Pese a ser una de las enfermedades autoinmunes con alta prevalencia en Colombia, la artritis reumatoide no necesariamente debe convertirse en una tortura para quienes conviven con ella, debido no solo a los avances más recientes de la medicina sino a diversas herramientas que ofrecen un pronóstico más esperanzador para miles de personas en el país.

Esta fue una de las conclusiones del foro Un paciente con artritis reumatoide, ¿debe vivir con dolor e inflamación?, realizado el 5 de abril de 2022 por la Casa Editorial EL TIEMPO, en alianza con la empresa biofarmacéutica AbbVie y la Fundación Colombiana de Apoyo al Paciente Reumático (Fundare) en el que participaron expertos en la enfermedad.



En las últimas décadas ha habido un gran progreso en el tratamiento de esta patología, aun así el 70% de los pacientes tratados no logran la remisión clínica y aún pueden permanecer con dolor, fatiga, y rigidez articular, sin control de la inflamación lo que lleva al daño de la articulación y a una deformidad progresiva.



De acuerdo con Amira Kronfly, gerente médica de AbbVie, “la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune y multisistémica que causa dolor, rigidez e inflamación en las articulaciones, la cual puede afectar alrededor de 23,7 millones de pacientes en el mundo”.



Aunque algunos de sus síntomas están relacionados con daño y deformidad articular, esta patología también puede alterar otras partes y órganos del cuerpo humano como la piel, los ojos, las glándulas salivares, los riñones o el corazón, en el 40 % de quienes la padecen.



En opinión de Kronfly, por ser una enfermedad que produce discapacidad, “disminuye enormemente la calidad de vida de los pacientes, tanto física como sicológicamente, llegándose a presentar casos de depresión, ansiedad, impotencia y baja autoestima, lo que trae consecuencias en los planos familiares, sociales o laborales de estas personas¨.

Cansancio, uno de los primeros síntomas

Con relación a la manifestación de la enfermedad, el reumatólogo y epidemiólogo Diego Jaimes señaló que, “usualmente, los pacientes con artritis reumatoide no debutan de forma súbita con un cuadro completo”, ya que “la mayoría tiene una aparición de síntomas progresivos; el cansancio y la sensación de falta de fuerza y de energía son uno de los que primero aparecen”.



Frente al dolor que suele acompañar la enfermedad, el experto aseguró que pueden presentarse periodos donde este aumenta, disminuye o, incluso, desaparece. No obstante, indicó que sin el tratamiento adecuado el paciente desarrolla un dolor inflamatorio articular que normalmente se presenta en estado de reposo y en las mañanas, con una rigidez que dificulta o impide el movimiento normal de las articulaciones.

Aumento en los jóvenes

Al analizar los rangos de edad en los que aparece la enfermedad, María Constanza Latorre, reumatóloga y miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología (Asoreuma), indicó que esta puede presentarse en cualquier momento de la vida y pese a que los picos se dan entre la cuarta y la quinta década de la vida del paciente, cada vez es más evidente su aparición en personas jóvenes. Sobre este tema, señaló que existe la artritis juvenil en niños y adolescentes entre los dos y los 16 años.



En respuesta a la pregunta de si la artritis reumatoide se considera como una enfermedad hereditaria, la profesional de la salud señaló que esta apreciación no es correcta, puesto que la patología no se asocia a un gen específico, sino a múltiples genes o factores genéticos que están presentes en un individuo que posteriormente puede padecerla.



“Hay factores disparadores como la obesidad, el tabaquismo y las infecciones que, en un momento dado y en un terreno genético susceptible, pueden llegar a desencadenar la enfermedad”, agregó, con base en estudios e investigaciones recientes en este campo.

Comunicación entre las partes

Para Diana Sánchez, epidemióloga y auditora de servicios de salud, uno de los factores que puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de los pacientes con artritis reumatoide es la comunicación que estos puedan tener con sus familias, en aspectos tan elementales como dar a conocer la fórmula de medicamentos que recibe del médico tratante entre otros.



Desde un enfoque sistémico, en el que existen diferentes responsables, destacó que “el médico debe entregar toda la información y debe haber una articulación del prestador del servicio con el asegurador, trabajando en una sola línea a favor del paciente, que es quien tiene los síntomas, la complejidad de la enfermedad y es quien recibe la intervención”.



Igualmente, resaltó los avances que el país ha tenido en el objetivo de establecer una sola historia clínica sistematizada que permita la atención oportuna del paciente y un mejor uso de los recursos limitados del sistema de salud.

Es posible vivir sin dolor

Para los panelistas del foro Un paciente con artritis reumatoide, ¿debe vivir con dolor e inflamación?, los nuevos enfoques médicos y el desarrollo farmacológico producto de la investigación, así como una mayor disponibilidad de herramientas para los profesionales tratantes, hacen posible que quienes sufren de esta patología puedan llevar una vida con muy buenas condiciones, sin tener que soportar dolor.



En opinión de la doctora Latorre, anteriormente la práctica estaba orientada a que los pacientes sintieran poco dolor. Ahora, el consenso es de mayor exigencia por parte de los profesionales para que no haya dolor ni inflamación, de manera que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida.



“Sí se puede vivir sin dolor! El dolor es algo que hoy en día se puede controlar. Pero los pacientes tenemos que poner de nuestra parte: no puedo guardar en un cajón los medicamentos que el doctor me receta o ponerme a hacerle caso a la vecina, a míster Google o a un tegua que me está vendiendo la cura para la artritis”, señaló María Mercedes Rueda, enfermera y presidente de Fundare Bogota, quien convive con la enfermedad desde hace 47 años.