Un aplauso al profesor humano, reflexivo y transformador

Piense por un momento en las mejores memorias que guarda de su universidad, sin importar si ya culminó sus estudios o si actualmente cursa una carrera o un posgrado.

Al rememorar todas aquellas experiencias vividas, de seguro recuerda con nostalgia a un profesor en particular. Pregúntese: ¿qué hizo que aquel maestro quedará grabado en su mente y hasta en su corazón por encima de otros tantos que le dictaron clase?



Tal vez, ese maestro fue el que le dio una valiosa lección para su vida personal o profesional, lo inspiró a escoger una determinada especialidad en su campo, le hizo descubrir talentos que no creía que tenía o, simplemente, la forma creativa que tenía para explicar los temas caló en su memoria.



Cualquiera que sea el motivo, sepa que las universidades del país cada vez les dan mayor importancia a estos factores que, por lo general, se salen de la formalidad académica pero que son fundamentales para avanzar en la búsqueda de la excelencia docente.



Conozca el caso de una institución que premia a aquellos profesores innovadores, inspiradores o de trayectoria de excelencia: la Universidad del Rosario.

Foto:

Más allá de las aulas



Los nuevos enfoques de la educación superior señalan que los mejores maestros son aquellos que no solo demuestran un dominio adecuado de los temas que imparten, se preocupan por mantenerse actualizados o dedican buena parte de su tiempo a proyectos de investigación.



A saber, la excelencia docente pasa por aquellos profesionales que “inspiran a los estudiantes e impactan positivamente sus vidas (especialmente en lo que refiere a su formación, intereses y proyección), buscan las mejores y más innovadoras estrategias pedagógicas para fortalecer su práctica y cuentan con una trayectoria docente que merece ser reconocida por sus pares”, así lo afirma Clara Inés García, jefe del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral de la Universidad del Rosario.



De acuerdo con García, un enfoque pedagógico donde el estudiante es el centro -como el adoptado por la Universidad del Rosario, por ejemplo- presta especial atención al aspecto humano: “en este caso, el relacionamiento entre docentes y estudiantes, y la manera en que el profesor inspira a sus estudiantes y pares a transformar o ser críticos ante lo establecido”, agrega.



Premio a la excelencia



El ‘Premio a la excelencia en docencia’ es un galardón que otorga la Universidad del Rosario desde hace varios años, el cual -según señalan desde esta institución- “reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente”.



La edición 2020 de este reconocimiento se renovó para hacer partícipe a la comunidad académica y darle voz en el proceso de postulación de los profesores en las tres categorías previstas.



“Antes, cada unidad académica escogía a sus profesores destacados y esos eran los que se premiaban. Era más un proceso interno y cerrado, en el que se tenía en cuenta la evaluación que hacen los estudiantes de las asignaturas semestre a semestre”, explica Clara García.



Desde este año, el formato cambió completamente: ahora, los profesores se pueden postular por sí mismos, o ser postulados por sus pares en las unidades académicas, por los estudiantes e, incluso, por la comunidad de egresados de la Universidad del Rosario. Adicionalmente, el premio pasó de considerar una sola categoría, a entender la excelencia docente desde tres dimensiones distintas que merecen ser reconocidas. Es por eso que el proceso ahora reconoce portafolios docentes, observaciones de clase, entrevistas con los profesores y grupos focales con los estudiantes para entender y caracterizar esas buenas prácticas que se destacan en los profesores postulados.



Tres categorías



El ‘Premio a la excelencia en docencia’ reconoce que la excelencia en el quehacer docente no es absoluto, puesto que tiene diferentes dimensiones. Por ello, contempla tres categorías:



1. ‘Profesor inspirador’: Ese que deja huella en los estudiantes. “Está muy relacionado con su empatía y con el impacto que estudiantes y/o egresados señalan que estos profesores generaron. Ese impacto se puede ver representando en el gusto por los temas abordados, en la apertura a nuevas perspectivas, o, como hemos visto en varias de las experiencias postuladas, profesores que con un consejo o una asesoría cambiaron la vida de sus estudiantes.”, cuenta García.



2. ‘Profesor innovador’: Son aquellos profesores que constantemente están explorando nuevas estrategias pedagógicas y las aplican, estudian y mejoran sistemáticamente. “Por lo general, estos profesores son destacados por sus pares y reconocidos entre sus estudiantes por estar probando siempre nuevas posibilidades”, asevera García.



3. ‘Trayectoria de Excelencia en Docencia’: Esta categoría premia a los profesores que han construido a lo largo de su vida una trayectoria docente destacada y reconocida. “Son reconocidos no solo en la universidad, sino por sus pares en redes internacionales y nacionales porque, efectivamente, han marcado la diferencia en la labor docente durante años”, precisa García.



“En esta nueva versión del ‘Premio a la excelencia en docencia’ de la Universidad del Rosario, los profesores postulados son conscientes del proceso para obtener el premio. Un proceso que los lleva a reflexionar qué significa ser un profesor inspirador o innovador. O bien, según sea el caso, piense sobre la trascendencia que ha tenido su labor docente al cabo de los años”, acota la jefe del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral de la Universidad del Rosario.



La edición 2020 de este galardón contó con 165 postulaciones iniciales. Luego de un proceso de revisión de requisitos mínimos y aceptación del proceso, se confirmaron 86 postulaciones.



Desde abril hasta octubre, el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral de la Universidad del Rosario acompañó a los profesores postulados en la documentación de su portafolio docente. Así mismo, se realizaron entrevistas a los profesores y grupos focales con estudiantes, sumado a una serie de observaciones de clase. Estos insumos permitieron conocer las particularidades de cada experiencia y, con el apoyo de un equipo de asesores pedagógicos externos, aplicar unas matrices de valoración que permitieron seleccionar a 20 semifinalistas, de los que se anunciaron a los 10 ganadores del ‘Premio a la excelencia en docencia’ en la ceremonia virtual realizada el pasado 9 de diciembre, con la participación de los profesores postulados, sus familias y más de 300 miembros de la comunidad Rosarista.



“En la Universidad del Rosario tenemos un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, que busca que estos sean cada vez más conscientes de qué aprenden, cómo lo aprenden y qué necesitan para seguir aprendiendo a lo largo de la vida (y para toda la vida). Este enfoque implica un rol docente que busca las mejores formas de acompañar el proceso de aprendizaje, y que no solo cuenta con una excelente preparación disciplinar, sino también con las capacidades humanas para acompañar empáticamente la ruta de aprendizaje. A través de este premio, hemos podido evidenciar las buenas prácticas docentes de nuestros profesores e incentivar que más profesores fortalezcan su quehacer docente”, puntualiza la jefe del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral de la Universidad del Rosario.