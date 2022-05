La marca automotriz japonesa Honda anuncia la disponibilidad en nuestro país de la versión ‘hatchback’ del nuevo Honda City, que mantiene todas las posibilidades que ya se habían dado a conocer en Colombia en el modelo sedán, es decir, elegancia, potencia, confort y seguridad.



“Nuestro nuevo Honda City está pensado para aquellos soñadores que día a día viven bajo sus propias convicciones y buscan alcanzar nuevas metas, entregando todo de sí para su familia y sus proyectos. Con la versión ‘hatchback’ ratificamos esta identidad propia del auto”, señalan voceros de Honda en Colombia.

El nuevo Honda City, en su versión ‘hatchback, cuenta con toda la calidad y el respaldo que caracterizan a la marca. Sumado a ese sello particular, el All New Honda City presenta un estilo de líneas marcadas y bordes perfilados que se convierten en la unión perfecta entre elegancia y diseño deportivo.



Su amplia cabina transporta a los usuarios al futuro gracias un centro de entretenimiento táctil que tiene como eje principal la pantalla de 8 pulgadas, compatible con Apple Car Play y Android Auto. De esta manera, conductor y pasajeros podrán disfrutar de cualquier recorrido, por más largo que sea.



El tablero totalmente digital del nuevo Honda City permite conocer la información del vehículo y administrar, de manera cómoda y segura, todas sus funciones, ofreciendo una mejor experiencia de conducción.



Bajo el capó del All New Honda City, el fabricante japonés ha incluido un motor de aleación de aluminio, con cuatro cilindros en línea, 16 válvulas, 1.500 cc y 122 caballos de fuerza (HP).



La transmisión CVT de este automóvil brinda un modo de conducción S+ y ‘paddle shift’, cuyas levas, ubicadas en el volante, posibilitan el control de los cambios de velocidad, brindando un manejo emocionante, dinámico y deportivo.



Los consumidores encontrarán también en la versión ‘hatchback’ del All New Honda City el sistema Eco Assist, el botón Econ y el botón Start/Stop.



La ayuda visual del sistema Eco Assist le indica a la persona al volante si está generando un consumo elevado de combustible para que pueda modificar su manera de manejar, haciéndola más eficiente y sostenible.



Con respecto al botón Econ, esta innovación de Honda optimiza el consumo de combustible. El sistema equilibra los cambios bruscos que puedan presentarse al acelerar y, gracias al sistema ‘Drive by Wire’, se reducen los tiempos de encendido del aire acondicionado sin que se afecte la temperatura al interior del nuevo Honda City.



Una tercera novedad en el auto es Start/Stop, con el que el sistema reconoce cuándo lleva el conductor el control de mando, permitiéndole encender su All New Honda City, versión ‘hatchback’, con solo oprimir un botón.



También ofrece Keyless Smart Entry / Close, con el que se puede acceder al auto, acercándose por cualquiera de las puertas delanteras, mediante el control de mando y sin necesidad de oprimir botón alguno.

Pensado para la integridad de los pasajeros

En el apartado de seguridad, hay que comenzar señalando que el vehículo incluye indicador de cinturones de seguridad desabrochados para todos los puestos de la segunda fila, cámara ‘lane watch’, cámara de vista trasera con multiángulo y guías dinámicas, y sistema de estabilidad VSA, que previene las pérdidas de control en curvas.



Para minimizar los efectos de un impacto frontal o lateral, el nuevo Honda City dispone de un sistema de apoyo de bolsas de aire frontales de doble etapa y múltiples umbrales (SRS), más un sistema de bolsas laterales ‘Smartvent’ y un sistema de bolsas de aire tipo cortina. Estos sistemas han sido diseñados para desplegarse e inflarse rápidamente en el momento en que se requiera. En total, son seis ‘airbags’, que incrementan la protección en caso de accidente.



A eso hay que sumar otras novedades de la versión ‘hatchback’, como:

- Sistema de frenado de emergencia.

- Sistema de monitoreo de presión en los neumáticos.

- Asistente de arranque en pendiente.

- Diseño de carrocería ACE, exclusivo de Honda, que incrementa la protección de las personas a bordo al distribuir el impacto en caso de colisión.

- Asistente de arranque en pendiente (HSA), que mantiene inmóvil el nuevo Honda City el tiempo suficiente para levantar el pie del freno, llevarlo al acelerador y reiniciar la marcha.

- Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos mediante sensor TPMS.



Con respecto al espacio interior y a la comodidad de los cinco pasajeros, el nuevo Honda City ha sido optimizado bajo el concepto M&M, una filosofía de Honda enfocada en ofrecer el máximo espacio para el hombre y el mínimo espacio para la máquina.



Como resultado, la versión ‘hatchback’ del All New Honda City ofrece espacios ergonómicos, inteligentemente diseñados para garantizar confort, permitiéndole al conductor tener todos los accesorios y controles a su alcance, sin ocupar más espacio.



A eso hay que sumar un sistema climatizador automático, que permite mantener la temperatura en el nivel deseado, haciendo del interior del vehículo un espacio confortable.



Y no hay que olvidar la integración de tecnología G Frame, la cojinería en cuero, el apoyabrazos central con portavasos, los vidrios automáticos de un solo toque en todas las puertas y el sistema ‘Hands Free Telephone’, que mediante Bluetooth mantiene al conductor conectado a su dispositivo móvil sin que tenga necesidad de quitar la vista del camino.

Colores, precios y disponibilidad

El nuevo Honda City ha sido desarrollado pensando en todas las personas que, de manera insistente, trabajan para alcanzar sus meta y que necesitan de un automóvil que les añada más revoluciones a sus ritmos de vida, al tiempo que obtienen en su conducción total libertad y confianza.



“Este ‘hatchback’ brinda numerosas posibilidades, con un gran rendimiento, elegancia y el espacio suficiente para los consumidores más exigentes. Así mismo, cuenta con toda la calidad y el respaldo de Honda, junto con un equipo especializado y reconocido por su constante servicio y acompañamiento. Como lo sabe el mercado automotor en todo el mundo, nuestra marca representa tranquilidad, comodidad y seguridad”, destacan voceros de la compañía en Colombia.



El All New Honda City se ofrece en nuestro país en tonalidades acero moderno, azul cósmico, blanco platino, plata lunar y gris sónico para la versión ‘hatchback’.



Los precios de venta al público en Colombia son los siguientes:

- CITY LX 4D: 87.990.000 pesos.

- CITY EXL CVT 4D: 91.990.000 pesos.

- CITY LX CVT 5D: 88.990.000 pesos.

- CITY EXL CVT 5D: 92.990.000 pesos.



El nuevo Honda City está ya disponible, tanto en ‘hatchback’ como en sedán, para los compradores colombianos en las 21 vitrinas Honda de todo el país.



Las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de ellas y vivir la experiencia de conducción del nuevo Honda City ‘hatchback’, que ha llegado para revolucionar la manera como se viven la ciudad y los caminos que aún quedan por recorrer.



Para conocer más acerca del All New Honda City, ingrese al sitio ‘web’ www.autos.honda.com.co y disfrute de un recorrido por la vitrina virtual 360°, que le permitirá ver en detalle las novedades que trae este auto.



Si lo prefiere, puede convertirse en uno de los primeros en experimentar todas las características del All New Honda City, versión sedán o ‘hatchback’, agendado un ‘test drive’ en la línea Honda (Honda #470) o en el número WhatsApp 3176571233.