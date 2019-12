The Frame, una obra maestra de Samsung

¿Arte hecho televisión o televisión hecha arte?



Con The Frame, esa es una disyuntiva que aún parece no tener una única respuesta, pues es un increíble televisor cuando está encendido y es una obra de arte cuando está apagado. Este televisor, la más reciente innovación de Samsung en Audio y Video, permite que cada espacio se convierta en una galería, dando vuelta a lo convencional y dotando los espacios de personalidad y estilo.

Bajo su especial “Modo Arte”, The Frame muestra las obras artísticas preferidas según el gusto del usuario manteniendo una fidelidad impresionante en términos de color, trazos, detalles y volúmenes, las cuales se encuentran disponibles en su exclusiva “Tienda de Arte”, que ofrece acceso a más de 1.200 obras de arte que van desde el arte clásico hasta el contemporáneo.

Gracias a su agrupación por categorías es más divertido y sencillo descubrir una amplia variedad de obras, y escoger, si así se desea, una pieza para cada día y dar un toque original a cada espacio del hogar, pues también permite crear, programar y configurar el tiempo de visualización de las imágenes favoritas.

Un diseño único



Adicional al acceso al mejor arte del mundo, The Frame puede personalizar sus marcos en color madera beige, nogal, blanco y negro, para que se ajuste a los espacios y gustos del usuario, gracias a su montaje magnético resaltando la experiencia de exhibir en la sala de la casa una verdadera obra de arte.

Su versatilidad en diseño también permite instalar fácil y rápidamente el televisor y colgarlo como un cuadro con su “Soporte de pared sin espacio” (incluido en el televisor); pero si la preferencia no es colgarlo, se puede ubicar en el novedoso Studio Stand que se trata de un caballete metálico que ofrece la marca y puede adquirirse por separado para darle a los espacios una connotación de estar una verdadera galería.

Complementario a lo anterior, The Frame, cuando está encendido en el modo Arte, permite activar y programar un sensor de movimiento que se apague automáticamente al no detectar movimiento para ahorrar energía.

También incluye un sensor de brillo que detecta la luz ambiente y ajusta el brillo del televisor hasta conseguir una iluminación más natural, con lo que cada obra de arte se puede apreciar de una mejor manera.

Y para que los espacios de la casa evoquen ese orden y limpieza propios de las galerías de arte, The Frame trae un “Cable Invisible” que hace que el espacio al alrededor de nuestra obra de arte este limpio, permitiendo que los dispositivos tales como Consola de Videojuegos, decoficadores, operador de Televisor y otros se puedan conectar en su One