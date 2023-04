La humanidad enfrenta tres desafíos en la actualidad que ponen en riesgo su permanencia en el planeta. De estos, el plástico es el menos grave. Si bien es cierto, su presencia en mares y ríos acapara toda la atención de los medios y la comunidad en general, su impacto no resulta tan catastrófico para nuestra especie.

El segundo problema en orden de gravedad, es la escasez de agua potable, que puede llevar a que grandes urbes deban ser desplazadas ante la desaparición del líquido vital en sus zonas actuales.



Sin lugar a dudas, el problema más grave que hoy enfrentamos es el calentamiento global, reconocido así por la mayoría de expertos y líderes mundiales, ya que, si no logramos frenar en los próximos años su impacto, los efectos producidos por los desastres naturales pueden conducirnos a nuestro exterminio.



La buena noticia en el caso del plástico, es la existencia de una solución que nos permite seguir disfrutando de las bondades de este maravilloso material, que ofrece una resistencia muy superior, con menores huellas hídrica y de carbono (que son las medidas del impacto sobre la escasez de agua y el calentamiento global) frente a materiales sustitutos tales como el papel, el vidrio o el metal. Esta solución es el reciclaje, ya que todos los plásticos utilizados en los mal llamados plásticos de un solo uso*, podrían ser reciclados una y otra vez, un número infinito de veces, si las personas o empresas hiciéramos una correcta disposición final de nuestros residuos.



En Ricol, después de vender materias primas para la industria del plástico durante un poco más de dos décadas, buscaron una solución en la cual el principal defecto del plástico, que no se biodegrada hasta pasados 300 o 400 años, se pudiera transformar en una virtud, usándolo en una aplicación donde la longevidad fuera especialmente valorada. Dicha aplicación fue la construcción, a través del desarrollo de un bloque elaborado con plástico 100% reciclado. Este bloque denominado Plock®, no solo llega para resolver el problema de la contaminación por plástico, sino que con su uso se reduce en un 90% la huella hídrica y en un 97% la huella de carbono, en comparación con su homólogo de arcilla**.



Plock® ha llegado para revolucionar el mundo de la construcción. Su peso de 330 gr, es la sexta parte del ladrillo tradicional de arcilla, permitiendo construcciones mucho más livianas, con las consecuentes reducciones en los costos de cimentación y estructuras. Los muros construidos no requieren mortero de pega, ya que maneja un sistema de encaje tipo LEGO, reduciendo los tiempos de construcción hasta en un 40% y los escombros generados durante el proceso de construcción hasta en un 90%. Por ser de plástico, estos bloques poseen resistencia a la humedad y los hongos, que suelen aparecer a causa de ésta, a las termitas y una notable resistencia termoacústica, lo que los hace ideales para la construcción de viviendas en lugares de condiciones climáticas extremas, como pueden ser nuestros litorales y las zonas más apartadas de nuestros campos.



De acuerdo con estudios llevados a cabo en la Universidad del Valle, durante el último año y medio, se concluye que Plock® es adecuado para la construcción de muros estructurales en edificaciones hasta de dos niveles, empleando el sistema de construcción de mampostería tradicional, bien sea estructural o confinada. Adicionalmente, puede ser utilizado en la construcción de muros de cerramiento o no estructurales, en edificaciones de un número indeterminado de niveles. Actualmente se están presentando estos resultados ante el Icontec, para la generación de una Norma Técnica Colombiana - NTC, por tratarse de un producto totalmente innovador en el sector de la construcción y para garantizar el cumplimiento de la Norma de Sismo-Resistencia Colombiana NSR-10.



El alcance de los bloques para construcción elaborados con plástico 100% reciclado, no se limita al ámbito ambiental, adicionalmente puede llegar a tener un enorme impacto en el aspecto socioeconómico. Para ello, se requiere de un Estado que genere políticas que promuevan el reciclaje como solución al problema de la contaminación por plástico, en lugar de medidas prohibitivas que lo único que harían sería agravar la situación del agua y empeorar el calentamiento global, al proponer el uso de materiales sustitutos que a la larga incrementan las huellas hídricas y de carbono. Se estima que en Colombia se recicla alrededor del 10% de los residuos sólidos aprovechables, empleando en esta labor a aproximadamente unas 70 mil personas. Con una política de Estado, rigurosa técnicamente en los aspectos ambientales, podríamos aspirar a alcanzar un 50% de aprovechamiento de los residuos sólidos, en un lapso de unos cuatro años, para generar alrededor de 300 mil nuevos empleos en la actividad del reciclaje, con un gran impacto no solo desde lo socioeconómico, sino también desde lo ambiental.



Para el caso puntual de Plock®, adicional a las ventajas descritas anteriormente, gracias a una característica en particular, su bajo peso, le es posible acceder a los territorios más inhóspitos del país; como son los sitios alejados de nuestras montañas, a los que no se puede llegar por carreteras normales, donde el único medio de transporte sería a lomo de caballo ó a través de moto-naves a los pueblos más olvidados de nuestro litoral Pacífico, atacando de este modo uno de los principales problemas sociales que no hemos podido resolver: la Exclusión Social de nuestras comunidades más marginadas.





*En la mayoría de los hogares, las bolsas de punto de pago de supermercado son reutilizadas para empacar basura, entre otras cosas. Los vasos, platos y cubiertos desechables, son lavados y reutilizados una y otra vez.





**Según estudios realizados por la compañía consultora Green Plus Solutions, empleando el proceso integral del ciclo de vida (LCA) hasta la generación del producto terminado.