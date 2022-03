Localizado en los límites del Valle del Cauca con Risaralda y Quindío, a 216 kilómetros de Cali, el municipio de Ulloa se erige como un destino campesino con hermosos paisajes, un clima agradable, entre 19 y 21 grados, y rica en agricultura.



Denominada por sus habitantes como un ‘Remanso de paz’, porque en los últimos años no ha contado con registros de muertes violentas, esta población también se caracteriza por su gente buena, amable y trabajadora, que invitan a los visitantes a conocer a este ‘tesoro escondido’ del Valle.

Aunque está a 30 kilómetros de Cartago, considerada como la capital de los municipios del norte del departamento, su influencia del Eje Cafetero es innegable, pues se encuentra a tan solo 35 minutos de Pereira y a 40 kilómetros de Armenia.



“Si bien nuestra arquitectura no es la tradicional de los pueblos antioqueños ni del Valle del Cauca, y que por el sismo del Eje Cafetero se transformó en algún momento hacia unas viviendas más modernas, sí se sigue guardando el calor de pueblo”, comenta Leonardo Fabio Valdez Munar, técnico operativo de Planeación – coordinador de Cultura del municipio de Ulloa.



La economía de Ulloa está basada en el café, plátano, frutales y ganado bovino en la producción, más de ceba que de leche, mientras que en el área urbana sí hay una alta dependencia de la Administración Municipal como generadora de empleo, del hospital local en el sector de la salud y cuentan con un taller rural –que en algún momento hacía parte de Industrias Integradas del Valle del Cauca y que realizaban el proceso de maquila con Croydon, pero en su momento el Comité Departamental fue cediendo algunas de esas compañías y quedaron bajo la administración de sus mismos asociados–.



De acuerdo con Valdez, esta empresa hoy continúa en la población con el nombre de Asotracia, integrada por un grupo de mujeres cabeza de hogar que le hicieron frente a la pandemia y ahora trabajan con Manisol haciendo la maquila de la capellada de los zapatos (la parte superior) y han realizado trabajos para otras marcas de calzado reconocidas; aparte de incursionar en el diseño de pantalonetas y camisetas en su costura para una compañía de Risaralda.



“Nosotros somos un pueblo netamente campesino, así como nuestra economía, pese a ir abandonando atuendos icónicos como el sombrero, la ruana o el delantal, porque la tecnología llegó y nos transformó, pero esa esencia sigue intacta. En Ulloa, gracias a nuestros campesinos no tuvimos durante la pandemia o los paros una crisis alimentaria como muchos otros municipios y ciudades del país, tampoco cesó actividades del campo y no hubo insuficiencia de productos pecuarios ni agrícolas, lo que merece toda nuestra admiración y gratitud”, resalta el Técnico Operativo de Planeación y Coordinador de Cultura, quien además enfatiza la prevalencia rural de este territorio, pues de los 42,44 kilómetros cuadrados que tiene de extensión, apenas cerca de 10 componen el área urbana.

Mucho qué conocer

Los turistas pueden disfrutar de fincas empoderadas en el tema ambiental y de agricultura sostenible, donde pueden experimentar lo que significa el cuidado de las abejas, como sucede en ‘La casa de las abejas’, un emprendimiento con muy buenos resultados y que se ha convertido en un atractivo que ya ha llamado la atención de operadores turístico y periodistas.



Otro oferta vivencial les permite a los visitantes recorrer los campos del municipio, conociendo en diferentes fincas cómo desde lo artesanal y lo industrial se procesa el café de origen y otras experiencias con agricultura sostenible.



“Tenemos varias marcas de café que están el proceso de certificarse con el Invima y dos que ya cuentan con el visto bueno y cuentan con todas las notas y aromas de café establecidas, y hay otro grupo de mujeres campesinas (Amarte Café), que ya establecieron su tienda y comercializan. Además existen ya otros lugares donde las personas pueden degustar las distintas variedades de este producto”, destaca Valdez.



El municipio también cuenta con cómodas opciones de alojamiento en habitaciones tradicionales, en glamping, camping o sitios como Don Salvador, que ofrece atracciones como el puente tibetano, la tirolesa, deportes y caminatas ecológicas o paseos en cuatrimotos, en tanto que en la parte media de esta población se encuentra el Club Alejandría, con capacidad para alojar a unas 200 personas y que ofrece paquetes para conocer el Eje Cafetero, ya que Ulloa está a 9 kilómetros de Filandia y a 12 de Quimbaya.