Todo el deporte bajo el mismo techo

En una superficie de 2.900 metros cuadrados, la nueva tienda Decathlon, ubicada en el centro comercial Plaza Claro de Bogotá, les ofrecerá a los deportistas una gran variedad de artículos para la práctica de diversas disciplinas físicas, desde las más populares como fútbol, running, fitness o baloncesto, hasta otras que tiene ya un buen número de adeptos en Colombia, como rugby, squash o senderismo, entre otras.

Adicionalmente, los fanáticos de deportes poco comunes, como kayak, petanca e incluso golf, que se ha encasillado como de élite, podrán encontrar todo tipo de elementos para la práctica de estas disciplinas a precios muy asequibles.

En sus dos plantas, la tienda Decathlon de Plaza Claro les permitirá a los clientes probar los implementos para que puedan descubrir cuáles son lo que, efectivamente, les son más útiles y se adecúan a sus necesidades.



“Como en todos nuestros locales, buscamos ofrecer espacios amplios para que los deportistas tengan una experiencia directa con cada producto. El formato que manejamos para las tiendas es tan grande porque queremos que las personas interactúen con los accesorios y experimenten su uso. Esto forma parte de nuestra filosofía, en la que queremos tener todos los deportes bajo el mismo techo”, explica Lina Bermúdez, directora de esta nueva tienda de Decathlon en Bogotá.



“Nuestro objetivo - agrega la ejecutiva -, es que los clientes se vayan convencidos de que han adquirido los implementos que realmente necesitan, ni más ni menos, para la práctica de su deporte favorito”.

En sus marcas…

Decathlon abrió su primera tienda en Colombia en Bogotá, en la calle 147 con Avenida Boyacá, en el sector de La Colina, y la segunda, que se inauguró en enero pasado, está ubicada en el Centro Comercial Viva Barranquilla de la capital del departamento del Atlántico.

Por ahora, el local que próximamente se abrirá en Plaza Claro, sobre la Avenida 68 con avenida Esperanza , emplea de manera directa a 55 personas en sus diferentes áreas.

“Nuestra visión es hacer más asequible el deporte y nuestra obsesión es, cada vez que podamos, bajar los precios, esto sin sacrificar ni la calidad ni la tecnicidad de los productos. ¿Cómo lo logramos? Nos concentramos en la investigación y el desarrollo de los implementos, y aprovechamos al máximo nuestra logística. De esta manera, hacemos posible que cada vez más personas puedan adquirir muy fácilmente los diferentes elementos y accesorios que requieren para la práctica deportiva”, señala Lina Bermúdez.





Las marcas de Decathlon son 100% propias e incluyen a Quecha (senderismo y trekking); Domyos (fitness), Kalenji (running), Nabaiji (natación), BTwin (ciclismo y mountain bike), Aptonia (nutrición y cuidado personal), Artengo (deportes de raqueta), Inesis (golf), Subea (snorkel y buceo), Olaian (surf y bodyboard), Outshock (deportes de combate) y Caperlan (pesca), entre otras, todas disponibles en las tiendas de Colombia.

“Cada una de nuestras marcas busca especializarse en un deporte específico, con desarrollos creados para cada práctica. Este es otro de nuestros diferenciales, ya que no tenemos una sola marca haciendo de todo para todas las disciplinas físicas”, destaca la directora de la tienda Decathlon de Plaza Claro.

Para todos los deportistas

Por otra parte, y dada la premisa de Decathlon de tener todos los deportes bajo el mismo techo, aun los practicantes de pádel, marcha, surf, stand up paddle, natación, badminton o buceo, encontrarán en Plaza Claro lo necesario para la práctica de estas disciplinas.



Sin embargo, la tienda no está dirigida a deportistas de élite, sino a cualquier persona que realice algún tipo de actividad física, bien sea por salud o por entretenimiento.

Dentro de este público objetivo se incluyen desde niños hasta personas de la tercera edad, pasando por jóvenes y adultos, no importa si su nivel de práctica es principiante, medio o avanzado. Incluso, quienes hasta ahora van a comenzar a desarrollar algún tipo de deporte encuentran en la tienda Decathlon de Plaza Claro lo necesario para que puedan lograr su objetivo.



Además, la disposición de los productos en los dos pisos de este local permite que las personas identifiquen con mayor rapidez los accesorios y elementos que están buscando, según el deporte de su agrado.



Otro detalle es que los productos están ordenados de acuerdo con diferentes niveles de práctica, lo que hará que los usuarios encuentren más fácilmente lo que realmente necesitan.



Lina Bermúdez resalta: “Queremos generar experiencias para quienes vengan a la tienda Decathlon en Plaza Claro. Por eso, las personas que trabajan con nosotros, encargadas de asesorar a los clientes, son también deportistas apasionados. Los denominamos ‘sport players’ y ‘sport leaders’, y buscamos que exista empatía con ellos, porque nada mejor que un deportista hablándole a otro deportista acerca de su gusto en común”.



Por su ubicación, la tienda Decathlon de Plaza Claro se convertirá en el lugar asiduo para personas que desarrollen cualquier tipo de actividad física, esto gracias a su cercanía a importantes complejos deportivos como el del Salitre o al Centro de Alto Rendimiento, además de situarse en una zona muy concurrida de Bogotá, en la que converge todo tipo de profesionales y trabajadores que tienen en el deporte una manera efectiva de mantenerse saludables y en forma.



“Lo que realmente queremos es que este sea un espacio en el cual se sienta el deporte por parte de todos, que nuestros colaboradores proyecten esa pasión y que los clientes se vayan satisfechos con los productos que se llevan, porque son los que realmente necesitan y que de verdad satisfacen sus necesidades personales y de práctica. Insisto en esto porque con nuestra estrategia queremos que el deporte no sea un lujo, sino que se vuelva un estilo de vida para cada vez más personas en Colombia”, puntualiza la directora de la tienda Decathlon de Plaza Claro.