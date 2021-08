UDCA: su misión frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, desigualdad, degradación ambiental, paz y justicia, entre otros. En ese sentido, si somos conscientes de que nos encontramos recorriendo ese camino para cumplir con cada uno de los objetivos, se hace esencial resaltar la participación de los distintos actores públicos y privados.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen su origen en toda la problemática ambiental y desigualdad social que existe en el planeta. Recordemos que estos ODS son la segunda apuesta que realiza las Naciones Unidas para tratar de solventar y revertir de alguna manera el deterioro ambiental y los problemas de desigualdad social. Primero, tuvimos los ODS del milenio a partir del año 2000 y, a partir de esa primera apuesta, se aprendieron muchas cosas, mejoraron algunas de las condiciones, algunas de las metas se alcanzaron y ahora tenemos más conocimiento y mayores aprendizajes. Estos nuevos ODS lo que buscan es mejorar aún más esas condiciones de habitabilidad del planeta, revertir los procesos de deterioro ambiental y, adicionalmente, tratar de disminuir la inequidad social. Esta es básicamente una segunda apuesta que esperamos cumplir en el año 2030 y que tiene unas metas que son un poco más fáciles de entender, monitorear, estudiar, analizar y alcanzar”, afirma Luz Piedad Romero, directora de las maestrías ambientales de la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).



En línea con lo anterior, las universidades juegan un papel fundamental no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también de la formación, por lo que hoy en día son modelo de acciones que requieren el compromiso de todos. Ejemplo de ello es la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), institución que desde su misión mira hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



“La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales fundamenta su proyecto educativo en todo un plan. En el mundo universitario normalmente estos planes se identifican como el proyecto educativo institucional; este proyecto para ejecutarse establece un plan de desarrollo. Nosotros en el tiempo y en el transcurrir de nuestros 38 años, hemos ejecutado varios planes de desarrollo donde se ha traducido el tema de la sostenibilidad y todo lo que ha implicado al mundo poder definir objetivos que garanticen esa permanencia de condiciones para la vida humana. Creo que ninguna universidad puede ser ajena a conversar y reflexionar sobre esos temas de sostenibilidad y objetivos de desarrollo. Actualmente para las universidades es un compromiso ético, no solo desde el punto de vista individual, sino colectivo. Nuestro plan de desarrollo tiene 31 proyectos, de esos, 26 están alineados con los ODS”, explica Germán Anzola, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).



El plan de desarrollo de la UDCA se relaciona con la creación de programas, es decir, la formación de talento humano, la cual no solo hace referencia a profesiones específicas que contribuyan al cumplimiento de las metas, sino que incluye programas de ciencias de la salud, ingenierías y administración, entre otros.



“Indudablemente para nosotros, los temas de sostenibilidad han sido fundamento esencial para la creación de muchos programas. Igualmente, el plan de desarrollo lo hemos identificado con unas realidades que vive la universidad, con la acreditación de nuestros programas y la acreditación de nuestra institución como un todo. A partir de ahí, identificamos nuestro plan con un título de mucho poder convocatorio: el renacer de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y su compromiso con la excelencia académica”, continúa Anzola.



Una oferta académica con propósito sostenible



La UDCA transversaliza el concepto de sostenibilidad en todos sus programas académicos y cuenta con varios programas de pregrado y posgrado direccionados al tema ambiental.



“En pregrado contamos con el programa Profesional en Ciencias Ambientales y la Tecnología en Análisis Ambientales. Asimismo, tenemos cuatro maestrías de índole ambiental como Ciencias Ambientales, Gestión Socioambiental, Educación Ambiental, y la más reciente de todas, la maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos; todas ellas apuntando de una u otra forma a los ODS. A esto se suma el doctorado en Ciencia Animal y el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, dos programas que tienen un fuerte componente hacia la sostenibilidad. El primero busca contribuir a que los productores agricultores y todo el sector general apunte a sistemas productivos mucho más amigables y sostenibles con el medio ambiente. Desde el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, lo que queremos es formar investigadores especializados en desarrollar o generar el conocimiento que le permita a la sociedad transitar hacia la sostenibilidad y al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible; una apuesta de la universidad desde la docencia”, dice Romero.



Política ambiental y sostenible



Hablar de sostenibilidad también es hablar de infraestructura, por lo que la UDCA se esfuerza en ser coherente con su visión, sobre todo al contar con la ventaja de estar ubicada dentro de un ecosistema, que le permite a sus estudiantes sentirse en una especie de “laboratorio real”.



“La sede de la universidad genera una serie de condiciones para poder poner en práctica tanto conocimiento teórico sin necesidad de grandes desplazamientos. La cercanía a ecosistemas naturales como humedales, nos permiten garantizar una formación práctica de nuestro campus universitario. Ahora bien, no cabe duda que una infraestructura universitaria necesita de otras condiciones (...) Nuestras edificaciones y todo lo que tiene que ver con las necesidades de energía, recursos hidráulicos y manejo de desechos, han tenido unos diseños que favorecen la sostenibilidad. Yo diría que todas las formas posibles están contribuyendo con los temas de sostenibilidad”, cuenta Anzola.



“La infraestructura no es lo único que tiene que ver con la política ambiental de la UDCA y su fundamento misional, también abarca los procesos de docencia y sensibiliza a los estudiantes por medio de una cátedra ambiental, que los capacita para cuidar el medio ambiente y los guía durante la práctica profesional, de tal manera que, contribuyan y aporten a la solución de los problemas ambientales. Adicionalmente, desde la investigación, se genera conocimiento relacionado con el cumplimiento de dichas metas y productos enmarcados en alguno de los ODS y, por último, desde la proyección social, se trabaja directamente con las comunidades, no solo el tema ambiental, sino la equidad y desigualdad social”, señala Romero



“Esta universidad nació formando talento humano en función del quehacer agropecuario y si algo la humanidad ha tenido que ver con las alteraciones ambientales, ha sido el inadecuado manejo de muchas prácticas de orden agropecuario (...) Ahí es cuando por ejemplo la formación de nuestros médicos veterinarios, zootecnistas e ingenieros agrónomos, siempre tuvo ese sello de prácticas que condujeran a poder preservar las condiciones óptimas, para el desarrollo humano en todas las situaciones propias del agro colombiano”, finaliza Anzola.



Para más información ingrese a www.udca.edu.co y explore la hoja de ruta que la UDCA está preparando para conectarse con los ODS desde el contexto colombiano.