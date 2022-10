El RST tiene una gran importancia para todo tipo de actividades comerciales, negocios, servicios técnicos, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, y comercios de vehículos automotores usados, entre otros.

Esto se debe a que este mecanismo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas formales, pero especialmente fue creado para aquellos que están en la informalidad, ya que les permite formalizarse con menores costos de cumplimiento.

¿Qué es el RST?

El RST es un sistema para el pago de impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través de los servicios electrónicos de la DIAN. A este sistema pueden acceder de forma voluntaria tanto personas naturales como jurídicas que cumplan ciertos requisitos básicos.



A pesar de las ventajas, ha habido muchos mitos alrededor del RST: por ejemplo, que es difícil pagar los anticipos, que no deduce costos como la renta ordinaria, que no permite recuperar saldos a favor, que resulta costoso, que las personas sin conocimientos financieros no pueden hacer las liquidaciones del impuesto, que la formalización implica perder el negocio, que reduce el margen de ganancias, etcétera.



Sin embargo, aseveraciones como esas no son más que mitos, los sistemas de la Dian se han modernizado en mejora de los servicios prestados a los contribuyentes y la actual reforma tributaria sigue planteando nuevos beneficios para las personas que ingresen a este régimen.



En realidad, el RST es un valioso instrumento para reactivar la economía, recuperar la inversión, incentivar el empleo formal, simplificar y facilitar el cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias de los contribuyentes, además de reducir significativamente el valor a pagar por impuestos.

Entonces, ¿cuáles son los beneficios para los contribuyentes?

Formalizarse con el RST tiene muchos beneficios para personas naturales y jurídicas: la empresa será más visible para los clientes y más atractiva para el mercado; podrá recibir beneficios financieros para su potenciamiento; mejorará la calidad de vida de sus empleados; protegerá su nombre y la legitimidad de sus negocios; podrá asistir a ruedas nacionales e internacionales de negocios; contará con la facilidad de recibir recursos no reembolsables; podrá participar en licitaciones y procesos de selección del Estado, y accederá a capacitaciones, ferias y foros gratuitos con entidades de los sectores público y privado.



Asimismo, la empresa contará con mayor flujo de caja, dado que los ingresos de estas personas no están sujetas a retención en la fuente a título de renta e ICA, tendrá menores costos de contratación de personal reflejados en descuentos en el impuesto a pagar, tarifas impositivas más bajas que están entre el 1.8% y el 14.5%, cumplir hasta 6 obligaciones tributarias en un solo recibo y existen facilidades en la liquidación de impuestos y pagos electrónicos.



En este sentido, quienes ingresen al RST no solo verán reducida ampliamente su carga en el pago de los impuestos y costos de cumplimiento de sus obligaciones tributarias; también mejorarán su competitividad en el mercado.

¿Quiénes pueden optar para el RST?

Al RST pueden ingresar personas naturales y jurídicas que desarrollen empresa y sean residentes en Colombia.



La condición es que, en el año gravable anterior, hubieran obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT (3.800 millones de pesos para 2022).



En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el RST se condiciona a que los ingresos anuales no superen dichos límites.



La inscripción al RST inicia el primero de enero y vence el último día hábil de febrero para contribuyentes que ya cuentan con el RUT, y para los negocios nuevos se puede realizar cualquier día del año.



Para conocer más sobre el RST ingrese a www.dian.gov.co/impuestos/Regimen-Simple-de-Tributacion-RST/Paginas/default.aspx