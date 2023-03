En el mundo de hoy, la visibilidad lo es todo para empresas y profesionales. Estar en el lugar y el momento adecuados es la clave para contactar con potenciales clientes y, con ello, incrementar sus ingresos.

Pero, ¿cuál es ese lugar ideal para ofrecer servicios, ampliar redes de contactos, conectar con clientes y, al mismo tiempo, construir una marca que refleje confianza? Recientemente llegó a Colombia TodoServy (www.todoservy.com.co):



Más que un directorio ‘online’, TodoServy es una plataforma de altísima tecnología que transformará la forma de buscar y contratar en la web a profesionales como a negocios.

Dese a conocer

No importa qué tan grande o pequeño sea su negocio, ni la actividad que desempeñe como independiente o profesional, en TodoServy tendrá un perfil profesional visible al público.



Ofrezca sus servicios, muestre sus reseñas y calificaciones, garantice pagos seguros y gane una buena fama en su barrio y ciudad. TodoServy, además, valida sus licencias, diplomas y credenciales, para dar más confianza a los usuarios.

Agendamiento en línea

Una de las herramientas más revolucionarias de TodoServy es el agendamiento ‘online’:



A través de esta función, un cliente puede conocer la disponibilidad de ese independiente, profesional o negocio y agendar servicios de manera efectiva, para luego recibir pagos por cualquier medio electrónico. Así de fácil.



TodoServy, además, se enfoca en brindar un servicio de calidad mediante la geolocalización. Por tanto, conecta a clientes con profesionales, independientes y empresas cercanas a la ubicación de los usuarios. A la fecha, TodoServy opera en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

¿Para quién es TodoServy?

En Colombia, se estima que uno de cada dos trabajadores se emplea por cuenta propia, es decir, no está sujeto a un contrato formal y no tiene un empleador fijo. Pensando en ellos y sus necesidades, llegó TodoServy.



Plomeros, contadores, barberos, esteticistas, tutores, carpinteros, músicos, desarrolladores web, paseadores de perros, veterinarios , psicólogos, abogados, ingenieros independientes, diseñadores, bróker de Real Estate, sastres y modistas, artesanos, entre un largo etcétera de independientes en Colombia, pueden usar TodoServy.



Además, TodoServy está en la búsqueda de independientes, profesionales y negocios que quieran ser parte de una comunidad pensada para que el público los encuentre, cotice y agende sus servicios de forma fácil y 100 % ‘online’.



Así mismo, los negocios (grandes, medianos o pequeños) pueden ofrecer los servicios que quieran, incluso más de un tipo de servicio. No importa la cantidad, los clientes los encontrarán.“Cuando se es independiente o se tiene un negocio, crear un ‘website’ o un perfil en una red social parece útil, pero son opciones que, por sí mismas, no atraen el tráfico esperado y pueden tener costos que no están al alcance. TodoServy es una comunidad con un tráfico constante de personas que buscan un servicio, luego entran al perfil de ese profesional o empresa y agendan sus servicios”, afirma Juan Sarmiento, CEO y fundador de TodoServy.

¿Cómo registrarse en TodoServy?

Registrarse como cliente, profesional/independiente o negocio es gratis y, dentro de sus funcionalidades más destacadas, esta plataforma permite:



- Crear un perfil donde más allá de postear fotos y contar más sobre sus servicios y experiencia, puedan subir sus certificaciones, títulos y otras documentaciones.



- Conversar directamente con potenciales clientes y enviar cotizaciones.



- Acceder a una pasarela de pagos segura, donde sus clientes podrán pagarles por el servicio prestado.



- Tener un calendario con los diferentes agendamientos de clientes. Esto le permite organizar su tiempo y brindar un servicio de calidad.



- Unificar sus calificaciones en la web. Sus ‘reviews’ positivas en Google, Facebook y

otras páginas web estarán visibles en un solo lugar: TodoServy.



- Recibir calificaciones de clientes, lo que les ayudará a validar su servicio, obtener reconocimiento y, así, atraer a más clientes.“Las dificultades del independiente en la web son muchas. Estamos permitiéndole a Colombia avanzar en una economía digital que favorezca a los independientes y las pymes, a través de una estructura que les da la visibilidad que necesitan y que ha sido desarrollada con la más alta tecnología y funcionabilidad, de la mano de ‘developers’ en California, EE.UU., y ya corre como plataforma real en otros países. Así, sólida y potente, la estamos trayendo a Colombia”, agrega Sarmiento.

Más que un directorio: una plataforma con propósito

En un país donde la informalidad laboral supera el 51 % (de acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-), TodoServy es una plataforma con impacto social, ya que se ha propuesto democratizar los recursos ‘online’ que les permiten a los trabajadores independientes, pymes y emprendedores ser encontrados en la web e interactuar con sus clientes.



“Tenemos la oportunidad de aportar a esos trabajadores independientes y negocios pequeños que están en la informalidad, ayudándoles a tener esa presencia ‘online’ que hoy el mercado demanda y, a partir de ahí, permitirles incrementar sus ganancias”, precisa el fundador de TodoServy.



A su llegada a Colombia, la plataforma www.todoservy.com.co ya registra múltiples registros de negocios y profesionales colombianos que han creado su perfil y ya están siendo contactados por clientes potenciales.



Desde tierras norteamericanas (donde el ‘software’ propio de TodoServy fue desarrollado) hasta Latinomérica, esta plataforma ya cuenta con presencia en Ecuador y, próximamente, se expandirá a más países de Latinoamérica y el Caribe, gracias a su entendimiento de las necesidades y expectativas de un amplio grupo de trabajadores que, en muchas ocasiones, deben luchar solos contra la corriente para obtener su sustento.



Los independientes, profesionales y negocios en Colombia ya cuentan con una herramienta para darse a conocer y ganar dinero ofreciendo los servicios que mejor saben hacer.



Conozca más sobre esta comunidad de negocios y profesionales ingresando a: www.todoservy.com.co.