Trabajando unidos para lograr los mejores desenlaces en salud

600 funcionarios, 260 asociados y más de 790.000 afiliados en nueve departamentos integran la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó - Ambuq, una EPS que se ha capitalizado durante 25 años como la mejor oportunidad de trabajo social y comunitario, orientado a la salud de los colombianos.

Ambuq nace de las necesidades de atención en salud de 16 barrios del municipio de Quibdó, para extenderse luego a la Costa Caribe gracias a la unión con empresarios regionales interesados en promover lo solidario desde la mutualidad, prestando el mejor servicio a los usuarios y mejorando la calidad de vida de sus usuarios en regiones con problemas históricos de cobertura.



Acaban de presentar su 12ª Rendición de Cuentas, como un espacio de interlocución entre los administradores de los recursos públicos y la ciudadanía, para generar confianza y transparencia, promoviendo el control social.



“Con una base social nacida en Chocó, de la que nos sentimos profundamente orgullosos, hemos integrado en Colombia una gran familia, siendo la primera en la historia en someter su gestión a la veeduría pública, siendo en 2015 calificada como la mejor EPS del país”, asegura David Palacios, presidente de la Junta Directiva de Ambuq.



“Estamos en proceso de reestructuración de la empresa e invitamos a los organismos de control, a la ciudadanía colombiana y a los prestadores que se benefician directa e indirectamente de nuestra EPS, para que nos acompañen y logremos una institución que siempre reporte una calificación de excelencia”, confirma el directivo, recordando que entre otras, la Contraloría General de la República les ha hecho tres auditorías desde 2016 con cero hallazgos fiscales.



Según Luis Ernesto Valoyes Lugo, gerente general de Ambuq, “la entidad trabaja bajo los preceptos de retos, compromiso y fe y su lema ´prevenir prolonga la vida´, no solo para combatir y atenuar los estragos producidos por la pandemia, sino para abrir rutas de atención efectiva como los canales digitales, que fortalezcan la confianza de los usuarios en su red de servicio y consoliden la EPS como una de las mejores del país”.

Rendición de cuentas



De los 778.804 afiliados a diciembre de 2019, el 97 por ciento provienen del régimen subsidiado y 3 por ciento de movilidad (contributivo) y se ubican en el séptimo lugar de las EPS que atienden el régimen subsidiado. Están presentes en Chocó, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Valle, Magdalena y Córdoba.



En 2019 recibieron $695.015 millones en ingresos por la UPC de los afiliados, un 5,88 por ciento más de lo captado en 2018, cuando lograron $656.421 millones. Dentro de la gestión presentada en 2019 por la Gerencia Nacional Comercial se encuentra la construcción del portal de afiliados en www.ambuq.org.co y entre los servicios diferenciales que ofrecen están los accesos inmediatos para discapacitados, la ventanilla preferencial y el espacio exclusivo de espera, entre otros.



“Según el Ministerio de Salud, Ambuq reporta 72,44 por ciento en los niveles de satisfacción y en su propia encuesta de satisfacción se destaca en atención humanizada (93%), servicios hospitalarios (80%), servicios ambulatorios (89%) y servicios en puntos de la EPS (89%)”, dice la gerente Comercial, Paola Martínez, agregando que gracias a la portabilidad nacional actualmente pueden ofrecer servicios de salud en regiones donde no tienen sede física.



Gestión del riesgo



En 2019 crearon el Sistema de Gestión de Riesgo y el Ciclo General de Gestión de Riesgo de la EPS, para conjurar las eventualidades que pudieran poner en trance la subsistencia y permanencia de la entidad en el sistema nacional de salud. Según la SuperSalud, Ambuq es una entidad con riesgo bajo en temas como el índice de consultas en urgencias o la tasa de reclamos por restricciones de acceso a los servicios de salud, entre otros.



“La evaluación dio como resultado, no solo una gran disminución en las noticias negativas generadas por la EPS o el desconocimiento de los usuarios de los procesos de gestión de riesgo, sino que en 2019 solo fueron reportadas dos situaciones en nivel de riesgo importante y tan solo una en nivel de riesgo muy grave”, confirma la gerente nacional de Riesgo, Carmen Laborde Cárdenas.



Servicios de salud



Ambuq cuenta con una red nacional de IPS acreditada, calificada y certificada. En 2019 suscribieron 433 contratos nuevos de servicios de salud y niveles de complejidad, 362 por cápita y 512 por evento. En cuanto a los contratos por niveles de complejidad, se legalizaron 523 en el primer nivel, 235 en el segundo y 116 en el tercer y cuarto nivel.



Respecto a recursos para autorizaciones de servicios de salud, en 2019 fueron aprobados más de $368.541 millones, la mayoría de ellos en Atlántico, Bolívar, Sucre, Valle del Cauca y Chocó y en autorizaciones por tipo de servicio, las más comunes fueron las de procedimientos quirúrgicos con un 24,1 por ciento, ayudas diagnósticas con 17,9 por ciento, servicios farmacéuticos con 17,5 por ciento y apoyo terapéutico con 13,8 por ciento. En autorizaciones no PBS la cifra alcanzó los $40.405 millones y las autorizaciones por medicamentos superaron el 77,4 por ciento.



“Cumplimos al 100 por ciento todos los indicadores de gestión dictados por la Resolución 1552 de 2013, en asuntos como la prestación del servicio en medicina general con un promedio de 1,84 días o en odontología con un promedio de 1,42 días y verificamos la calidad y el cumplimiento de los servicios que ofrecen las IPS, dando como resultado un 85 por ciento de satisfacción, traducida en una red confiable y oportuna que respeta la dignidad humana y despliega sus servicios sobre todo en poblaciones de alta ruralidad, indígenas, comunidad rom, raizales, afrocolombianos y otras etnias”, asegura la gerente nacional de Servicios de Salud, Clara Sierra.



Estados financieros



“En 2019 la Junta Directiva dio instrucciones precisas para realizar ajustes en todos los procesos, dando como resultado la optimización de los recursos y la calidad en el servicio a los usuarios”, recalca el gerente nacional Financiero, Cesar Bustos.



En 2019, Ambuq cerró con ingresos por $853.000 millones, con un incremento del 13 por ciento comparado con los $752.000 millones recibidos en 2018. De ellos, el 82 por ciento corresponden a ingresos del régimen subsidiado, 2 por ciento del régimen de movilidad, 3 por ciento de ingresos no PBS y 10 por ciento de otros ingresos operacionales.



El activo creció de $130.241 millones (2018) a $137.088 (2019), el pasivo varió un 12 por ciento al pasar de $373.415 millones a $418.787 millones en el mismo periodo gracias a la liquidación de contratos y el pago de cuentas a los proveedores y el patrimonio se estableció en $281.700 millones contra los $243.175 millones de 2018, reportando una disminución del 15 por ciento.



Ambuq inició en 2020 la solicitud de un plan que le permita reestructurar su pasivo a 10 años, para recuperar su patrimonio mientras se transforma en una SAS que se capitalizará gracias a un plan de reorganización empresarial con aportes propios por $19.100 millones en el primer año y compromisos futuros por $77.634 millones entre los años dos y 10.