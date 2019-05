Tranquilidad, de la mano de un hogar seguro

Antes de entrar en materia es preciso aclarar que existen dos tipos de eventos que pueden afectar la seguridad de un lugar, ambos son igual de importantes. El primer riesgo es el técnico, que se asegura por medio de alarmas para detectar fugas de monóxido de carbono, humo, inundaciones, entre otras fallas que podrían ser causadas por descuido o avería de los sistemas internos que componen las estructuras físicas de los edificios.



Mientras que el segundo riesgo es la intrusión, para la cual existen en el mercado sensores de presencia, cámaras, sensores magnéticos para puertas y ventanas, entre otros dispositivos que indican cuándo se viola la integridad de un espacio por causa de terceros.



Ahora bien, Carlos David Quant, director general de Housetec, complementa lo anterior explicando que “una casa inteligente debe tener, como herramientas básicas de seguridad, sistemas de protección contra intrusos, inundaciones e incendios, compuestos por sensores y módulos de alarma con capacidad de enviar notificaciones desde cualquier parte del mundo. Las cámaras de seguridad son fundamentales, permitiendo realizar monitoreo constante y consultas posteriores”.



Aunque estos sistemas pueden ser adoptados por cualquier usuario que tenga la posibilidad de instalarlos en el hogar, el experto hace especial énfasis en la utilidad para las personas que pasan mucho tiempo por fuera de casa ya que es posible programar alarmas y notificaciones, que llegarán directo al celular, en caso de que sea abierta una puerta, una ventana o una gaveta con pertenencias valiosas.



“Simular la presencia de personas mediante el encendido y apagado de luces, equipos multimedia o cualquier otro dispositivo, todo esto de forma aleatoria sirve como mecanismo persuasor”, añade Quant. En cuanto a las amenazas causadas por exceso de monóxido de carbono, potenciales incendios, los derrames de fluidos, entre otras, son posibles detectarlas por medio de sensores que ofrecen la posibilidad de controlarlas de forma oportuna y automática. Por ejemplo, si un sensor detecta exceso de humedad en el piso, podría cerrar automáticamente las salidas de agua para evitar mayores contratiempos.



Por otra parte, los sistemas de vigilancia a través de cámaras han avanzado ya que ahora no se limitan a tener una cámara y un DVR, que en caso de un robo solo deja la cinta. La novedad en estos dispositivos apunta hacia la capacidad de reacción antes de y durante el suceso.



Por ejemplo, las cámaras que se usan funcionan en doble vía, el usuario puede comunicarse con la persona que está robando y viceversa. Estas dan la opción que la gente pueda reaccionar en caso de un evento extraordinario, ya sea llamando a las autoridades o encerrar al ladrón en la vivienda mientras llega la ayuda.

El diseño al servicio de la domótica

La automatización dejó de ser un problema estético para los hogares puesto que las compañías que proveen estos aparatos han venido trabajando para ofrecer los mejores acabados. Al respecto, Camilo Barberi, gerente comercial de Prabyc Ingenieros, cuenta que antes la seguridad indicaba aparatos antiestéticos que no estaban acordes a los espacios, pero esto empezó a cambiar. “Hoy en día todas las marcas importantes de diseño tienen dentro de su portafolio cosas que, además de lindas, cumplen con todos los estándares de seguridad para una vivienda”, manifiesta Barberi.



Así mismo algunos proyectos constructivos están incluyendo, dentro de sus portafolios, paquetes básicos de domótica que puede llegar a ser muy completo, de acuerdo a la necesidad del usuario. Los primeros incluyen herramientas para prender y apagar luces, sistemas integrados de sonido, entre otros. El ingeniero también cuenta que, independientemente de si se va a automatizar o no, la tendencia apunta a diseñar las casas y apartamentos para que puedan ser automatizados, cosa que antes no pasaba.