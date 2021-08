¿Será el ganador de 818.000 mil millones de pesos en el Powerball?

La lotería más famosa del mundo, el Powerball de Estados Unidos, que en 2016 entregó el mayor premio de lotería de todos los tiempos de 1.6 mil millones de dólares, ofrecerá este miércoles un premio sorprendente de 211 millones de dólares, más de 818 mil millones de pesos.

El millonario premio acumulado del Powerball, que no cae desde el 5 de junio, podría caer en el próximo sorteo del 4 de agosto.



Para participar desde Colombia, todo lo que hay que hacer es ingresar al sitio de LottoSun, la plataforma de compra de boletos en línea líder en el mundo, y obtener uno o más boletos oficiales de la lotería Powerball online.



Adrián Cooremans, vocero de LottoSun, afirma: “Los boletos están disponibles en LottoSun y deben ser ordenados hasta dos horas antes del cierre del sorteo, para garantizar la compra del boleto genuino en un punto de venta oficial”.

¿Es legal jugar a loterías de EE. UU. desde Colombia?



Alex Gálvez, abogado y experto en migración en EE. UU., enfatiza que cualquiera puede participar y ganar los premios de las loterías americanas, incluyendo el Powerball: “no hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería, pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social”.



A esto, Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana en el Powerball, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería”.



¿Cómo participar desde Colombia?



Ingresar a LottoSun hasta antes de este miércoles y elegir cuántas líneas jugar. Luego, escoger los números que quieren y confirmar la compra en la parte inferior. La participación quedará asegurada para el próximo sorteo.



Para las loterías estadounidenses, LottoSun ofrece generalmente un mínimo de tres líneas por boleto, con un precio total de 15 dólares (5 dólares por línea).



El sitio web de LottoSun cobra una pequeña tarifa de servicio, pero la buena noticia es que "cuando ganan, no cobramos comisiones, sin importar cuán grande o pequeño sea el premio", dijeron los representantes de LottoSun.



LottoSun ofrece en Colombia alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA y Master Card.

Powerball Foto: Powerball

¿Qué ocurre si un colombiano gana los premios en LottoSun?



Los premios pequeños van directamente a la cuenta del usuario; sin embargo, si un usuario gana el acumulado a través de LottoSun, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



Con más de 6 millones de usuarios ganadores de todo el mundo y más de 100 millones de dólares pagados, LottoSun es, desde 2002, el mayor sitio web para comprar online boletos de lotería. Entre los mayores ganadores de LottoSun se encuentra una mujer panameña que ganó 30 millones de dólares y un salvadoreño que ganó 1 millón de dólares.

¿Cómo LottoSun funciona?



LottoSun es un servicio de mensajería global de boletos de lotería, que utiliza agentes locales en Estados Unidos y otros países para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes de todo el mundo.



El boleto oficial es escaneado y subido a la cuenta personal del cliente antes del sorteo. Esta versión escaneada del boleto, junto con la confirmación por correo electrónico y los términos de uso de la empresa, da a los jugadores el derecho de propiedad como únicos dueños de sus boletos.



¿Cuándo es el próximo sorteo?



El actual premio de Powerball de 211 millones de dólares se sorteará la noche de este miércoles 4 de agosto, todos los colombianos que compren sus boletos en LottoSun, participarán en las mismas condiciones que si estuvieran físicamente en Estados Unidos. ¿Habrá un ganador esta vez?



¡Buena suerte y por favor juega responsablemente!

Lotto Direct Limited opera LottoSun.com. Lotto Direct Limited tiene licencia de Malta Gaming Authority; Referencia de licencia MGA / B2C / 402/2017. 18+ solamente. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega responsablemente. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/