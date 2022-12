Conocer cómo debe ser el relacionamiento entre todos los actores del sistema de salud fue el epicentro de discusión entre diferentes profesionales y autoridades en el foro ‘Transparencia, un compromiso del sector salud colombiano’, realizado el pasado 15 de diciembre por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la Universidad de Los Andes y Casa Editorial El Tiempo.

En este espacio de conversación, creado para dialogar sobre los retos y oportunidades en el relacionamiento de la industria partiendo desde la transparencia como un pilar principal para el sector salud, se trataron otros puntos como la autonomía de los profesionales de la salud y el derecho de los pacientes a conocer información sobre los tratamientos médicos que reciben. Asimismo, se hizo énfasis en la legitimidad de la interacción y articulación de la industria con las sociedades científicas, organizaciones de pacientes, entre otros, con el fin de continuar mejorando la prestación del servicio de cada uno de los componentes del sistema.

Foro ‘Transparencia, un compromiso del sector salud colombiano’. Foto: Afidro

Manuel Varcárcel, miembro de la oficina de medicamentos del Ministerio de Salud, fue el encargado de dar inicio al evento asegurando que “la transparencia debe estar establecida desde todas las acciones que realiza el Gobierno Nacional. Por eso, desde el Ministerio trabajamos en brindar las mejores herramientas para que en el sector salud se cumplan los procesos a cabalidad". Agregó que uno de los objetivos en los que se encaminan las acciones de dicho sector en Colombia “es la promoción del cuidado, el desarrollo de la salud y la calidad de vida; y la prevención de todos los colombianos en las enfermedades que nos acogen".

Ética

Durante el primer panel, el doctor Jaime González, de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y el doctor Gustavo Campillo, director de la Fundación Rasa, priorizaron la importancia de la ética en el relacionamiento dentro del sistema.

“Cuando hablamos de ética, no nos referimos solamente al bienestar del paciente, sino al bienestar de un sistema que es colectivo. Cuando se tiene información médico - paciente, la transparencia y confianza se brinda a través de una buena práctica clínica y también de una práctica social colectiva (…) Calidad, seguridad, eficacia y comodidad son criterios médicos que se deben tener en cuenta por parte de los profesionales de la salud con el ánimo de garantizar servicios dignos a los pacientes y que cuenten con transparencia", sentenció Campillo.



En la misma línea, Jaime González aseguró que hoy en día la relación médico -paciente sigue siendo la igual, pero es importante “procesar toda la información a través de herramientas como la Inteligencia Artificial para poder brindar mejores estándares de ética”. Así las cosas, también se debe promover un Sistema de Salud que brinde acceso a todos por igual y que vaya ligado a la prevención y promoción.

‘Retos y oportunidades de la industria con los diferentes actores del sistema’

Tatiana Andia, directora de escuela de posgrados y profesora asociada de la Universidad de Los Andes, lideró este panel, enfocado en los desafíos a los que se enfrenta la industria farmacéutica para fortalecer las relaciones y los acercamientos entre cada uno de los componentes del sistema de salud colombiano a fin de mejorar la atención y cuidado de los pacientes.

En la conversación, la directora trazó varios puntos de discusión importantes, entre ellos, para qué se requiere la transparencia dentro del sector, la diferencia entre datos e información, por ejemplo, en los consentimientos informados para realizar algún procedimiento, y la tensión entre la competencia y la transparencia. “El mercado y la transparencia tienen una tensión de la que a veces no nos gusta hablar. Realmente, existen relaciones de competencia que entre la industria es muy claro, pero en los hospitales y los aseguradores también ocurre, y no es fácil transparentar información cuando existe el riesgo de que el competidor tenga un beneficio”, puntualizó.



No obstante, dejó claro que en la medida que se pueda expandir la transparencia en la salud a otros actores y al Gobierno, se lograrán más avances que permitan al final beneficiar a los pacientes.

Ahora bien, frente a la interrogante sobre cuáles son los desafíos en cuanto a ética, autorregulación y transparencia, María Clara Escobar, Presidente Ejecutiva de Afidro, manifestó que “hay grandes retos de hacer capacitación a la ciudadanía sobre la normatividad que rige al sector, sobre mecanismos de denuncia que existen y tener mayor nivel de responsabilidad al compartir cierta información”.



Asimismo, Sonia Tolosa de ARI, precisó que se deben tener unas reglas claras en relación con la comunicación. “Dar a conocer qué sucede con el INVIMA, el Ministerio y otras entidades. Por ejemplo, a través de un ‘call center’ se puede contribuir a generar mayor transparencia.



A su turno, Santiago Marroquín, subdirector ejecutivo de Amcham Colombia, dejó claro que el papel de los gremios es esencial “porque es un camino de comunicación entre el Gobierno, la industria y las necesidades. Los principios que nos rigen deben estar enfocado en el bien común más allá de lo que representamos”. Entre los retos y oportunidades, está el hecho de construir confianza. “Estamos en un periodo de transición con muchos retos por delante y todos los actores debemos ser transparentes, estar al orden del día y hacer evidente de manera pública lo que está pasando", agregó.



“En el contexto actual, existe una gran oportunidad para generar grandes cambios en el INVIMA a través de buenas prácticas de otros países y también otros procesos que están realizando las entidades en Colombia como es el ejemplo del ICA”, explicó Mariana Sarasti, directora ejecutiva de la ANDI.

En el último bloque del evento, Andrés Idárraga, secretario de transparencia del Gobierno Nacional, amplió el panorama sobre el rol que tiene la transparencia para el presidente Gustavo Petro. A su juicio, es un elemento determinante para ejercer el derecho a la participación, la cual debe ser libre e informada, y tiene sentido cuando se ata a la democracia.



Por ende, su llamado fue a facilitar a la ciudadanía que pueden contar con la trasparencia de las entidades públicas y privadas a través de información abierta y de procesos donde todos puedan participar. Aseguró que todos los procesos de deben articular en alianza con la UIAF y la DIJIN a fin de brindar transparencia y evidenciar donde terminan realmente los recursos públicos.



Así, los invitados a este foro se comprometieron a trabajar desde sus organizaciones por contribuir a la transparencia en el sector a través de un manejo acertado de la información, sus acciones y relaciones en el sector salud.



Reviva el foro aquí: https://www.eltiempo.com/foros-el-tiempo/transparencia-un-compromiso-del-sector-salud-colombiano-725615