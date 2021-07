Distrito y Tigo firman alianza para promover conexión segura en Bogotá

Una de las consecuencias de la pandemia y la virtualización obligada de la educación fue que el tiempo que pasan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en internet casi que se duplicó, de acuerdo con estudios internacionales. De hecho, según cifras consultadas por EL TIEMPO, 1.5 millones de colombianos aumentaron el consumo de internet y teléfonos móviles durante el 2020 y lo que va corrido del 2021, planteando nuevos retos y cuidados en lo que se refiere al uso de los mismos.

Precisamente, la consecuencia de tener que pasar más tiempo conectados a la web es que los retos y riesgos aumentan sobre todo para los más jóvenes. Temas como el ciberbullying, sexting o groaming toca la puerta de cada vez más familias, por lo que tanto las autoridades, como los operadores y todo el sistema educativo deben consolidar alianzas y estrategias para enfrentar estas problemáticas en los entornos más efectivos.



Ante esta realidad, Tigo y la Alcaldía de Bogotá a través de la Alta Consejería Distrital de TIC sellaron una alianza para promover el uso creativo y responsable de internet, entre la comunidad educativa de la capital en el marco del programa Contigo Conectados de Tigo, de la mano de un grupo de expertos, que analizaron la apropiación de las herramientas y los dispositivos digitales y el cómo disminuir los riesgos en el uso de la tecnología.



“Tenemos la responsabilidad de promover el uso responsable del internet y sobre todo hacerlo en el marco de nuestra comunidad educativa. Hoy tenemos una nueva normalidad que nos obliga a ver las cosas de una manera diferente, a relacionarnos diferente, y esta alianza estratégica que estamos promoviendo con Tigo, nos va a dar una cantidad de elementos para que nuestra comunidad educativa haga el mejor uso de las herramientas de internet y conectividad en todos los escenarios de relación entre los seres humanos”, afirma Margarita Barraquer, secretaria general de Bogotá.



Por su parte, el propósito de Tigo siempre ha sido conectar a cada vez más colombianos. Esta empresa de telecomunicaciones que trabaja día a día para que sus redes fijas y móviles tengan una capacitad, cobertura e infraestructura adecuada, hoy tiene la mejor red móvil de Colombia, dicho por todos los operadores que realizan los análisis de las redes del país.



“Nosotros no cumpliríamos nuestro propósito de conectar cada vez a más colombianos, sino les ayudamos en la correcta apropiación. Vendemos la herramienta más potente del mundo, el internet. El internet puede ayudarnos en esta nueva normalidad, pero también conlleva riesgos y oportunidades. Así que, con nuestro programa Contigo Conectados adelantamos una estrategia integral que busca aumentar el uso responsable y creativo del internet, con tres focos estratégicos: mediación proactiva, innovación social y competencias digitales”, aseguró Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



Para Felipe Guzmán, Alto Consejero Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones, “sin duda, la pandemia nos evidenció a todos que, el esfuerzo de conectar gente, de cerrar brecha digital o construir una ciudad o territorito inteligente con servicios en línea, múltiples oportunidades de comercio electrónico y ejercicios de participación electrónica, sí o sí tiene que acompañarse de una gran estrategia e iniciativa de apropiación digital, porque, por un lado, estamos llevando a mucha gente que antes no usaba internet a que lo use y es la mejor oportunidad para que de entrada lleguen a hacer un uso de internet con todas las herramientas.



Para ampliar sobre los alcances de la alianza que suscribieron Tigo y el Distrito de Bogotá, la secretaría Barraquer señaló que, “Este ejercicio de unir esfuerzos para el uso responsable y creativo de las tecnologías en conjunto con Tigo y su programa, lo vamos a hacer a través de actividades de tipo educativo que le generen conocimiento a los niños, nos permita apalancar la apropiación digital por parte de la ciudad y poner sobre la mesa en términos de un dialogo franco, entre los diferentes agentes, la forma en la cual tenemos que hacer ese uso responsable y creativo de las tecnologías, reconociendo que no permitir el acceso a las tecnologías también es negar la posibilidad de crecimiento, información, desarrollo, construcción de niños y niñas, adultos y adolescentes”.



En el marco de la alianza habrá actividades de acuerdo con las edades de los menores impactados. En relación con niños de seis a nueve años, se harán talleres virtuales denominados Creando hábitos saludables desde casa. También otros espacios para niños un poco más grandes. “Sabemos que la forma en la que los niños y niñas se apropian la información y la tramitan depende de sus edades. De 10 a 12 años es un taller presencial y virtual en donde nos vamos a sentar a conversar con ellos acerca de qué es el ciberbullying, cómo se tramita y maneja y para trabajar con ellos diferentes contenidos digitales”.



Así mismo. con los adolescentes de más de 13 años, vamos a tratar de mirar el tema de explorar las redes sociales, de ver cómo hay juegos virtuales con los que podemos trabajar con ellos para que ese uso de las redes virtuales sea productivo y provechoso.



Un evento para para promover la ‘dieta digital’



En el marco de la firma de la alianza, Tigo y la Alta Consejería TIC tuvieron un interesante encuentro virtual que contó con la presencia de expertos que conversaron sobre la hiperconexión entre los jóvenes. El experto y consultor digital, Mauricio Jaramillo explicó que, “hay muchos riesgos para los niños, jóvenes y adolescentes. Siempre mencionamos el ciberbullying y el matoneo, que hoy puede ser mucho más complejo por el entorno digital que trasciende fronteras. En los tiempos de nuestra niñez, el matoneo era a la hora del estudio y llegaba uno a la casa y tenía un respiro, mientras que en el entorno digital, no sucede”,



Aunque no se puede restringir ni negar por completo el uso de internet entre niños y jóvenes, es esencial saberles enseñar cómo administran su tiempo. Los padres de familia, cuidadores y profesores, deben informarse sobre lo que les interesa a los niños y adolescentes en internet, ayudarlos a incorporar hábitos saludables y rutinas para hacer un uso responsable, estableciendo una “dieta digital” e incentivarlos a utilizarlo para actividades que promuevan el desarrollo de habilidades.



Pero la adicción a estar todo el tiempo conectado también es un problema. El hecho de estar, no cinco, sino siete horas entre entretenimiento, trabajo, estudio, entre otros, hace que sea más difícil desconectarse y retomar el rumbo para que cada ser humano se desarrolle mejor, lo que quiere decir, que hay que enfrentar este tipo de panoramas con un uso creativo y responsable de internet.



Si quieres ver el evento completo puedes seguir este link.