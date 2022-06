El origen de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se remonta sesenta años atrás con la expedición del Decreto 2422/1962, que permitió la ampliación de los estudios que ofrecía la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (Esmic) a sus cadetes y alféreces, brindándoles programas de educación superior en ingeniería, derecho y economía.

Así, se cumplió con el propósito inicial de los padres fundadores de esta institución de educación superior (IES), consistente en hacer que los militares se convirtieran en profesionales integrales mediante la oportunidad de acceder a mayores conocimientos y diversas disciplinas, y que pudieran desempeñarse de mejor manera en sus vidas castrenses y de cara a la sociedad, pensando también en que esa oportunidad académica se extendiera a sus hijos y familias.



Posteriormente, en 1982, se transformó en la universidad que hoy conocemos, al pasar de estar bajo la cobertura del Ministerio de Defensa a la del Ministerio de Educación Nacional (MEN).



“Ese cambio fue necesario para que la institución pudiera ofrecer y homologar programas académicos y trabajar con miras a su internacionalización, algo que no puede hacer un centro universitario. Lograrlo requería estar bajo el régimen colombiano de educación superior, como lo estipula la ley. Sin embargo, hacer ese tránsito a universidad fue muy fácil, porque ya estábamos organizados y habíamos graduado personal”, explica el coronel (r) Gustavo Enrique Becerra Pacheco, vicerrector del Campus Nueva Granada de la UMNG.



Desde entonces, la UMNG ha registrado un total de 50 000 egresados y cuenta actualmente con cerca de 19 000 estudiantes, un campus en Cajicá (Cundinamarca), una sede principal en Bogotá y un edificio para posgrados, recientemente adquirido, entre otros logros, lo que la ratifica como una IES pública acreditada en alta calidad con base en programas académicos que miran al futuro y una historia muy rica que ha aportado, de manera activa, al desarrollo integral de Colombia.

Una misión posible

A lo largo de su historia particular, la UMNG registra grandes hitos que han llevado adelante no solo a la institución, sino también al sistema educativo del país.



De acuerdo con el vicerrector del Campus Nueva Granada, todos se relacionan con las tres palabras que enmarcan el escudo de armas de la universidad (ciencia, patria y familia), a las que se suman calidad y disciplina.



Uno de los primeros hitos relacionados con la ciencia fue la acreditación en alta calidad otorgada a la UMNG en 2015 y que está en espera de ser renovada por ocho años más. “Esto hace que destaquemos en el concierto de las universidades públicas en Colombia y nos permite tener una relativa autonomía en lo académico para generar o construir programas, porque se confía en la madurez y la responsabilidad de la universidad”, señala el coronel (r) Becerra Pacheco.



Otro gran hito se relaciona con su misión originaria, que es apoyar y aportar académicamente al Sector Defensa. Por eso, la institución ha implementado un programa de becas dirigido a miembros de la fuerza pública heridos en combate o en el ejercicio de sus funciones, y a sus dependientes o beneficiarios.



“Además, incursionamos en la mayoría de los cursos de nivel estratégico que desarrolló la fuerza pública con el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap) y la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Aunque somos una universidad que no pertenece al Ministerio de Defensa, nuestro origen sí está en el apoyo a las Fuerzas Militares y nos debemos al Sector Defensa”, explica el coronel (r).



Un tercer hito está ligado a la proyección social y el medioambiente. Por eso, la institución comulga con los objetivos del Estado para proteger el medioambiente y se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, razón por la que tiene una facultad de ingeniería en el campus de Cajicá, con un programa robusto de ingeniería ambiental, mientras que la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas ofrece un programa de horticultura con el que la universidad busca la sostenibilidad medioambiental y de la sociedad.



“En proyección social —añade el vicerrector—, contamos con un área de investigación cuyo objetivo es impactar en la comunidad menos favorecida, no nos interesa por quién. Aquí es necesario aclarar que somos una institución apolítica”.



Desde esa perspectiva, la UMNG considera las necesidades en ciencia, tecnología e innovación de comunidades aisladas del país y, por eso, apoya desde 2019 la labor social que desarrolla la Fundación Dos Peces, entidad sin ánimo de lucro que ayuda a quienes padecen necesidades y hambrunas en la Alta Guajira, específicamente en el valle de Parashi.



