Universidad Libre renueva su Acreditación Institucional Multicampus

De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional, en Colombia, solo 11 de las 297 instituciones de educación superior que se encuentran activas, cuentan con la Acreditación Institucional Multicampus (AIM), y en ese sentido, la Universidad Libre, con 100 años de existencia, está celebrando la renovación de dicho reconocimiento.

“La Universidad Libre siempre se ha caracterizado por querer asegurar la calidad académica en todos sus procesos. Esa calidad académica permite que los jóvenes que nos confían sus proyectos de vida y el formarse como profesionales, tengan la oportunidad de vivir todos los procesos misionales de la Universidad que se llevan a las aulas de clase y que desde hace más de 12 años nos hemos propuesto mantener en continuo mejoramiento, razón por la cual, el 25 de agosto del 2016 recibimos por primera vez la Acreditación Institucional Multicampus por cuatro años y hoy estamos celebrando la renovación de la misma”, afirma Débora Guerra, rectora de la seccional Cúcuta.



En medio de ese panorama, la Universidad Libre y cada una de sus seccionales ubicadas en Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, el Socorro, Bogotá y Cúcuta, ofrecen un universo lleno de oportunidades que le aseguran a cada uno de sus estudiantes, la posibilidad de desarrollarse como ser humano y profesional.



“Este nuevo logro se debe a la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo que se estableció en la Institución desde hace más de 20 años. Los estándares de la educación superior han ido cambiando a nivel nacional e internacional y por eso consideramos que la universidad no es simplemente la docencia y transmitir conocimiento, también es estar a la vanguardia de los modelos pedagógicos para estar acorde con esos estándares definidos e incorporar otros procesos para la formación integral de los profesionales. Este reconocimiento se debe a esa cultura y a cada uno de los procesos que realizamos y que han sido evidenciados por el Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de Acreditación, donde el estudiante cambia su papel de ser simplemente un receptor de conocimiento y pasa a ser el protagonista del aprendizaje y el docente deja de ser un transmisor para volverse un orientador, líder y motivador”, continúa Guerra.



Sin duda, dicho reconocimiento se debe al trabajo disciplinado y articulado que la Universidad Libre ha venido realizando de la mano de toda la comunidad académica, entre directivos, profesores, estudiantes, administrativos, egresados y la sociedad en general.



Los puntos a evaluar



Para recibir la Acreditación Institucional Multicampus o renovarla, existen una serie de factores que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) debe evaluar para determinar si el plantel educativo es merecedor.



Para empezar, evalúa la coherencia entre la misión, la visión y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y por lo tanto, revisa cómo es el rol del modelo de aprendizaje de los estudiantes, su desempeño en cuanto a competencias y habilidades, y que sean semilleros de investigación, auxiliares de investigación o trabajadores de proyectos de proyección social. De igual manera, analiza el nivel de estudio de los docentes, el factor de investigaciones y los resultados de las mismas.



Por otro lado, el ente encargado realiza una inspección de la relación de la universidad con el entorno y otras instituciones de educación superior, los recursos tecnológicos que tiene disponibles para el apoyo a los procesos académicos, recursos físicos e infraestructuras que garanticen la educación incluyente, recursos bibliográficos, bases de datos, aulas de clase y laboratorios de práctica.



“A lo anterior, se suman los recursos financieros, de esta manera la universidad demuestra si cuenta o no con los recursos suficientes para atender a toda la población y a los procesos académicos. Además, se tiene en cuenta el factor del aseguramiento de la calidad académica y la internacionalización tanto de docentes como de estudiantes”, explica Guerra.



Marchando a la par con la excelencia



A partir de agosto del año en curso, la Universidad Libre emprendió junto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, una serie de reuniones y mediciones que le han permitido construir ese plan compuesto por cada uno de los puntos en los que debe trabajar día a día en el interior de la Universidad.



“Todo lo que hacemos es en función de cumplir con el plan de mejoramiento, y por ello, junto a diferentes líderes, revisamos constantemente cómo vamos avanzando, qué vamos incorporando y cuáles son esos cambios que se van dando por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, también nos centramos en el relacionamiento con nuestros egresados porque son agentes que representan para nosotros, el cumplimiento de una promesa de valor declarada en la misión. Ellos también tienen su diálogo con el Consejo Nacional de Acreditación para dar cuenta de qué están haciendo para generar el impacto de la Universidad Libre en cada región”, enfatiza Guerra.



No habrá aumento del valor de las matrículas para el 2022



Recibir la renovación de la Acreditación Institucional Multicampus no es solo una mención por parte del Ministerio de Educación Nacional, sino de la sociedad, que reconoce que la Universidad Libre asegura su excelencia académica e impacta favorablemente la vida de sus estudiantes, docentes y egresados.



“Recibir este reconocimiento nos confirma que lo que prometemos lo estamos cumpliendo y lo estamos haciendo bien. Para mantenerlo, tenemos que continuar aplicando los procesos de autoevaluación para saber lo que tenemos bien y lo que tenemos que fortalecer. Además, debemos pensar en el bienestar de nuestros estudiantes, razón por la cual, siendo conscientes de la situación que ha dejado la pandemia ocasionada por el covid-19 y coherentes con nuestra filosofía social, decidimos conservar por segundo año consecutivo el valor de la matrícula y no aumentarlo”, finaliza Guerra.



