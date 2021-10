Transformación digital, un paso que se debe dar con mucha inteligencia

El mundo ha tenido que acomodarse a nuevas circunstancias y la tecnología se convierte en un facilitador de diferentes procesos tendientes a alcanzar lo que se denomina “transformación digital”, adoptada por necesidad, convicción o supervivencia, una de tres posturas que tienen consecuencias en los resultados obtenidos.



Incluso, grandes empresas avanzan y entienden la evolución como una obligación de cara al futuro. Uno de los grandes movimientos en la industria se vivió en 2014, cuando everis comenzó a formar parte del grupo NTT DATA

Ahora, siete años después, everis adopta, de manera definitiva y a partir del 21 de octubre, la identidad corporativa NTT DATA.



“Esto representa mayor solidez, reconocimiento y contundencia al momento de presentarnos ante nuestros pares, clientes y prospectos a escala mundial”, manifiesta Jesús Ordóñez, CEO de everis.



Sin embargo, la desaparición de la marca no alterará el modelo de trabajo que la empresa ha mantenido hasta el momento y que lo ha posicionado como líder en la industria.



“Continuaremos ofreciendo acompañamiento a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital y apostaremos por la atracción, el desarrollo y el crecimiento de nuestros profesionales. NTT DATA es una empresa global más simple y sólida, con más capacidades para hacer cosas increíbles dirigidas a nuestros clientes, nuestra gente y nuestras comunidades”, aclara el CEO.



De esta manera, NTT DATA seguirá siendo el ‘partner’ de las empresas en Colombia que caminan rumbo a una transformación del negocio al considerar todas las variables y herramientas tecnológicas disponibles.



La modernización en tres pilares



La situación vivida en los últimos meses ha hecho evidente la diferencia entre las compañías que tenían una estrategia de transformación y evolución basada en la tecnología, y aquéllas que no



Las primeras, antes de la crisis, habían invertido estructuralmente en la digitalización de su negocio. Eso les permitió ajustar rápidamente sus operaciones y canales de venta para aprovechar la ventaja competitiva que les daba una clara postura estratégica en el actual contexto de disrupción.



“Es ahora cuando las capacidades de evolución, de transformación y de generar dinamismo en la estrategia, los procesos, los métodos y, sobre todo, en la adopción de tecnologías, se convierten en los elementos clave para asegurar, por un lado, la supervivencia y, por otro, la ventaja competitiva”, evidencia Jesús Ordóñez.



Desde la perspectiva de everis, la base de la madurez digital está en disponer de una estrategia en la que la tecnología se involucre perfectamente con el negocio para permitir la evolución de los productos y servicios existentes, al tiempo que se generan nuevos negocios apoyados en la tecnología.



“Todo eso, mediante la implementación de un modelo de organización ágil, que asegure la capacidad para adaptar los procesos con rapidez y dar respuesta a los cambios continuos del mercado”, manifiesta el CEO de everis.



Entonces, y considerando la tecnología como habilitador clave para alcanzar esos objetivos, desde everis se consideran tres pilares que ayudan a acelerar y asegurar la necesaria modernización de aplicaciones y sistemas:



- ‘Cloud’. Ordóñez dice al respecto: “Observamos una clara necesidad de evolución de las plataformas existentes a entornos en la Nube que permitan incrementar la agilidad y escalabilidad del negocio, así como lograr un menor ‘time-to-market’ para el lanzamiento de nuevos productos y servicios”.



- Seguridad. Este aspecto ha pasado a ser de máxima prioridad, si es que se quiere garantizar la continuidad del negocio en un contexto de crecimiento acelerado y en el que las amenazas externas y la ciberdelincuencia también evolucionan.



- Datos e Inteligencia Artificial (IA). Constituyen la herramienta más transversal y transformacional, tanto en el incremento de la productividad como para la captación y fidelización de los clientes, la identificación de nuevas líneas de negocio y la generación de ingresos.



“La transformación digital de nuestros clientes se ha acelerado, en especial la parte relacionada con la digitalización de las operaciones. Automatización, ‘Data Analytics’, IA, ciberseguridad y ‘Cloud Journey’ son las ‘tech-waves’ con las que estamos acompañando la evolución de sus operaciones e, incluso, de sus modelos de negocio”, manifiesta el CEO de everis.

Inteligencia para mejores decisiones



Uno de los temas más discutidos desde hace años en el mundo industrial es la importancia de los datos y la consecuente aplicación de la IA, un tema al que Colombia no es ajeno.



Tecnologías como el ‘Smart Data’ o la Inteligencia Artificial han pasado a ser imprescindibles, siendo una de las principales palancas para la creación de nuevos modelos de negocio, productos y servicios que las compañías ponen a disposición de sus clientes.



Jesús Ordóñez indica al respecto que “aunque ser una organización guiada por los datos ofrece innumerables beneficios, la necesidad de implementar dichas tecnologías supone, a su vez, un gran reto para las compañías. Este camino requiere de una transformación de las propias compañías, que deben aprender a capitalizar la data y optimizar sus procesos e infraestructura para ocupar un espacio relevante en los diferentes ecosistemas”.



Sin embargo, no hay que olvidar que para que cualquier proceso de transformación digital sea efectivo, es necesario atraer y retener el mejor talento humano en TI. Sin embargo, su escasez es palpable.



¿Qué habría que hacer, entonces, para acabar con este problema y conseguir que la oferta y la demanda laboral se equiparen?



Ordóñez comenta que parte de la solución podría encontrarse en el fomento de la vocación STEM y en una mejora significativa de la orientación profesional, con la adecuada capacitación del profesorado para transmitir los conocimientos relacionados, más la adopción de materias tecnológicas en los programas de estudios de primaria, secundaria y bachillerato.



“Por supuesto, es imprescindible fomentar la tecnología entre el público femenino, en donde existe una mayor brecha. Por otro lado, es importante abordar, tanto desde el ámbito público como el privado, programas de ‘reskilling’ en competencias digitales para capacitar a personas que vengan de ámbitos no digitales”, concluye el CEO de everis.



