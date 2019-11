Trabajar por un futuro más limpio, la consigna de la industria de aseo

Hoy más que nunca, la responsabilidad de las industrias de aseo en Colombia está enfocada en dar respuesta a una preocupación latente: la sostenibilidad ambiental. Más allá del estricto cumplimiento de las regulaciones existentes, el compromiso de las empresas del sector es real y no solo implica la reducción de los impactos en procesos de producción, emisiones o vertimientos, sino que han emprendido esfuerzos desde todas las áreas para sumarse a la economía circular.

Precisamente, la mitigación de los efectos negativos del plástico en el ambiente –uno de los insumos clave en esta industria y, por tanto, una de las problemáticas más grandes que afronta– es el eje de las estrategias de desarrollo sostenible de estas compañías, cuya visión contempla un mejor futuro para las generaciones venideras.



Desde más de una década, la compañía colombiana productora de detergentes AZUL K se ha posicionado como referente ambiental y caso de éxito en la industria del aseo. La incorporación de una cultura ambiental que combina innovación, tecnología de punta y compromiso social le permite a esta empresa de 62 años en el mercado construir un mejor entorno.

AK 1 incorpora el poder limpiador del jabón en barra con el detergente en polvo en un solo producto. Con lo cual, ya no se requiere poner en remojo o restregar las prendas. Foto: Azul K

A la vanguardia tecnológica

En respuesta a los requerimientos de la industria, AZUL K

le apuesta a la tecnología de punta para ofrecerles a los hogares colombianos alternativas “todo en uno”, es decir, que combinan las fortalezas de diversos productos que, hasta ahora, solo podían conseguirse comprando diferentes artículos de aseo por separado.



El mejor ejemplo de esta innovación es el detergente AK 1, el cual mezcla exitosamente el detergente en polvo y el jabón de barra en uno solo, por lo que los “prelavados” y el remojo son cosa del pasado. En ese sentido, hay un menor consumo de agua, se usan menos productos para una misma tarea y, cabe resaltar, mejora el bolsillo de las familias.



“Lo que hicimos fue crear un producto que incorpora ese poder del jabón en barra una tecnología de enzimas, en forma de virutas y micropartículas, que trabajan sobre las manchas de la ropa. Trabajamos para estar a la vanguardia de la innovación, para que nuestros productos consuman la menor cantidad de recursos, generen la menor cantidad de desperdicios e impacten menos al medioambiente”, señala Carolina Romero, líder de Mercado de AZUL K.



De igual manera, el compromiso ambiental de la marca implica una mirada responsable con el fin del ciclo de vida de sus productos. De ahí que sus empaques y envases son fabricados con una menor cantidad de plástico, lo que en últimas reduce los residuos que, por una mala disposición, son arrojados al ambiente.

En la misma línea, la marca les apuesta a los productos en presentaciones más grandes dado que, desde el punto de vista ambiental, reducen la huella de carbono al implicar una mejor logística de distribución y sus empaques, al ser desechados, son menores en número comparados con los tamaños pequeños, que se agotan y botan en poco tiempo.



Cabe destacar, igualmente, que los detergentes de AZUL K no contienen fosfato, un químico perjudicial para la vida en ríos y mares. Así mismo, la planta de producción de la compañía posee sistemas de control que impiden la salida del 99,9 por ciento de las emisiones, es decir, no permiten que ni un gramo de detergente llegue al ambiente.



“También, nuestras instalaciones cuentan con un sistema cerrado de consumo de agua responsable; el agua que entra a la planta de producción se queda dentro de esta, no se vierte al alcantarillado y, por ende, no llega a ríos o mares. De nada nos sirve tener un producto amigable con el medioambiente si es elaborado con tecnología antigua o procesos contaminantes”, explica John Álvaro Romero, jefe de Seguridad y Medioambiente de AZUL K.



Por si fuera poco, la compañía solo adquiere sus materias primas industriales a granel, en grandes contenedores, que a su vez son dispensados a la planta de producción. Por tanto, se evita el uso de empaques intermedios y sus residuos.

AZUL K cree en las personas

De otro lado, la compañía también está liderando campañas y encuentros pedagógicos que hacen eco de la visión de la compañía de contribuir al medioambiente desde todas sus líneas.



Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el programa ‘Lava tus manos con agua y con jabón’, el cual contempla el trabajo con niños y niñas a través de visitas a colegios y fundaciones, donde se realizan actividades lúdicas que generan conciencia sobre la importancia del lavado de manos para reducir enfermedades. Con este programa, AZUL K impactó positivamente a 2.643 niños en el 2018; a la fecha, ya son 4.124 infantes con mejores hábitos de salud y cuidado personal.



En la misma línea, la empresa apoya el ‘Magdalena Fest’ en Honda, Tolima, un evento donde se le trasmite a la comunidad la importancia del río Magdalena como gran fuente hídrica del país, el cuidado del agua en general y la manera correcta en que se debe hacer la disposición de residuos para que no afecten los cuerpos de agua del país.