Este programa de proyección social, denominado Isashii-Palaa, es el más grande de la universidad y ha entregado más de 250 toneladas de ayudas humanitarias, alimentos y elementos de primera necesidad a la comunidad wayuu de la ranchería Ishashimana, cerca de la población de Manaure, lo que ha beneficiado a más de 3500 niños y a cerca de 4500 familias.



Isashii-Palaa tiene también el objetivo de ayudar a mejorar la infraestructura educativa de la región con impacto en tres áreas específicas: ayuda humanitaria; mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad wayuu con la reconstrucción de una escuela que favorece a ochocientos niños, incluyendo las instalaciones para el suministro de alimentación adecuada, y la constitución y creación de un campus virtual granadino para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior desde sus territorios.



Tampoco hay que olvidar que la UMNG tuvo en 1972 la idea de un parque de ciencias, tecnología e innovación, cuando en Colombia no se consideraba todavía ninguno de esos conceptos. “De hecho, la universidad cuenta con una marca registrada que tiene impacto en nuestra zona de influencia en la región Sabana Centro”, afirma el coronel (r) Becerra Pacheco.



Además, la UMNG fue la primera IES en Colombia en ofrecer programas de educación superior a distancia.

De cara al futuro

En la actualidad, la institución se declara “superviviente” de la pandemia, una situación traumática para el mundo en medio de la cual la universidad supo adquirir la experiencia suficiente aun para ayudarles a otras IES a mantenerse vigentes en medio de las circunstancias, esfuerzo que ha sido reconocido internacionalmente.



“Las casi 25 000 personas que conformamos la comunidad de la UMNG, y nuestras familias, tuvimos el apoyo permanente del área de Bienestar de la universidad, que nos acompañó tanto en lo físico como en lo espiritual”, destaca el vicerrector.



Así mismo, ha visto incrementado el número de nuevos estudiantes, y sus finanzas se han mantenido fuertes. De esta manera, pudo mantener la nómina académica y administrativa, sostener la sede de Bogotá y el campus de Cajicá, y sumar una sede para posgrados en la calle 94 con carrera 13, en la capital colombiana.



Haciendo un recorrido en cifras, la UMNG reportó en el primer semestre de 2021 un total de 18 133 estudiantes presenciales, 9541 en la sede de Bogotá y 8592 en el campus de Cajicá, y 2840 en la modalidad a distancia. De este total, el 46 % correspondía a mujeres y el 54 % a hombres, y el 82,08 % de sus alumnos pertenecía a estratos 0, 1, 2 y 3.



En cuanto a la planta de profesores, en el primer semestre de 2021 estaba conformada por 935 personas en la sede de Bogotá y 658 en el campus de Cajicá.



En relación con el futuro, la UMNG sigue considerando que la ciencia, la tecnología y la innovación son los pilares para construir la educación del mañana. De acuerdo con ese argumento, fue la primera IES en integrar la ingeniería mecatrónica a su oferta curricular, además de crear hubs en Bogotá y la provincia Sabana Centro y fortalecer la Vicerrectoría de Investigaciones.



“La UMNG tiene el presupuesto más alto entre las IES públicas del país en lo que se refiere a investigación, para que el talento humano neogranadino o asociado pueda generar proyectos que terminen en productos que impacten la sociedad”, comenta el coronel (r).



Esta universidad apunta, además, al desarrollo aeroespacial. La Facultad de Derecho del Campus Nueva Granada se encuentra trabajando en la malla curricular que conformará el primer diplomado en derecho aeroespacial.



En robótica, la institución adelanta diecisiete proyectos y ostenta tres patentes. Sumado a eso, y gracias al talento neogranadino, la universidad cuenta con 63 patentes en el campo de la ingeniería.



Con respecto a la inteligencia artificial (IA), la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha incursionado en este tema aplicado a ortopedia y traumatismos. Otras innovaciones están relacionadas con proyectos de sensorización para la detección temprana de movimientos telúricos.



Por último, en cuanto al medioambiente, la UMNG adelanta programas con colegios y escuelas en áreas rurales de Cundinamarca, Amazonas, Putumayo y La Guajira, mientras que sus ingenieros apoyan programas tendientes al cuidado y la reforestación de zonas críticas, y respalda y establece esfuerzos que buscan mantener los ecosistemas propios del río Bogotá.