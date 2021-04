Tres colombianos fueron reconocidos por el programa “Héroes Mazda”

Santiago Jaramillo y su iniciativa “Un viejo favor”, Alejandra Gómez, creadora de la “Fundación Luciana Tovar” y Andrea Barrera, con el programa “¿Ya desayunó?”, son ciudadanos comunes que eligieron marcar la diferencia con sus acciones. Y es que ser un héroe para Mazda, no solo se trata de grandes hazañas, sino también de todos aquellos actos fieles, generosos, comprometidos y constantes que se realizan para dar felicidad y esperanza a los demás.

Durante 2021, y después de la implementación del programa en Estados Unidos, Mazda inició una exhaustiva búsqueda de aquellas historias de héroes colombianos, dignas de contar. La marca conoció los motivos del compromiso de muchas personas con sus comunidades y el valor de su trabajo. Luego, eligió a tres ejemplos sobresalientes y los aclamó como sus “Héroes Mazda”, haciéndolos merecedores de un Mazda3 de nueva generación para continuar aportando a la construcción de una mejor sociedad a través de sus iniciativas.



En días recientes, los Héroes Mazda fueron homenajeados en los concesionarios Mazda de sus ciudades: Santiago en Somerauto (Medellín), Alejandra en Colautos (Manizales) y Andrea en Mayorautos (Bucaramanga).



Acudieron con mucha expectativa a recibir un reconocimiento de la marca que nunca imaginarían: un Mazda3. Entre lágrimas y aplausos, recibieron las llaves de su nuevo vehículo de manos del presidente de Mazda de Colombia, Nobukuki Sato y de los gerentes generales de cada concesionario, Andrés Aristizábal, César Augusto Medina y Juana Camargo.

“La visión de nuestra marca se enfoca en complementar la vida de las personas, a partir de vehículos que los hagan sonreír y ser felices. Sabemos que, día a día, el esfuerzo de Santiago, Alejandra y Andrea está enfocado en devolver esperanza a personas que realmente lo necesitan, a partir de su apoyo. Por eso, son nuestros héroes. Ahora, con la entrega del vehículo, queremos hacer felices a quienes lo dan todo a diario por los demás. Queremos que sientan el respaldo de nuestra marca, que nuestros vehículos sean sus aliados de por vida y los acompañen en su esfuerzo por seguir contribuyendo al bienestar de quienes más lo necesitan”, indica Nobuyuki Sato, presidente de Mazda de Colombia.

Historias ejemplares



Mazda invita a los colombianos a conocer a los Héroes Mazda y sus historias de ejemplo y perseverancia.



Santiago Jaramillo lidera en Medellín una iniciativa social que busca ayudar a adultos mayores, conocida como “Un Viejo Favor”. Dicha iniciativa, sin ánimo de lucro, nace el 16 de marzo de 2020 con el objetivo de apoyar, a partir de favores de primera necesidad, a este grupo de personas.



Durante la pandemia, aumentó la preocupación de no saber cómo los adultos mayores podrían realizar sus diligencias, debido al riesgo elevado de sufrir consecuencias a raíz del aumento del contagio. “Un viejo favor”, ha reunido a un equipo interdisciplinario que, desde el voluntariado, trabaja por el cuidado y seguridad de los adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad.



Como resultado del trabajo realizado por “Un Viejo Favor”, se ha logrado reclamar medicinas a más de 300 adultos mayores, se han entregado mercados a más de 400 de ellos y, aproximadamente, 300 mercados han sido repartidos en ancianatos, ayudando así a más de 1.000 familias. De la misma forma, la Fundación ha apoyado a familias en otros municipios como Abejorral, Andes, Santa fe de Antioquia y otras ciudades en el Chocó.



En el momento en que los adultos mayores sean vacunados e inmunizados, la labor no termina ya que la premisa de la iniciativa está en continuar ayudándolos.



Alejandra Gómez enfrentó la situación más difícil que una madre podría vivir. La prematura muerte de su hija Luciana Tovar Gómez de 10 meses. Tiempo corto pero suficiente para que esta valiente madre decidiera crear una fundación que lleva el nombre de su hija y que busca impactar positivamente a niños con síndrome de down (la misma condición de su hija), a través de talleres dirigidos.



La Fundación los apoya a partir del refuerzo en temas como lectoescritura, cálculo matemático básico, sociales, español, motricidad, música, clases de baile, deporte y manualidades.



Durante 2020, la fundación acogió a 14 jóvenes y sus familias. Durante este año, se unieron dos más y se está trabajando por incorporar a otros tres jóvenes.

Andrea Barrera inició un proyecto social junto a siete amigos, hace cinco años, quienes durante un fin de semana decidieron beneficiar a las personas más marginadas de la ciudad de Bucaramanga.



En aquella ocasión, los jóvenes santandereanos realizaron una colecta de comida que logró saciar el hambre de 50 personas. Así nació ¿Ya Desayunó? Una fundación bumanguesa que busca alimentar a quienes muchas veces no tienen qué comer.



Lo que empezó como una buena obra de un grupo de amigos se convirtió en una fundación, en 2019. A partir del inicio de la pandemia, ha logrado conseguir apoyo para la donación de aproximadamente 750 mercados a personas en condición de vulnerabilidad, habitantes de calle, migrantes y familias de escasos recursos.



Gracias al esfuerzo de Andrea y su fundación, se han logrado repartir entre 100 y 200 desayunos cada domingo desde el año 2016. A partir del inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se ha conseguido apoyo para la donación de aproximadamente 750 mercados para familias en condición de vulnerabilidad.



