El rejuvenecimiento facial reúne aquellas técnicas que los especialistas en medicina estética utilizan en los pacientes para mejorar la calidad de la piel y los volúmenes perdidos que aparecen con el paso del tiempo. Dichas técnicas, sobre todo las que manejan expertos como la doctora Stephania Pastrana, se caracterizan por estar a la vanguardia, combinando tecnologías de punta con fillers (rellenos dérmicos) que permiten obtener resultados exitosos y duraderos.



“Con el rejuvenecimiento facial, lo que se busca es recuperar la pérdida de colágeno, aumentar la luminosidad, mejorar el aspecto en general de la piel y hasta prevenir el envejecimiento. Siempre les he dicho a mis pacientes que no es solo la edad lo que indica que es necesario realizarse un proceso de rejuvenecimiento facial, hay cambios anatómicos con los que nace la persona en la distribución de sus compartimientos de grasa que crean un aspecto más envejecido, así que no hay que esperar a tener 30 a 40 años para acudir al médico, sino hacerlo en el momento adecuado, según la necesidad”, afirma la doctora Stephania Pastrana, agregando que “los inyectables como la toxina botulínica, el ácido hialurónico, el Radiesse y el Sculptra, así como las tecnologías como Morpheus 8, Ultherapy, Fotona, Spectra y Lumecca, son opciones que ayudan al mejorar la piel y se pueden acompañar con terapias o cambios en el estilo de vida”.



De acuerdo con lo anterior y el conocimiento de la doctora Pastrana, cada paciente tiene un tratamiento enfocado a su necesidad y hay algunos que cuentan con más alteraciones en la piel que otros, lo que indica que van a necesitar más sesiones o la combinación de distintas técnicas. De hecho, en muchas ocasiones, se une la toxina botulínica, encargada de relajar los músculos para que estos no generen con su movimiento líneas de expresión, con la mencionada tecnología Ultherapy, un tratamiento no invasivo, que actúa a profundidad en las capas de la piel para estimular la producción de colágeno, logrando un aspecto natural y sin flacidez.

“Ultherapy es una tecnología que se caracteriza por la precisión del tratamiento y le da la posibilidad al médico de visualizar en tiempo real la anatomía del paciente para entregar energía de forma eficaz en las estructuras profundas del rostro. A diferencia de otras tecnologías como microagujas o láser, Ultherapy no es ablativo, no penetra de forma invasiva la piel, su tiempo de recuperación es menor y se enfoca completamente en tratar la flacidez. Ultherapy tiene como gran ventaja que no genera incapacidad en el paciente, pues si bien produce un leve enrojecimiento, pasa en el transcurso del día, no genera costras o cambios en la epidermis que sean importantes”, explica la doctora Pastrana.



Y es que la doctora Pastrana utiliza Ultherapy hace aproximadamente un año y le recomienda a sus pacientes realizarse una sesión cada 12 meses, dependiendo de su grado de flacidez y, cada 18 o 24 meses, cuando es por un tema preventivo.



“Cuando hablo de Ultherapy es esencial mencionar a Merz Aesthetics, una marca que me ha acompañado durante muchos años y se destaca por el respaldo científico de sus productos y tecnologías, ya que trabaja de la mano de nosotros como médicos para capacitarnos constantemente sobre las últimas tendencias y convertirnos en profesionales referentes en Colombia y de cara a los pacientes”, enfatiza la doctora Pastrana.

Experiencia al servicio de los colombianos

La doctora Stephania Pastrana, médica especialista en medicina estética, antienvejecimiento y aplicaciones láser, cuenta con más de cinco años de experiencia en este campo y desde siempre se ha destacado por brindarles a sus pacientes, tratamientos de rejuvenecimiento facial con tecnología de alta gama. Su excelente trayectoria, la ha conducido por un camino en el que ha logrado fundar dos clínicas de medicina estética de gran reconocimiento en Medellín y posicionarse como una de las mejores médicas estéticas de la ciudad, gracias a su continua formación, pasión y talento.



“Una de las dos clínicas que fundé es Prana Clinic, una clínica estética en la ciudad de Medellín, en donde ofrezco tratamientos faciales enfocados en rejuvenecimiento, armonización facial y cuidados de la piel. En Prana Clinic estamos a la vanguardia del cuidado facial con las más avanzadas tecnologías para el tratamiento de flacidez, manchas, envejecimiento y grasa localizada. Mi equipo lo conforman profesionales médicos especialistas en medicina estética, altamente calificados para la realización de procedimientos con resultados exitosos”, argumenta la doctora Pastrana.



Prana Clinic abrió sus puertas a finales del año 2020, en el exclusivo sector Las Palmas, como resultado de un proceso de crecimiento profesional de la doctora Pastrana, que en ese año decidió dar fin a la operación de su anterior clínica, la cual tenía en sociedad con otro médico, para empezar un proyecto más ambicioso. Esta transición de una clínica a otra supuso un reto, empezar con un nuevo equipo, el cambio de locación y de redes de contacto para los pacientes, pero para la doctora Pastrana y su personal ha sido una experiencia enriquecedora, en donde han superado cada reto y crecido sin parar.

Junto a la doctora Pastrana, trabaja un equipo de profesionales en el área de medicina estética que brinda un servicio médico de alto nivel, lo que los ha llevado a atender, tan solo en su primer año, a más de 10 mil citas.



“En un futuro cercano, Prana Clinic planea expandirse y contar con nuevos espacios y una gama más amplia de tratamientos, faciales y corporales, para nuestros pacientes. Por mi parte, me proyecto siendo una médica líder en rejuvenecimiento facial a nivel nacional y en Latinoamérica. Deseo continuar actualizándome constantemente y contar con las tecnologías más avanzadas del sector, para generarles a los pacientes una experiencia única en medicina estética”, finaliza la doctora Pastrana.