Un llamado urgente a debatir el impacto del asma en Colombia

Actualmente, en el país, el asma es una entidad infravalorada. Si bien el aumento de su presencia en la población colombiana responde a factores como la contaminación ambiental, las actividades ocupacionales o las variaciones globales del clima, el sub diagnóstico de la enfermedad impide avanzar en términos de tratamiento oportuno y la “esconde” detrás de otras patologías que no corresponden.

De acuerdo con el doctor Abraham Alí Munive, neumólogo internista e intensivista y director médico de la Fundación Neumológica Colombiana, entre el año 2010 y los estudios posteriores del año 2014, el asma reflejó un incremento en Colombia del 10.4% al 12.1%, “uno podría pensar que es poco pero son datos importantes; si uno mira la población general, tener 12.1% de prevalencia quiere decir, prácticamente, que si tienes ocho o nueve personas frente a ti, una de ellas es asmática”, señala el doctor Alí.



Dar al asma el valor que corresponde



Generalmente en Colombia, cuando se habla de enfermedades respiratorias crónicas se habla de EPOC -Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica-, esta es una enfermedad que tiene una prevalencia de 8.9% en mayores de 40 años y que en menores es prácticamente inexistente. Por el contrario, el asma, que también es una enfermedad respiratoria crónica, existe en todos los grupos de edad, por lo cual su presencia es supremamente elevada.



Esto se suma al sub diagnóstico en el que, frente a muchas de las enfermedades respiratorias, se asume que son gripas comunes, bronquitis o hiperactividad de los bronquios. Otras enfermedades como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares o la hipertensión, por ejemplo, cuentan con un mayor respaldo en el país, tanto en temas de concientización como de diagnóstico, tratamiento y disponibilidad de medicamentos.



“Las personas que manejamos las enfermedades respiratorias, no podemos entender cómo un medicamento de uso universal, hasta en las condiciones más difíciles (una combinación de inhaladores) en Colombia, no está dentro del plan obligatorio de salud, eso no se comprende, lo cual significa que la conciencia del impacto del asma ha sido baja”, afirma el doctor Alí, entendiendo que esta es una patología que puede ser mortal.



Es por esto que, uno de los primeros pasos hacia la concientización sobre la enfermedad es unir a todos los actores involucrados, razón por la cual, en el desarrollo del foro apoyado por AstraZeneca en el Día Mundial del Asma, el próximo 4 de mayo, se ha convocado a Martha Herrera, directora ejecutiva de la Fundación Fiquires -asociación de pacientes asmáticos-; al presidente de ACEMI, Gustavo Morales; a Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud; a la Fundación Neumológica Colombiana (FNC); a Diana Rey, neumóloga y coordinadora del Comité Asma de Asoneumocito, entre otros.



La presencia de estos actores en este tipo de reuniones es fundamental ya que se debate la realidad y los problemas en relación con el asma en el país, se buscan soluciones y se evalúa cómo dialogar más sobre la enfermedad para entender y atender su impacto.

Lo que ha enseñado la pandemia



Antes, en Colombia, las personas morían principalmente por la violencia, por un infarto cardiaca o por enfermedades cerebrovasculares; no obstante, en el listado de las 10 causas más frecuentes de muerte desaparecieron las cerebrovasculares porque, con la covid-19, aumentó el número de las causadas por enfermedades respiratorias.



“Creo que podemos estar perdiendo la oportunidad de darle el valor que tiene a la enfermedad respiratoria y lo que va a suceder pronto es que viene todo el impacto de las secuelas pulmonares de la covid-19”, indica el doctor Alí.



Para enfrentar esta avalancha de secuelas respiratorias que será la nueva pandemia, la del impacto sobre la salud que van a producir las enfermedades respiratorias y que van a terminar manifestándose, en algunos casos, como hiperactividad de bronquios, asma o EPOC, es necesario llamar a todos los actores a la solución.



El foro de AstraZeneca será un espacio en el cual se hablará sobre la situación actual de la enfermedad decidido a buscar respuestas específicas a la problemática del asma en Colombia. El doctor Alí dice que “este es el momento de escuchar al Ministerio sobre la razón específica por la cual nuestros pacientes asmáticos no tienen la disponibilidad de los medicamentos correctos y la enfermedad sigue tratándose como hace tres décadas”.



Conéctese a www.eltiempo.com o a través del canal de YouTube de El Tiempo el próximo 4 de mayo a las 9:00 a.m. y conozca más sobre cómo se puede optimizar el manejo del asma en el país.