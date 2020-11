Un futuro más saludable en su muñeca

iShop, la tienda líder y experta en los mejores accesorios de audio, video y productos Apple en Colombia, acaba de anunciar el lanzamiento del Apple Watch Series 6, un reloj que, gracias a sus características tecnológicas, impulsa a las personas a entrar en un mundo fit, creativo y productivo, logrando que todos experimenten de nuevo las emociones que se han dejado de sentir estando en casa, como consecuencia de la pandemia generada por el covid- 19.

Es así que, a través de las distintas funcionalidades de este reloj insignia de la marca estadounidense como la ‘App: Actividad’, los usuarios que no practican algún ejercicio para cuidar su salud como caminar o montar en bici, comenzarán a hacerlo gracias a las motivadoras notificaciones de entrenamiento. Además, ayudará a aumentar la productividad, ya que la configuración permite recibir mensajes importantes de correo o notificaciones de blogs de su interés.



Otra característica importante de este dispositivo es la medición del nivel de oxígeno en la sangre gracias a un sensor revolucionario y su app complementaria. Este es un indicador relevante, que dice mucho de la salud y el bienestar en general de una persona.



“Los LED verdes, rojos e infrarrojos proyectan luz sobre los vasos sanguíneos de la muñeca, y los fotodiodos miden la cantidad de luz reflejada. Unos algoritmos avanzados analizan el color de la sangre, lo que determina la cantidad de oxígeno que contiene”, precisa la información divulgada por la marca.



Y a su vez agrega que es posible hacerse un electrocardiograma a cualquier hora y en cualquier lugar, sin perder de vista los datos de los entrenamientos en la mejorada pantalla Retina siempre activa, con sensores avanzados para registrar todos los movimientos e increíbles funcionalidades de salud y seguridad. “Con el Apple Watch Series 6, podrá llevar una vida más saludable, más activa y mejor conectada”, resalta la campaña global.



Lo anterior es posible, gracias a la app ECG que incluye este reloj y que puede generar un electrocardiograma similar a los de derivación I, lo que significa un avance extraordinario que un dispositivo para llevar puesto pueda brindar información crucial a los médicos y hacerlo sentir más tranquilo.



No obstante, Apple aclara que las mediciones de las apps ‘Oxígeno en Sangre’ y ‘ECG’ no están pensadas para usarse con fines médicos, para auto-diagnosticarse o evitar la consulta a un doctor, sino que están diseñadas exclusivamente para propósitos de fitness y bienestar.



Así mismo, con la frase ‘Las buenas noches son buenos días’, este fabricante insiste en que dormir lo suficiente es importante para mantenerse saludable. Y por eso, su nueva app ‘Sueño' ayuda a crear una rutina para ir a dormir y a hacer un seguimiento de cómo descansa el usuario todas las noches.



“Las nuevas cajas de aluminio azul y rojo vienen a refrescar el look de la muñeca y nuestra línea de productos, la más colorida hasta ahora. También puede elegir entre una variedad de materiales, como titanio, acero inoxidable y aluminio, 100 por ciento reciclado”, destaca la marca, al tiempo que anuncia la novedad en sus correas ‘uniloop’, de una sola pieza, sin cierres ni hebillas, y que está disponible en dos materiales: una fabricada en goma de silicona suave y elástica, y la otra trenzada (con hilos de silicona trenzados con más de 16.000 filamentos de poliéster reciclado que dan forma a una correa elástica, elegante y con una agradable textura), y nueve tallas para ajustarse con comodidad a cualquier muñeca.

Foto:

¿Cómo adquirirlo?

iShop también reveló la oferta con la cual los interesados pueden adquirir el nuevo Apple Watch Series 6, al que llamaron ‘Plan 0es3’, que consiste en un pago mensual, para que lo lleve hasta en 24 cuotas, desde 83.300 pesos, sin intereses. Este plan solo lo encuentra en tiendas físicas.



La manera más fácil para comprarlo es dirigiéndose a cualquier tienda iShop, donde le realizarán un estudio (que demora entre 10 y 15 minutos).



iShop, igualmente, recuerda la amplia cobertura de sus tiendas en las principales ciudades del país y el acompañamiento que siempre les brinda a sus clientes, también en términos de servicio técnico, respaldo y asesoría.



Toda la información sobre iShop la puede encontrar en www.tiendasishop.com, donde se puede hacer la compra tanto del nuevo Apple Watch Series 6 como de otros dispositivos Apple.