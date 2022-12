Invertir no es un gasto ni un lujo, es un derecho de todo ser humano, razón por la cual, en Colombia existen mecanismos que les permiten a las personas acceder a diferentes productos de inversión de calidad. Ejemplo de lo anterior es tyba, una plataforma para invertir de forma simple, digital, confiable y desde montos muy bajos, que no solo está disponible como aplicación móvil, sino también en versión web.

“En tyba ofrecemos productos de inversión que responden a las necesidades de cualquier persona, que, de hecho, no tienen que haber tenido una experiencia previa en inversiones para acceder a nuestro portafolio. tyba nació y se desarrolló como idea en Krealo, el Corporate Venture Capital del holding Credicorp Ltd., en donde se han ideado y desarrollado diferentes fintech de toda la región”, afirma Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba, agregando que “nuestro propósito es democratizar el mundo de las inversiones para que cada vez más personas en Latinoamérica tengan la oportunidad de invertir en productos de calidad y con todas las regulaciones de ley”.



Como su eslogan lo indica, tyba es para invertir y sus opciones están enfocadas en oportunidades de inversión para todo tipo de perfil de riesgo. En ese sentido, tyba pone a disposición de los interesados alternativas como tyba Pocket, en donde todo pareciera indicar que es un ahorro, pero en realidad es una inversión. tyba Pocket fue pensada para quienes no quieren asumir mucho riesgo o quieren comenzar su inversión de forma mucho más simplificada.



Por otro lado, está la opción de Metas, donde la aplicación les sugiere a los usuarios el portafolio o fondo que más se adecúe a sus necesidades para ayudarles a cumplir con un objetivo puntual, es decir, comprar un carro, computador, celular o hasta su propia casa, porque con las inversiones se impulsa el crecimiento gracias al interés compuesto.



A las posibilidades anteriores, se unen, escoger su propio Fondo o Portafolio para invertir directamente en este sin la guía de la aplicación, como en la opción de Metas y, el CDT Digital, el cual les permite conocer de antemano cuánto tiempo y cuánta rentabilidad obtendrán antes de empezar a invertir. En tyba el proceso es 100 por ciento digital, toda la información está alojada en la aplicación y, desde esta misma, podrán ampliar el plazo, solicitar el retiro una vez se cumpla dicho plazo y simular las veces que sea necesario el monto y el tiempo para que tomen la decisión que más les convenga. Vale la pena aclarar que el CDT Digital en tyba es administrado por Mibanco Colombia, una entidad financiera que cuenta con calificación AAA para el largo plazo y F1+ para el corto plazo. Ambas calificaciones son dadas por Fitch Ratings y son la mejor calificación en ambos segmentos. Además, todos los CDT cuentan con el seguro Fogafín por hasta 50 millones de pesos.



También están los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV), una opción de inversión a largo plazo, en los que el beneficio, aparte de la rentabilidad de la inversión, es que al invertir en estos tienen la posibilidad de obtener beneficios tributarios, pero para mantenerlos deben cumplir con una de las siguientes tres condiciones: que el dinero sea para complementar la pensión, para compra de vivienda o que el dinero cumpla 10 años invertido. Vale la pena aclarar que todos los Fondos que se encuentran en tyba, tanto los Fondos de Inversión Colectiva como los Fondos de Pensiones Voluntarias son administrados y gestionados por Credicorp Capital Fiduciaria.

Beneficios al alcance de los colombianos

Invertir en tyba significa obtener una serie de ventajas o beneficios adicionales. Además de abrir la puerta al mundo de las inversiones a todas las personas mayores de 18 años, permitiendo aportes desde 5 mil pesos en Metas, tyba Pocket y escoger su propio Fondo o Portafolio y, desde 100 mil pesos en el CDT Digital y FPV, tyba es una herramienta que brinda educación financiera.



“tyba es una herramienta que promueve la cultura en torno a las inversiones para llevar unas finanzas personales, conscientes, sanas y responsables. La inversión siempre asume un riesgo y, por ende, requiere de constancia, disciplina y motivación; cosas que da la educación financiera. Por eso creamos educatyba, una iniciativa de educación financiera enfocada en generar contenidos de acceso público, para que todas las personas puedan tomar decisiones con más certeza en cuanto a sus finanzas personales. Esto también se encuentra incluido en nuestro programa de lealtad llamado tyba Master League, en donde los clientes que tengan un saldo superior a 240 mil pesos pueden acceder a contenidos más avanzados sobre finanzas, entre otros beneficios”, continúa Mendoza.



Asimismo, tyba brinda constantemente incentivos para hacer que el monto invertido crezca, por medio de códigos promocionales que lanza de forma habitual y generan tybs, es decir, créditos que se suman al monto del aporte de la inversión. De igual manera, cuenta con un plan de referidos con el cual los clientes pueden generar tybs extra para ellos y para sus amigos o familiares que usen su código personal en la primera inversión (también está incluido en la tyba Master League). Y, en lo que se refiere a los CDT Digitales, lanza promociones temporales que generan cashback al abrir un CDT de un monto mínimo.

Lo que deben tener en cuenta al momento de invertir en tyba

Antes de realizar una inversión hay que tener claro que las inversiones no son mágicas y que cualquier inversión conlleva un riesgo. Luego de ser conscientes de lo anterior, es necesario que las personas conozcan su perfil de riesgo para saber en qué tipo de producto invertir, ya que cada producto cuenta con un nivel de riesgo que les dará una guía para tomar una decisión más adecuada.



Lo otro es saber por qué se quiere invertir y establecer un objetivo que los ayudará a tener un norte y les permitirá identificar qué opción de inversión es más conveniente; no es lo mismo invertir a corto plazo para cambiar de celular, que invertir a largo plazo para comprar vivienda.



Finalmente, aunque las inversiones en tyba son sencillas, toda inversión exige un nivel de compromiso, paciencia y disciplina.



“En este punto hay que resaltar algo clave y es que tyba es una plataforma 100 por ciento confiable. Todos los productos se encuentran administrados y gestionados por entidades pertenecientes al mismo holding, que tienen la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto quiere decir que las operaciones que se realicen a través de tyba estarán vigiladas por la Superfinanciera, dando un parte de tranquilidad en la legalidad y seriedad de las inversiones. Ahora, para realizar aportes en todos los productos, tyba da la oportunidad de ingresar una cuenta bancaria directamente en la aplicación o plataforma web o también de hacerlo con PSE, una pasarela de pagos conocida a nivel nacional”, puntualiza Mendoza.



Si desea más información ingrese a https://tyba.com.co/.