Transformar comunidades: el compromiso de JER

Para que una compañía crezca de manera estable y esté en la capacidad de competir a un alto nivel con otras empresas que ofrezcan productos o servicios parecidos a los que componen su portafolio, se hace necesario contar con programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que no solo las beneficien en términos de reputación y rendimiento, sino que contribuyan al bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Es más, implementarlos permite que las entidades reflejen una ética empresarial sólida y un compromiso con valores que cada vez son más importantes para las partes interesadas.

Un ejemplo de ello es JER, una red multiservicios y multiapuestas que desde hace 22 años está cerca de su comunidad, operando en Boyacá y Amazonas. Dentro de su visión y gestión corporativa la Responsabilidad Social Empresarial es un pilar muy importante y ofrece un amplio portafolio de productos y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población en donde está ubicada, generando empleo y aportando a programas de salud, seguridad social, prevención y control de los riesgos, entre otros.



“Dentro de los servicios que brindamos se destacan los juegos de suerte y azar en distintas modalidades, pagos y recaudos, corresponsalía bancaria, pagos de subsidios del Estado, giros de dinero, apuestas deportivas y recargas a celular. Contamos con un personal de más de 500 colaboradores, tenemos cobertura en los 123 municipios del departamento de Boyacá, así como en el Amazonas. Además, nuestro objetivo es impulsar la vinculación laboral de las mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diversas”, afirma Carmen Redondo, gerente regional de JER.



Desde hace mucho tiempo, JER ha estado implementando pilares de RSE que han tenido un impacto positivo en el desarrollo social de los departamentos mencionados y en sus colaboradores al pertenecer a su público de interés desarrollando además planes de incentivos y programas de bienestar. En lo que respecta a la diversidad y la posición de la mujer en el contexto laboral, actualmente, el 88 por ciento de la nómina de JER está compuesto por mujeres y el 12 por ciento restante por hombres. En cuanto a la inclusión, el 34 por ciento son jóvenes que forman parte del programa 'Primer empleo', y más del 68 por ciento de sus colaboradores tienen contratos a término indefinido.



“Es importante destacar que el 86 por ciento del personal de JER corresponde a los estratos sociales 1 y 2, lo que impulsa estrategias de formación y cualificación. Estas estrategias no solo se centran en habilidades técnicas, sino también en espacios respaldados por las alcaldías y gobernaciones. Hasta la fecha, más de 600 colaboradores, en su mayoría mujeres, han obtenido certificaciones en primeros auxilios psicológicos, empoderamiento, emprendimiento, competencias laborales y resolución de conflictos”, explica Tatiana Suárez, coordinadora de capacitación y bienestar de JER, agregando que "además, nuestro equipo también incluye a adultos mayores, de más de 60 años. Para ellos, tenemos un programa conocido como 'Desayuno feliz', en el que invitamos a esta población en su cumpleaños para reconocer su importancia en la compañía y la sociedad. A hoy, hemos entregado un total de 217 desayunos. También contamos con 48 colaboradores con habilidades diversas vinculados, lo que refleja parte de nuestra política de no discriminación. Con ellos, trabajamos en temas de socialización y capacitación".



Por otro lado, la visión de RSE de JER también se enfoca en acciones que beneficien al medio ambiente. En tres años de ejecución del programa 'Conectando sueños', la empresa ha plantado más de 1.600 árboles de especies nativas, con el propósito de recuperar el suelo y reducir la huella de carbono que podría generarse.



A esto se suman las actividades a nivel social, ya que este año JER, de la mano de la Lotería de Boyacá, entregó puestos de estudio al municipio Pajarito en el departamento de Boyacá, un sector que está en riesgo debido a las condiciones socioambientales. De igual manera, realizó una donación de carpas a la Alcaldía de Leticia en el Amazonas, con el fin de fomentar el emprendimiento de mujeres categorizadas en estado de vulnerabilidad; así como donación de ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad. De otra parte, desarrolló campañas y estrategias de seguridad vial premiadas a nivel nacional.

Impactos positivos evaluados

Implementar iniciativas de RSE trae consigo la necesidad de realizar evaluaciones para identificar si realmente están teniendo un impacto positivo. En ese sentido, en JER se evalúa la participación y la visibilidad que han obtenido, lo que la ha llevado a ser reconocida como una empresa socialmente responsable. Campañas en redes sociales sobre pedagogía frente al medio ambiente y al juego responsable, información publicada en medios de comunicación, testimonios de personas y otros proyectos han hablado sobre la labor de JER.



Lo anterior ha llevado a JER a recibir el sello de No Discriminación otorgado por el Ministerio del Interior e Icontec, así como el sello Huella de Carbono de Fenalco. Además, se encuentra en proceso de certificación para obtener el sello de Responsabilidad Social, también otorgado por Fenalco.



"Estos sellos son el resultado de un proceso de trabajo constante. Hemos recibido apoyo de diversas áreas para generar impacto en los ámbitos social, económico y ambiental. Por ejemplo, el sello de No Discriminación demuestra que no existen factores determinantes para formar parte de nuestra organización. El sello de Huella de Carbono ha impulsado estrategias como el proyecto 'Tiquete Semilla', que tiene como meta fomentar el adecuado manejo de los residuos. Contamos con contenedores ubicados en diferentes puntos de venta, y la idea es que se depositen cartones y tiquetes del proceso de venta que luego se entregan a una empresa de reciclaje para su posterior reutilización", manifiesta Leidy Martínez, directora administrativa de JER.

JER en cifras

Si se habla de las inversiones que JER ha realizado a lo largo de su trayectoria, se destaca el dinero que transfiere al sector de la salud en función de las ventas que realiza, lo cual equivale al 12 por ciento. A la fecha, esta contribución ha alcanzado cerca de 45 mil millones de pesos.



"En la misma línea, en lo que respecta a los premios otorgados a los ganadores de juegos de azar, desde el año 2006 hasta 2023, JER ha entregado aproximadamente 133 mil millones de pesos", enfatiza Deisy Chavarrío, directora contable de JER.



Por último, para continuar generando un impacto positivo, JER tiene como visión y misión seguir fortaleciendo sus estrategias y expandir los programas no solo dirigidos a mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diversas, sino hacia toda la comunidad en su conjunto.



Si desea mayor información ingrese a https://jer.com.co/.