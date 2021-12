Para esta temporada, no hay mejores regalos que aquellos que tienen un significado único. Demuéstrele a esa persona tan especial lo que sientes con los simbólicos diseños de Tiffany & Co. inspirados para crear un look elegante y sofisticado esta temporada.

Maravillosas piezas de alta joyería como collares, brazaletes, colgantes y aretes son algunos de los accesorios que componen tres de las colecciones creadas por la exclusiva casa de joyas, donde el diamante, reina de todas las gemas, toma protagonismo en varias de ellas. Pro- puestas atemporales, cosmopolitas y con alto impacto visual que irradian color y mucha sensualidad.



HardWear



Esta colección transmite la elegancia y el espíritu de la ciudad de Nueva York por medio de sus icónicos eslabones y formas industriales para crear diseños llamativos. La combinación inesperada de eslabones de plata fina y perlas, como aparece en el collar (arriba), se des- taca con estilo y elegancia. También en dorado se puede apreciar un brazalete que se convierte en una moderna interpretación de un diseño de archivo de 1971 de Tiffany HardWear, la cual se puede adaptar como collar, disponible igualmente en oro rosa. Piezas únicas que le brindan un toque de elegancia a cualquier atuendo, desde una camiseta simple hasta una elegante camisa abotonada.

¡Causan sensación! Estos aretes Tiffany HardWear son los eslabones perdidos que has estado buscando. Piezas diseñadas para no pasar desapercibida. Foto: Tiffany & Co. Broche en oro de 18k y platino de Tiffany & Co. Schlumberger® Bird on a Rock. Foto: Tiffany & Co. Collar de eslabones en plata y perlas de Tiffany HarWear Foto: Tiffany & Co.

Victoria



La joyería de Tiffany Victoria™, una espectacular muestra de habilidad técnica, cortes complejos y destellos fascinantes que se inspiran en el brillo y el resplandor de los diamantes de la marca.

¡Nadie dijo nunca que un par fuera suficiente! La hermosa forma de estos aretes clásicos de diamantes permite contraponer el brillo de cada una de las piedras. Foto: Tiffany & Co. Este colgante delicado y elegante lo hace apropiado para usarlo tanto en el día como en la noche. Foto: Tiffany & Co.

Tiffany T



Esta colección se distingue por su diseño elegante en forma de T. Una marca característica de la casa que se ha utilizado en las joyas de Tiffany desde 1980. Piezas elaboradas en oro rosa, amarillo y blanco de 18 quilates, así como en plata esterlina. Algunos diseños cuentan con diamantes llamativos y piezas con piedras como ojo de tigre, turquesa, ópalo rosa, ónix negro y nácar, todos con su propia versión del legendario motivo.

El estilo de este colgante se destaca por sus curvas elegantes y sus destellantes diamantes. Agregue otro brazalete a su joyero; no existe tal cosa como algo demasiado elegante. Foto: Tiffany & Co. Brazalete en oro rosa de 18k de Tiffany T Square. Foto: Tiffany & Co.

Mayor información en:



Encuentre estos icónicos y exclusivos diseños y muchos más en la boutique Tiffany & Co. ubicada en el Centro Comercial Andino.



También puede contactarse por medio de su línea de compras de WhatsApp +57 320 861 8953 o llamar al 601 746 7491.