeta, se vacunan contra la influenza personas con riesgo más alto, como personal de salud, pacientes mayores de 50 años, pacientes con comorbilidades y niños muy pequeños. En el caso del neumococo, aunque hay matices, es más o menos igual”, señaló el neumólogo y epidemiólogo.



Prada resaltó, así mismo, que hay componentes naturales que, en el caso de infecciones virales, son bastante efectivos, por lo menos para prevenir que estas aparezcan: “El sistema inmunológico necesita de una buena alimentación y de estar sano, pero esa no es la realidad de mucha gente. Por eso, hay medicamentos naturales que pueden colaborar, como uno cuyo nombre genérico es Vincetoxicum hirundinaria, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico”.



Este medicamento estimula la producción de interferón alfa, una molécula que, en caso de que entre un virus, le ayuda al cuerpo humano a inhibir la replicación viral. “Probablemente, ante una infección viral grande, se sature el sistema. Por eso, este medicamento ayuda un poco a mejorar esa producción de interferón”, anotó Prada.



Vincetoxicum hirundinaria también ayuda a facilitar la acción de los macrófagos. Estas células, que participan de la respuesta defensiva del organismo ante una agresión viral o bacteriana, “se encargan de fagocitar una molécula de un virus, la procesan y se la presentan al resto del sistema inmunitario para que él orqueste una respuesta que se encargue de bloquearlo”, dijo el profesional de la salud.



La prevención es, entonces, fundamental no solo para evitar o reducir el impacto del nuevo coronavirus, sino de muchas otras infecciones. No solo la COVID-19 puede complicar a los pacientes. Las neumonías por adenovirus, por virus sincitial respiratorio o por la influenza tienen, igualmente, altas probabilidades de mortalidad en personas mayores o en personas con comorbilidades.



Por su parte, el cuidado y la disciplina social también son esenciales para evitar que se produzca un rebrote en el segundo semestre del año que nos conduzca a una nueva cuarentena: “Por eso le pido de manera encarecida al público que practique lo básico (usar el tapabocas, lavarse las manos y mantener la distancia social), porque es la única manera de que no se propague el virus y su ciclo se vaya apagando más”, recomendó el doctor Gonzalo Prada.