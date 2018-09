Turismo, el ‘nuevo petróleo’ de Colombia

Colombia entendió que su riqueza en flora, fauna, diversidad de pisos térmicos, olores, colores y sabores era una ventaja a la que debía sacarle provecho. Aunque no ha sido masivo, el país ha visto en el turismo una alternativa de generar riqueza, ingreso de divisas e inversión.



La llegada de nuevos hoteles y cadenas no se detiene, pero el impulso de actividades cobijadas bajo una filosofía verde y sostenible es cada vez mayor; esa dualidad ha hecho que los turistas se decanten a la hora de escoger a Colombia como su destino de viaje.



Por esa razón y como parte del Día Mundial del Turismo que se celebra este jueves, 27 de septiembre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, y FONTUR están promoviendo la campaña ‘Gran Toma de Comercialización Nacional’, una propuesta con la que se busca que el sector mantenga los indicadores que viene registrando desde hace varios años y que invita a los colombianos a que conozcan y viajen por el país.



El lema que acompaña la celebración de este año es ‘Turismo y transformación digital’, con el que la Organización Mundial del Turismo, OMT, pretende destacar los avances digitales, que en el sector turístico están contribuyendo al logro de objetivos encaminados al fomento de la iniciativa empresarial y de la inclusión, el empoderamiento de la comunidad local y la eficacia en la gestión de los recursos, entre otros.



Esa transformación digital en materia de turismo está tocando las puertas de los planes cercanos con la naturaleza, lo rústico y alejado de las grandes cadenas. El viajero aprovecha esos espacios para dejar las urbes que no paran de crecer, evadir el estrés laboral y desconectarse de la realidad aunque sea por unos pocos días.



Las ofertas son variadas y están a lo largo y ancho del país: acampar en el Valle de Cocora, recorrer la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta, maravillarse con los colores de Caño Cristales o ver estrellas en el Desierto de La Tatacoa.



Quienes se han dedicado de lleno al ecoturismo se han encargado de mostrarles a propios y extranjeros los paisajes colombianos como es el del Pacifico y esa comunión entre selva y mar; incluso son el puente que requieren las comunidades, muchas de ellas indígenas como las que habitan en la alta Guajira quienes encuentran en el turismo una fuente de empleo y contribuyen a la conservación de sus ecosistemas y la protección de los hábitats.



No obstante, si desea conocer otras opciones o está planeando un viaje, hoy 27 de septiembre y con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, podrá encontrar descuentos ofrecidos por aquellos operadores y agencias de viajes legales que están en el portal www.recorrecolombia.com/descuentos/



La apuesta del Ministerio y Fontur no solo es consolidar el turismo y ecoturismo, sino implementar ayudas y herramientas tecnológicas como Recorre Colombia que permitan promocionar la oferta turística del país y facilitar y agilizar la toma de decisiones a través de plataformas seguras.



El viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky, destacó que con estas herramientas el país avanza un paso más hacia el objetivo de consolidar un turismo con reglas claras, un sistema de medición apoyado en los avances tecnológicos, más formalización, innovación, atraer inversión de alto valor e incentivar la llegada de más turistas al país, que le permita convertirse en el ‘nuevo petróleo’.