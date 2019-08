The Palm Beaches, un destino de moda

Jefes de estado, la élite hollywoodense, íconos de la literatura internacional, magnates y figuras del espectáculo mundial han convertido al Condado The Palm Beach en su destino favorito, gracias a la oferta con la que cuentan las 39 vibrantes ciudades y los pintorescos pueblos que componen el lugar.



Para quienes aman ir de compras, hay múltiples centros comerciales al aire libre con lo último en tendencias que hacen de este un destino de clase mundial.

La lista la encabeza Worth Avenue, un encantador complejo comercial con prestigiosas casas de diseño internacional como Chanel y Gucci, así como tiendas de diseño independiente que ofrecen moda, accesorios, regalos, arte, antigüedades, joyas, artículos de cuero y mobiliario para el hogar.



Otros imperdibles son The Royal Poinciana Plaza, en Palm Beach, que fue recientemente remodelado; Mizner Park, en Boca Ratón, distrito comercial de lujo, perfecto para los amantes de la moda; Antique Row, considerado el distrito de antigüedades más variado de Estados Unidos, con obras de arte y artículos exclusivos que datan entre los siglos XVII y XX.



Tampoco se puede dejar de visitar CityPlace, con más de 80 tiendas de marcas globales y tiendas especializadas; Warehouse District, espacio de diseñadores independientes; y, por supuesto, Palm Beach Outlets, el lugar para conseguir las mejores gangas y descuentos.

Bodas de ensueño

The Palm Beaches Foto: Cortesía The Palm Beaches

Hermosos resorts frente al mar, elegantes hoteles, lugares poco convencionales y fantásticas playas están a la orden del día para quienes buscan un destino especial para un día especial.



Complejos como The Breakers y hoteles de lujo como Eau Palm Beach, Jupiter Beach Resort & Spa o, más al sur, el Delray Beach Marriott y el Beach Club en Boca Ratón son espacios ideales para celebrar matrimonios.



Para dar el sí, los novios pueden escoger lugares mágicos como el apacible Museo Morikami, los Jardines Japoneses y el Zoológico de Palm Beach. También pueden estar rodeados de obras de Warhol o Dalí en el Museo de Arte de Boca Ratón, o darse el primer beso a la luz del Faro de Júpiter. Cualquier espacio en The Palm Beaches es perfecto para celebrar el amor. Orgullo multicolor

Foto: Cortesía The Palm Beaches

El Condado The Palm Beach se enorgullece de ser un destino incluyente y uno de los más amigables con la comunidad LGBTQ. Allí se ubica el Compass Community Center, uno de los centros LGBTQ más grandes del estado.



Entre la oferta de alojamientos, atracciones y restaurantes se encuentran el HG Roosters, un restaurante en West Palm Beach que es un clásico de la vida nocturna gay, y el The Mad Hatter Lounge, uno de los bares gay más populares de la zona. También están el Table 26, a dos cuadras del Museo de Arte Norton, y los Grandview Gardens, el principal complejo de alojamiento boutique gay del Condado. Asimismo, se encuentran el Studio 25, una tienda minorista de temática gay, y el Zoo Health Club, un gimnasio propiedad de una pareja LGBTQ.



The Palm Beaches, que espera consolidarse como destino de bodas para parejas del mismo sexo, es, también, el hogar de múltiples eventos para viajeros LGBTQ, como el Torneo Internacional de Polo Gay, que se celebra en abril, y el Pride Fest, una fiesta anual que tiene lugar en el centro de Lake Worth. Bienestar de lujo

Foto: Cortesía The Palm Beaches

Los lujosos spas y centros de bienestar de The Palm Beaches son reconocidos en el mundo por sus tratamientos rejuvenecedores y restaurativos, y por ofrecer experiencias reconfortantes para la mente, el cuerpo y el alma, como masajes, yoga, baños minerales y cuidados de la piel.



Entre los más famosos están The Spa at The Breakers, con elegantes suites; Waldorf Astoria Spa; Boca Raton Resort & Club; PGA National Resort & Spa; Eau Palm Beach Resort & Spa; Jupiter Beach Resort & Spa; The Marriott Singer Island Palm Beach Resort; The Four Seasons Resort; y el spa en el Seagate Hotel para yoga y gimnasia.Bajo las estrellas

Foto: Cortesía The Palm Beaches

The Palm Beaches vibra a cualquier hora, pero, al llegar la noche, el ambiente en el condado se torna muy especial. Clubes de baile, bares en terrazas, noches de cine gratuitas en el muelle, festivales callejeros nocturnos, entretenimiento en vivo en los restaurantes, bulliciosas cervecerías, lujosos clubes de jazz, shows de cabaret, teatro y eventos de arte en sitios como el Clematis by Night, Evenings on the Avenue en Lake Worth, y On the Avenue en Delray Beach, hacen que las noches en The Palm Beaches sea única y llena de magia.