Un verdadero paraíso llamado The Palm Beaches

El Condado The Palm Beach, ubicado a dos horas al sur de Orlando y a una hora al norte de Miami, es uno de los destinos imperdibles para todo tipo de viajeros, presupuestos e intereses. Allí hay de todo y para todos.



Las 39 ciudades y pueblos que lo conforman, con sus 47 millas de playas, localizadas a lo largo de la costa Este del sur de Florida, Estados Unidos, son un verdadero tesoro turístico para quienes buscan descanso, diversión, entretenimiento, aventura al aire libre, vida nocturna y placeres gastronómicos.

La fascinación de The Palm Beaches se refleja en sus múltiples atractivos: planes de lujo, eclécticos sitios para hacer compras, una rica historia de arte y cultura, los mejores campos de golf y espacios para deportes acuáticos, una exquisita gastronomía, exuberantes atractivos naturales y una amplia gama de alternativas de alojamiento para todos los gustos.

Grandes y chicos

Foto: Waterstone_Resort_Marina

Cientos de atracciones esperan por las familias en The Palm Beaches. ¿Qué tal disfrutar de una vista espectacular en Jupiter Inlet Lighthouse, estar cerca a las tortugas marinas en el Loggerhead Marinelife Center o alimentar juntos a las jirafas en el Lion Country Safari? ¿Y qué tal asistir a un entrenamiento de los St. Louis Cardinals o de los Miami Marlins en el Roger Dean Stadium para después pasear en hidrodeslizador por Everglades?



Sin duda, la magia del sol y las agradables temperaturas del sur de Florida invitan a gozar de actividades al aire libre, como explorar los senderos naturales en el Gumbo Limbo Nature Center; escuchar el canto de los pájaros en los humedales de Wakodahatchee, hogar de cerca de 178 especies de aves; y recorrer en bicicleta, a la luz de la luna llena, los 24 kilómetros de senderos de Riverbend Park.

Delicias para el paladar

Foto: GreenMarket West Palm Beach

Más de 2.000 restaurantes y una equilibrada fusión de célebres chefs, principiantes vanguardistas y maestros clásicos, así como platos de todos los rincones del mundo conforman el crisol de opciones gastronómicas en The Palm Beaches.



Para empezar el día con un buen desayuno están Benny’s on the Beach, en el muelle Lake Worth; Howley's, en West Palm Beach; The Breakfast Shack, en Boynton Beach; Johan's Joe, una cafetería sueca en el centro de West Palm Beach; Dune Deck Café, en Lantana; Hobo's, en North Palm Beach, entre muchos otros.



Para almorzar o cenar están sitios como Guanabanas, en Júpiter, con especialidad en mariscos; Grato, Imoto o Buccan, en West Palm Beach y Palm Beach, restaurantes del reconocido chef Clay Conley; Avocado Grill, del chef local Julien Gremaud, en el centro de West Palm Beach; o Pistache French Bistro, restaurante parisino que está cerca a la calle Clematis.



El menú se completa con Serenity Garden Tea House & Café; Greenacres, para los amantes del chocolate; Sons and Daughters Farm & Winery, para los amantes de los vinos, cervezas y kombucha de barril… y ni hablar de las más de 20 cervecerías artesanales.

El cielo para los deportistas

Foto: HondaClassic

Más de 160 campos públicos y privados convierten al condado en la capital del golf de Florida, entre ellos Palm Beach Gardens, PGA National Resort & Spa, The Breakers Palm Beach, North Palm Beach Country Club, Par3, Red Reef, The Seagate Hotel & Spa’s Seagate Country Club, Boca Raton Resort & Club, Okeeheelee y Links at Boynton Beach.



Además, The Palm Beaches es el lugar perfecto para la práctica de deportes acuáticos como el esnórquel, el buceo, la pesca, el surf de remo, el canotaje, el kayak, el esquí acuático y la navegación a vela. Así mismo, se pueden practicar deportes como el ciclismo, el polo y disciplinas ecuestres. Adicionalmente, los amantes del croquet cuentan con el Centro Nacional de Croquet más grande del mundo, mientras que los tenistas pueden acceder a más de mil canchas.



Arte y cultura

Foto: Boca Museum

Más de 200 atractivos conforman la oferta cultural del condado, que cuenta con teatros, museos, centros artísticos, auditorios cerrados y al aire libre, jardines y centros culturales. Algunos ejemplos son el Jupiter Inlet Lighthouse & Museum, el Maltz Jupiter Theatre, el Norton Museum of Art, los Ann Norton Sculpture Gardens, el Kravis Center for the Performing Arts, el Museo Morikami y el Jardín Japonés, el Wick Theatre and Costume Museum y el Boca Raton Museum of Art.

Mar, brisa y, por supuesto... ¡playa!

Boca Beach Foto:

Si hay algo que caracteriza a este mágico destino, como su nombre lo indica, son las exuberantes playas. The Palm Beaches tiene cerca de 30 parques tropicales que se extienden a lo largo de 47 millas sobre el océano Atlántico, desde Jupiter Beach hasta Boca Ratón.



Las blancas arenas y transparentes aguas se disfrutan en Ocean Cay, en Júpiter; Atlantic Dunes Park, en Delray Beach; Singer Island Municipal Beach; Lake Worth Municipal Beach, en Peanut Island; Loggerhead Park, en Nuno Beach; John D. MacArthur Beach State Park, en North Palm Beach; Red Reef Park, en Boca Ratón; o el Coral Cove Park. Esta multitud de opciones hacen de The Palm Beaches un destino imperdible para quienes quieren disfrutar al máximo de un verano inolvidable.