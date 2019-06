Trasplante de órganos al nivel de los mejores en el mundo

Correr, nadar, estudiar y hasta el simple hecho de respirar son acciones que a lo mejor usted realiza con gran facilidad, pero ¿en algún momento se ha imaginado no poder hacerlas porque su salud se lo impide? El panorama es diferente ¿verdad?

Pues bien, esta es la situación de unos 3.000 colombianos que hoy están en lista de espera para un trasplante (según datos de la Red Nacional de Trasplantes), procedimiento con el que, más allá de darle una solución a su enfermedad, les puede devolver su calidad de vida.



Este fue el caso de Leydy Faisuil Mojica, paciente trasplantada de pulmón: “Mi experiencia fue maravillosa. Yo venía muy mal, dependía del oxígeno y luego de ingresar a una lista de espera me trasplantaron hace un año. Mi vida cambió en un 100%. Ya puedo respirar y hacer cosas mínimas que antes no podía hacer, como salir con mi hija, llevarla al colegio, ir a un parque y hasta caminar. Recuperé mi libertad”.



Leydy es paciente del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las instituciones que lleva las banderas de la donación de órganos y los trasplantes en el país. La institución lleva a cabo estos procedimientos con altísima calidad gracias a su Servicio de Trasplantes cuya historia se remonta a 1985, cuando inició con el Programa de Trasplante Renal y de Hígado. Este último es el único en el país certificado como Centro de Cuidado Clínico de Trasplante Hepático por un organismo internacional, como la Joint Commission International. A la fecha, este centro ha realizado más de 600 trasplantes en niños y adultos.



“En el programa, la sobrevida de un trasplante de hígado está en 98 por ciento en el primer año, y a 17 años del 75 por ciento; es decir que casi todos los pacientes sobreviven a pesar de haber estado en una situación mortal antes del trasplante”, afirma el doctor Alonso Vera, cirujano de trasplantes y jefe del Servicio de Trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá.



Posteriormente, el servicio ha puesto en marcha otros programas que han hecho del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá una institución pionera en el trasplante de órganos sólidos y tejidos a nivel nacional.

Una nueva oportunidad de vida



Celebrar un segundo cumpleaños en la fecha en la que se llevó a cabo su trasplante es la costumbre de muchos pacientes para quienes, sin duda, el haber recibido un nuevo órgano es sinónimo de ‘volver a nacer’. Por ello, la gran importancia de la donación de órganos y de que usted, si así lo desea, manifieste en vida que quiere ser donante.



Y es que no es para menos. El trasplante de un órgano es uno de los procedimientos más complejos de la medicina, pues requiere de un equipo médico y asistencial con amplio conocimiento, experiencia y capacitado para atender las necesidades de estos pacientes. Así mismo, requiere de la infraestructura y tecnología propicia que garantice la idoneidad de este tipo de procedimientos.



Estas son, sin duda, las cualidades que describen a la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución que trabaja por impulsar la donación de órganos como una ventana para brindar segundas oportunidades de vida



“Desde el punto de vista de capacidad médica, los resultados son buenísimos y podemos compararnos con hospitales en otros países como Estados Unidos. Si usted viene hoy a la Fundación Santa Fe de Bogotá para hacerse un trasplante, lo más probable es que le vaya igual o mejor que en un país desarrollado y se trasplante en un tiempo mucho mas corto. Tenemos toda la tecnología necesaria para hacer trasplantes. Desde el punto de vista estructural, todo lo que conlleva realizar estos procedimientos está en el mejor nivel”, destaca Vera.



Además, este hospital no solo se limita a practicar la cirugía, pues también ofrece un completo servicio para los pacientes de la mano de un equipo interdisciplinario que enfoca sus esfuerzos en ofrecer un acompañamiento y seguimiento permanentes, corto tiempo de espera para el trasplante, educación completa sobre la enfermedad, los procesos y los resultados; atención integral y personalizada, tiempos más cortos en la estancia hospitalaria, grupos de apoyo con pacientes expertos, equipos multidisciplinarios especializados, y valoración de la red de apoyo y del entorno psicosocial del paciente y su familia.



El panorama en Colombia



De acuerdo con la Red Nacional de Trasplantes, de aquellos pacientes en lista de espera en nuestro país, se calcula que un 15 por ciento de ellos son niños y del total casi un 50 por ciento fallece sin recibir un trasplante. Algunas razones, como es sabido, tienen que ver con tabúes, mitos y creencias religiosas que impiden el aumento de donantes. No obstante, influyen también condiciones estructurales: “Hay desconocimiento de la población y del sistema de salud en cuanto a la donación de órganos, no solo desde el punto de vista de lo que significa, sino también en la dificultad de acceso a trasplantes y en la disparidad entre número de enfermos y número de trasplantados”, explica el doctor Vera.



Por ejemplo, no todas las personas saben que hay dos maneras de hacer un trasplante: la mayoría se hace con órganos de donantes cadavéricos, pero también se hacen con donantes vivos que se ofrecen voluntariamente y que suelen tener una relación con el paciente. En estos casos, a menudo se ignora que una sola persona, al dar permiso para donar sus órganos tras su fallecimiento, puede llegar a salvar hasta 55 vidas, puntualiza el médico.