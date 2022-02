Con el objetivo de celebrar el Día de San Valentín y rendirle un tributo al amor y al compromiso, Tiffany & Co., la reconocida marca de joyas decidió presentar su nueva campaña 'El azul es el color del amor', una colaboración con el artista Curtis Kulig conocido por su obra característica 'Love Me'.

'El azul es el color del amor' marca lo último en la larga historia de trabajo de Tiffany con artistas innovadores a través del poder del arte, las palabras y el amor mismo, razón por la cual, Curtis Kulig creó una serie de obras exclusivas que declaran mensajes como "Dare Me", "Know Me" y "Kiss Me", re-contextualizando su concepto 'Love Me' en Tiffany Blue®.

Encuentre la combinación perfecta

Nada expresa mejor la palabra "amor" que un regalo de Tiffany & Co., descubra aquí algunas ideas de regalo para esta temporada:

Brazalete Tiffany T Square en oro de 18k Foto: Tiffany & Co.

Anillo Tiffany & Co. Schlumberger Sixteen Stone en oro de 18k con diamantes. Foto: Tiffany & Co.

Collar Tiffany HardWear de eslabones graduados en oro de 18k. Foto: Tiffany & Co.

Anillo de compromiso Tiffany Setting en platino. Foto: Tiffany & Co.

Pulsera con bisagra Tiffany T T1 en oro amarillo de 18k. Foto: Tiffany & Co.

Asegúrese de que sus seres queridos se sientan apreciados en este importante día y sorpréndalos con un detalle de Tiffany & Co.



Encuentre estos icónicos y exclusivos diseños junto a otros más en la boutique Tiffany & Co. ubicada en el Centro Comercial Andino o contáctelos por medio de su línea de compras de WhatsApp al 320 861 8953. También puede llamar al (1) 746 7491.