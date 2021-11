Universidad Libre: comprometida con la calidad de la educación

Cuando una institución de educación superior decide empezar un proceso de acreditación se prepara para que el ente encargado, en este caso, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), revise todos y cada uno de sus escenarios, es decir, la calidad de la educación, el personal docente, sus estudiantes y egresados, las investigaciones que ha llevado a cabo junto a los resultados y los beneficios que otorga, entre otros.

En medio de ese contexto, la Universidad Libre y cada una de sus seccionales ubicadas en Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, el Socorro, Bogotá y Cúcuta, están celebrando la renovación de la Acreditación Institucional Multicampus, un reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional, por medio del Consejo Nacional de Acreditación.



“Para la Universidad Libre no deja de ser un motivo de orgullo recibir este reconocimiento, gracias al buen empeño de todos y cada una de las directivas nacionales. Fue en el 2016 cuando logramos por primera vez la Acreditación Institucional Multicampus por cuatro años y hoy estamos renovándola por seis más, lo que significa que estamos autorizados por el Consejo Nacional de Acreditación, en donde nos ratifican y reconocen ante la comunidad académica, como una institución que ha seguido en el crecimiento continuo, gradual y galopante de todos sus procesos de acreditación”, afirma Armando Noriega, presidente delegado y rector de la Universidad Libre sede Cartagena.



La Universidad Libre y cada uno de sus integrantes son conscientes de que dicho logro es el resultado de un excelente ejercicio colaborativo entre todos los participantes y de una visión que les indica que, no hay razón para no avanzar de la mano de las exigencias de la educación y de los nuevos procesos de enseñanzas que van surgiendo a lo largo del tiempo.



“Este logro se debe a un buen ejercicio de unidad donde somos conscientes de que los procesos de educación no pueden quedarse en el tiempo. Las directivas nacionales han concientizado a todo el equipo para poder alcanzar estos estándares de calidad y las exigencias de hoy. No podemos seguir con las mismas prácticas de antes, y en ese sentido, la pandemia y estos últimos meses nos invitaron a cambiar y a mutar a nuevos procesos de enseñanza para nuestros educandos”, continúa Noriega.



Para llegar hasta este punto, la Universidad Libre no solo se enfocó en realizar un esfuerzo de inversión de capacitación de personal, en donde los docentes que dictan clase en esta institución cuentan con una especialización, maestría o doctorado, también lo hizo en infraestructura y tecnología.



“Cuando una universidad inicia un proceso de acreditación no puede dar marcha atrás y mucho menos cuando ya ha adquirido una vez ese nombramiento, razón por la cual, tenemos más y mejores salones y estamos pensando en los estudiantes que quieren volver a la presencialidad, pero también en los que desean continuar de manera virtual y aprender a través de las plataformas”, explica Noriega agregando que “La Universidad Libre ha venido trabajando en poner a disposición de sus estudiantes una plataforma asincrónica, a través de la cual no solo pueden recibir clases en vivo, sino acceder a información y material interactivo. Con e-Libre tienen libertad de manejar sus propios horarios y revisar la información que el profesor les ha dejado en el momento en el que lo requieran porque hay que entender que la sed de sabiduría del educando es su responsabilidad”.



La Universidad Libre de Cartagena avanza a pasos agigantados



En Cartagena de Indias se encuentra una de las principales sedes de la Universidad Libre, no solo por su ubicación estratégica, sino por los diferentes cambios que ha ido asumiendo para el bienestar de sus estudiantes y egresados. Actualmente, esta sede se encuentra ejecutando un proyecto de construcción de seis pisos en donde habrá salones más tecnificados para posgrados, aulas de audiencias de conciliación para su Centro de Consultorio Jurídico y otros espacios que la seguirán catalogando como una de las que más ha avanzado y evolucionado.



“Durante la época de la pandemia trabajamos bastante en temas de diplomados y eventos virtuales que contaron con el respaldo de nuestro presidente Jorge Alarcón, el rector nacional Fernando Dejanón y todas las directivas nacionales. Nos dimos cuenta de que una de nuestras grandes fortalezas son las plataformas y crecimos en nuestros procesos de investigación y conectividad, pues queremos que los estudiantes encuentren en su universidad, la oportunidad de conectarse con el mundo y sus posibilidades”, agrega Noriega.



Por último, dicha sede ha sido epicentro de distintos eventos internacionales y hoy por hoy está en el proceso de agregar a su portafolio, los programas de Administración Logística, Turismo y Negocios Internacionales.



