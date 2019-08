Hace más de cuatrocientos años, Juana de Lestonnac, fundadora de la Compañía de María, experimentó el llamado de Dios a “tender la mano a la juventud” de su época y, en concreto, a educar a la mujer, que carecía de las posibilidades que en ese entonces so- lo estaban al alcance de los varones.



Enriquecida con el humanismo heredado de su tío Miguel de Montaigne, y aunada a la espiritualidad ignaciana, hizo una propuesta educativa orientada por los siguientes principios pedagógicos, aún vigentes:

· Todos no calzan el mismo pie.

· Relación que acompaña, integra y ayuda a crecer.

· Formación de cabezas bien he- chas más que bien llenas.

· Educar en la vida y para la vida.

· Educar en comunidad desde un proyecto común.

· Servir de una manera siempre nueva.

· La mujer debe salvar a la mujer.

Siguiendo esta filosofía de Juana de Lestonnac, se funda en Bogotá, hace 236 años, el Colegio de La Enseñanza, primera institución en Colombia dedicada a la educación de la mujer y que desde hace más de 20 años amplió su oferta también a los varones. El colegio ofrece una educación humanista cristiana de calidad, y forma para la responsabilidad social y el desarrollo, con la conciencia de que el aprendizaje trasciende el aula y va más allá de lo establecido.



Actualmente, la institución desarrolla una propuesta pedagógica innovadora que da fuerza y hondura al principio “Todos no calzan el mismo pie”, adaptándolo a las exigencias del mundo actual.



El enfoque de la “Educación personalizada” es la base del proyecto de innovación llamado Singularity, que parte de reconocer a cada alumno como una persona única, valiosa y diferente, con capacidades y aptitudes diversas, las cuales deben ser descubiertas y desarrolladas a través de las actividades pedagógicas que se complementan para ayudarle a construirse a sí mismo y servir a los demás.

Singulares y relevantes



La promesa de valor de Singularity indica que “les tendemos la mano a nuestros alumnos para que descubran que son seres hu- manos singulares y que pueden trascender hacia los demás. Singulares en el amor, singulares en su forma de pensar, singulares por su conciencia universal, singulares en el desarrollo de soluciones que convierten la adversidad en oportunidad. Cada estudiante es una persona única, valiosa y diferente, así que educamos de manera singular”, asegura la hermana María Helena Peña, rectora del Colegio de La Enseñanza.



El proceso de Singularity se estructura en cinco ciclos de aprendizaje: · Ciclo 0: Caminar en la pedagogía del amor (Pre-Jardín y Jardín). · Ciclo I: Descubrir lo que nos hace singulares (Transición a Segundo).



· Ciclo II: Construir lo que nos hace únicos (Tercero a Quinto).

· Ciclo III: Explorar el mundo y el universo (Sexto a Octavo).

· Ciclo IV: Tender la mano a la humanidad (Noveno a Undécimo).



La propuesta curricular articula las áreas del conocimiento desde la adquisición de habilidades du- ras (conocimientos y saberes propios de las áreas) y el desarrollo de habilidades blandas (capacidades asociadas al desenvolvimiento en las relaciones interpersonales, como liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos, creatividad y empatía, entre otras).



El desarrollo curricular está mediado por el uso de las TIC y el idioma inglés, en consonancia con el proceso que adelanta la institución para obtener la certificación como colegio bilingüe nacional.

Innovar el proceso de enseñanza –aprendizaje



Las áreas integradas incluidas en este proceso de innovación son:

· Sostenibilidad: “Singularidad en nuestra conciencia universal”. Se trabaja el lenguaje de las matemáticas, mediado por las TIC, y aplicado a la comprensión del mundo que nos rodea y a la búsqueda de alternativas que lleven a construir una relación ambientalmente sostenible con nuestro planeta Tierra.



· Humanismo: “Singulares en nuestra forma de pensar”. Construir significados a través de la lengua materna y el dominio de una segunda lengua (inglés) desde la ética de la comunicación.



· Creación: “Singulares en el desarrollo de soluciones”. Se trata de comprender los problemas ambientales y sociales que aquejan a la humanidad para discernir y formular soluciones que promuevan la construcción de un mundo mejor para todos.



· Esencia: “Singulares en el amor, la sensibilidad y la espiritualidad”. Consiste en cultivar el sentido de la trascendencia y la espiritualidad para asumir con responsabilidad el cuidado de sí mismo y de los demás, y conocer y valorar las diferentes expresiones culturales y artísticas, así como promover un estilo de vida saludable desde la cotidianidad.



Dos aspectos fundamentales para la implementación de este proyecto innovador son los cambios realizados tanto en las metodologías de trabajo como en los ambientes de aprendizaje. Durante el día, nuestros alumnos rotan por los diferentes espacios que provee el colegio y por las aulas especializadas creadas para cumplir con las exigencias y necesidades de los aprendizajes específicos a los que se quiere llegar.



Cada espacio de aprendizaje cuenta con los recursos tecnológicos, físicos y de consulta requeridos para cumplir con el objetivo que se ha planteado en cada práctica de aprendizaje.



En los Ciclos I y II, muchas de las actividades se trabajan a través de retos y en todas las áreas la gamificación se convirtió en un apoyo fundamental para la construcción del conocimiento.



De esta manera, los alumnos aprenden a realizar su trabajo en equipos colaborativos en los que cada uno de ellos cumple un rol específico para el logro del producto final. Sus vivencias previas se convierten en un insumo que los docentes utilizan para la construcción de nuevos conocimientos.



A propósito de los educadores, su rol cambió por completo, siendo ahora el de un orientador, un guía o un acompañante para el descubrimiento de los conocimientos por parte de cada alumno, y no como el único proveedor de aprendizajes.