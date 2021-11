U. de Cundinamarca abre su Doctorado en Ciencias de la Educación

Pensado para que se constituya en un puente de interacción educacional, social y cultural entre las dinámicas locales y regionales, incluido el acercamiento a la capital del país y otras ciudades vecinas, y en un esfuerzo multilateral para enriquecer los procesos de formación conjunta como de hecho ya lo encarna la productiva relación con la Red de Universidades de Colombia (Rudecolombia), se creó en la Universidad de Cundinamarca el Doctorado en Ciencias de la Educación.

Este programa propone el desarrollo de las líneas de formación e investigación, con las que –además de cumplir con este fin integrador a partir de la profundización en dos campos en los que la educación promueve un compromiso que propicie una evolución humana con conciencia ambiental y desde la construcción social de una cultura de paz– también va en consonancia con el fortalecimiento institucional de esta Universidad, bajo los propósitos de educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.



De acuerdo con Milthon Javier Betancourt, director del Doctorado, las principales características de este posgrado, además de ser el primero de la Universidad de Cundinamarca y el único hasta ahora en la región ofrecido por una institución pública de educación superior, se orientan a que tiene una relevancia especial si se advierten los elementos esenciales del contexto en el cual se inscribe.



“Es un Doctorado precursor de los altísimos niveles de formación que requiere, anhela y merece una región, que aunque cercana al centro político, económico, institucional y educacional del país y aunque viene avanzando en elevar los estándares de formación profesional, tecnológica y sociohumanística, ha carecido en buena medida de programas doctorales que contribuyan al posicionamiento de la población regional de Cundinamarca en los más altos niveles educativos, que resulten en la proyección del desarrollo integral territorial, en consonancia con la inminente inserción en el concierto nacional e internacional”, explica Betancourt.



Así, el Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia, CADE Universidad de Cundinamarca, más que ser un proyecto académico interesante, dentro de otros ofrecidos en el ámbito nacional, es uno tal que llena una sentida y antigua necesidad de la Universidad de Cundinamarca frente a su compromiso educativo con la región cundinamarquesa.



Para él, tanto la Universidad de Cundinamarca como otros centros académicos públicos y privados en todos los niveles y modalidades de formación llevan varios años cumpliendo con un servicio fundamental en la introducción de la población de la región en el conocimiento y la cultura contemporáneos, en ámbitos que procuran propiciar una lectura amplia y autorizada de las complejas realidades que viven dentro del contexto en el cual se inscribe el programa del Doctorado e, inclusive, cada vez en mayor medida, se atiende a sectores de la población que habita en la capital del país.



En consecuencia –anota– cada vez con mayor énfasis se hacía necesario el acceso a niveles superiores de maestría y doctorado para amplias franjas de estudiantes, profesionales, funcionarios, trabajadores y, sobre todo, educadores con afán de cualificarse cada vez más y mejor, para elevar su calidad de vida pero sobre todo para contribuir al mejoramiento integral de la región.



Momento coyuntural



Según Betancourt, el programa brinda un espacio de formación doctoral a docentes investigadores, profesionales de la función pública en las instituciones educativas y con proyección como formadores en diversas instituciones públicas y privadas, entre otros, que contribuyan a la reflexión y solución de las problemáticas y la construcción de una comunidad académica, científica y formativa que sirva de nexo con las comunidades nacionales e internacionales, en la perspectiva de una educación para el cuidado de la vida, de los valores democráticos, de la civilidad y la libertad, que claramente se constituyen en los pilares del –MEDIT–.



Sin duda, agrega, el carácter regional de la Universidad de Cundinamarca no solamente lo define el ser la institución de educación que representa los objetivos educativos departamentales, sino que se debe reconocer su relación con el ecosistema estratégico del macizo montañoso coronado por el Páramo de Sumapaz, eje ambiental prioritario no solo para el departamento sino para una parte significativa del territorio nacional.



El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca se plantea dos líneas de formación en investigación y producción académica que en realidad son ramas de un mismo árbol; en la medida que se aporta a la resolución de conflictos a partir de reconocer y potenciar las formas de afrontar y transformar las realidades problémicas de las poblaciones en el territorio, se entiende al mismo tiempo que la sustentabilidad ambiental es a la vez un propósito y un prerrequisito de la necesidad de resiliencia de la humanidad en la naturaleza, se puede entender que el compromiso de la Universidad

Región se va haciendo cierto.



Sobre los beneficios que trae para la región y a nivel personal hacer este posgrado, el director del Doctorado señala que la Universidad de Cundinamarca es de por sí una universidad regional, no solo por ser la institución pública de educación superior del departamento, sino porque se despliega en un extenso espacio geográfico y, sobre todo, porque supone una de las pocas oportunidades de formación superior de calidad para una amplia población dentro de los territorios favorecidos con los diversos programas académicos.



En este sentido, destaca que el modelo educativo digital transmoderno –MEDIT-, el Plan estratégico de la Universidad de Cundinamarca 2016-2026 “Diseñando la Universidad que queremos”, el plan rectoral 2019-2023 ‘Universidad de Cundinamarca Translocal Transmoderna’, lo mismo que en el anterior plan 2016-2019 “Generación Siglo 21”, traduce estas expectativas en un contexto cultural y socio histórico determinado que conjuga la prospectiva global de una educación para la vida, con mayor énfasis en el aprendizaje, lo que implica la formación de un sujeto dialógico, consciente y consecuente que coadyuve a la transformación local y regional en la medida que transforma su realidad personal desde la resignificación de los ideales de justicia, igualdad y solidaridad que reivindica el pensamiento transmoderno.



“Se entiende entonces que los programas académicos de la Universidad y en especial el propio del Doctorado en Ciencias de la Educación implican una posibilidad de cobertura hacia parte de la población de varias capitales de departamentos, incluida la capital de la República pues, además de que sus sedes, seccionales y extensiones se encuentran relativamente cerca del gobierno central; este Doctorado se convierte en la garantía de formación superior para una amplia franja de jóvenes ante la baja cobertura en universidades públicas y privadas de los grandes centros urbanos de la región”, recalca Betancourt.



A esto se suma que la cobertura territorial de la Universidad de Cundinamarca, por su ubicación geográfica multicampus, y por su vecindad con otros departamentos, permite un contexto multidiverso en cuanto a realidades económicas, sociales y culturales en variedad de climas, topografías e idiosincrasias, enriqueciendo las posibilidades de intercambio que aporta en la conformación de un entramado educativo.



En este sentido, según él, se recoge también el espíritu del Decreto 1330 de julio de 2019, en el cual se enfatiza en la interacción dinámica entre los conceptos de eficiencia, despliegue regional y autonomía universitaria en lo cual coincide el Dr. Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), quien considera que el decreto "ofrece una autonomía que les permite a las universidades pensar en función de su territorio, ya sea regional o en la capital”.



Betancourt, director de este posgrado, es Doctor en educación, con énfasis en liderazgo en instituciones de educación superior, Magister en Educación con énfasis en didáctica universitaria, investigador con publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales en el área de Educación Superior, calidad educativa, publicaciones de libros y capítulos de libro, asesor de proyectos de investigación a nivel de maestría y director de tesis doctorales, experiencia en planeación, diseño y presentación de programas académicos (registro calificado y acreditación de alta calidad) de educación superior ante el Ministerio de Educación Nacional, docente universitario, con experiencia en diseño, planeación e implementación de syllabus y unidades de estudio en el área de formación integral en Facultades de Humanidades y Educación, Formación en educación mediada por tecnologías.



Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre de 2021.