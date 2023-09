Hace nueve años, se creó el Instituto Doctor Frank Lamadrid con la firme convicción de brindar servicios de salud de calidad tanto a nacionales como a extranjeros.

En general, los médicos colombianos han gozado de una excelente reputación en todas las especialidades de la medicina, y en particular, en el campo de la cirugía plástica. Los excelentes resultados obtenidos han consolidado a Colombia como un país de preferencia para muchas personas en el mundo que desean mejorar su aspecto corporal.



Motivado por esta situación, el Dr. Lamadrid decidió tomar la iniciativa de crear un programa integral que incluyera desde el hospedaje en hoteles cinco estrellas hasta cirugías en clínicas de alto nivel requerido. Además, se ofrece un completo manejo de la recuperación y un acompañamiento personalizado después de la cirugía.



En la etapa de recuperación, se les brinda a los pacientes la posibilidad de conocer los sitios de interés en las ciudades cercanas. De esta manera, se busca no sólo garantizar una experiencia satisfactoria en términos de salud, sino también brindarles la oportunidad de disfrutar y conocer más sobre la cultura y los atractivos turísticos de Colombia.



“Siempre velo por la integridad de mi paciente, para mí, prima la salud y que su proceso de recuperación sea satisfactorio en todos los ámbitos, las medidas son muchas, desde conocer realmente su estado de salud actual como también orientarlos para que cumplan tratamiento en caso de requerirlo”, expresó el doctor Frank Lamadrid.



Este programa único en su tipo, está respaldado por un conjunto de entidades que trabajan en colaboración para garantizar la satisfacción y bienestar de los pacientes nacionales e internacionales que confían en la entidad.



“Mi dogma es “excelentes resultados” que es simplemente lo que siempre busco ofrecer a cada uno de mis pacientes, siempre busco darles lo mejor de mí y que ellos se sientan satisfechos con su proceso, que puedan recuperar su seguridad y vuelvan a mejorar su confianza”, manifestó Lamadrid.



Vale la pena recalcar que, el reconocido especialista en procedimientos quirúrgicos de modificación corporal, ha sido la sensación en el ámbito de la salud por su innovadora técnica llamada lipoescultura 4K. Este profesional de la medicina se destaca por su amplia gama de servicios médicos que abarcan desde la prevención, diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.



La técnica de lipoescultura 4K desarrollada por este destacado médico, constituye una evolución de la lipoescultura convencional. A través de esta novedosa técnica, es posible moldear el cuerpo de manera precisa, logrando una apariencia naturalmente atlética. La lipoescultura 4K se ha convertido en la elección preferida de aquellos que desean resaltar su musculatura abdominal y obtener una figura sensacional.



“Soy bastante amplio en el empleo de tecnologías, porque siempre me gusta estar a la vanguardia y ofrecer lo mejor disponible a mis pacientes. El empleo de las tecnologías varía según la necesidad que requiera cada uno porque siempre es importante resaltar que cada proceso es individual y personalizado; dentro de los equipos que actualmente empleo podría mencionar: Micro aire, j plasma, ultra z entre otros”, comentó el doctor.

Dr. Lamadrid

Trayectoria y respaldo

A lo largo de su trayectoria, Lamadrid ha demostrado ser un amigo y aliado para todos aquellos que buscan mejorar su apariencia física y alcanzar un cuerpo esculpido y atlético. Sin embargo, es en la Lipo-Marcación Abdominal donde ha encontrado su mayor pasión y ha alcanzado reconocimiento a nivel mundial.



“Mi experiencia se basa en ocho años, pero si hablamos de resultados y pacientes satisfechos sería de aproximadamente 4,000 casos. En nuestra profesión es importante tener en cuenta que la experiencia no te la dan los años si no la cantidad de pacientes operados”, agregó el especialista.



Con cada nuevo paciente, este médico se esfuerza por comprender sus necesidades y expectativas, brindándoles una atención especializada y personalizada. Su compromiso no solo se limita al procedimiento quirúrgico en sí, sino que también se extiende al seguimiento y cuidado posterior, asegurando resultados duraderos y satisfactorios.



Gracias a esta propuesta innovadora y a la experiencia del doctor, Colombia se ha posicionado como un referente mundial en el campo de la cirugía plástica y ha logrado atraer a un creciente número de personas que buscan mejorar su aspecto físico de manera segura y confiable.