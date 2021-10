Un emprendimiento que busca ayudar a las pequeñas empresas a surgir

Desde que se movía en el sector público, como miembro activo de las Fuerzas Militares, Andrés Felipe Otálvaro Reyes ha sentido un especial interés por el mundo de las inversiones y de hacer rendir los recursos económicos.

Por esa razón, también analizaba en detalle las distintas alternativas de ahorro e inversión que le ofrecían, pero siempre con un ojo crítico para no ser víctima de malos negocios e incluso de evidentes estafas, como lo evidenciaba mientras trabajaba como miembro activo de las Fuerzas Militares cuando se acercaban a él a ofrecerle este tipo de ideas de negocios.



Esto le sirvió para concluir que no había un panorama claro para invertir. Sin embargo, en 2019 decidió probar con una de las opciones legales del país a través de un CDT por $2’000.000, con el que se estimaba una rentabilidad del 2 por ciento anual.



No obstante, para septiembre del año pasado cuando fue a consultar su extracto, en lugar de tener $2’020.000 le aparecían $1’998.000, por concepto de retenciones; situación que lo llevó a pensar que ese no era el camino que quería para su dinero. Así mismo, evidenció cómo la pandemia dejó a varias empresas en un estado crítico, en tanto que a muchas otras las condujo a su cierre definitivo.



Todo esto fue motivación suficiente para que a comienzos del presente año 2021 se decidiera a emprender, creando su propia compañía, desde la cual busca ayudar a esas microempresas que están empezando y que quieren surgir, pero que no tienen el conocimiento para realizar mejores inversiones o no cuentan con los recursos necesarios para adquirir insumos, maquinaria, etcétera.



“Nuestra intención es invertir en diferentes compañías, motivándolas para que crezcan, asesorándolas y si buscan hacer alguna inversión, poderles ofrecer una rentabilidad y un modelo de negocio claro y detallado para que se sientan seguras y que vean que hay empresas en las que se puede confiar”, explica Otálvaro.



Sus servicios



Dentro del portafolio que tiene esta compañía están los servicios de inversiones financieras en los mercados bursátil y extrabursátil. Para el primer caso, Otálvaro asegura contar con activos accionarios de diversas empresas, aunque aún no las ofrece a sus clientes hasta tanto no cumpla con el requisito de estar regulado por la Superintendencia Financiera para ser inversionista de bolsa.



Sin embargo, la experticia que posee en el tema sí le permite brindar asesoría a quienes están interesados en esta clase de operaciones. Mientras que en el extrabursátil incursionó en la compra y venta de metales preciosos (oro, plata, esmeraldas, etcétera).



De otra parte, uno de los servicios que más destaca es el de soluciones inmobiliarias, y que no solamente se limitan a la negociación de viviendas. En este campo, han hecho sociedades comerciales con distintas empresas en el sector turístico (hoteles, restaurantes y bares), con el fin de reactivar la economía y generar rentabilidad suficiente para su operación. Y en el de la agricultura, en parcelas de cultivos de caña, de café y el cultivo de peces (tipo mojarra roja).



“El portafolio lo completamos con las opciones crediticias, pero con micro-préstamos, para no convertirnos en una carga financiera adicional para la gente. Nuestra intención es ayudar a quienes tienen una idea empresarial, a través de una sociedad para buscar un crecimiento conjunto”, precisa el Director Ejecutivo de Otálvaro & Bastidas.



Siendo las inversiones un tema tan delicado para las personas, y con el propósito de que no se conviertan en víctimas de estafas, esquemas piramidales y cualquier otro tipo de delito, Andrés Otálvaro aconseja –primero que todo– tener en cuenta ese adagio popular que indica que “De eso tan bueno no dan tanto”.



Por eso invita a desconfiar de esos negocios que prometen enormes utilidades en muy poco tiempo, porque afirma que eso sencillamente no es posible en las operaciones legales.



Igualmente, recomienda conocer a fondo el modelo de negocio que les están planteando, así como corroborar la legitimidad de las compañías, solicitando copia de la Cámara de Comercio en la que conste que está debidamente constituida y el RUT (Dian), y verificar estos documentos en esas mismas entidades o en el Registro Único Empresarial y Social (Rues).



También asevera que es clave revisar la actividad económica de lo que les están ofreciendo, la fecha de constitución, y que la dirección y los demás datos coincidan. “Si no se cumple con todos estos requisitos empiece a dudar”.



En esa línea, indica que al ser una empresa nueva (creada en enero de 2021) y no contar con un capital amplio ni con un alto volumen de clientes, Otálvaro & Bastidas por ahora es vigilada por la Superintendencia de Sociedades, a quienes les remiten semestralmente sus estados financieros, reportes económicos y la satisfacción del cliente.



"Cuando ya tengamos el capital mínimo que nos exigen para ser comisionistas de bolsa, es decir, $3.417 millones, tal como lo describe el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, más la base de clientes requerida, haremos la presentación formal ante la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera", subraya Andrés Felipe Otálvaro.