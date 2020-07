Textilia ha vestido a casi un millón de colombianos en esta cuarentena

Utilizar prendas hechas con telas antifluidos, se convirtió en una necesidad a nivel mundial desde la aparición del COVID-19. Esta emergencia sanitaria, sin lugar a duda, generó nuevos productos, y cambió en gran parte la mentalidad del consumidor, tanto así, que se volvió una prioridad para las fábricas, el desarrollar nuevas técnicas y tecnologías que le dieran paso a la elaboración de este tipo de ropa, para la prevención del virus y otras bacterias.

En Colombia, desde el año 1969, existe una compañía familiar que se especializa en la producción de tejidos, y que actualmente, es considerada como una de las mayores productoras de telas antifluidos en el país. Se trata de Textilia, una empresa que va en su tercera generación, y que gracias a esta experiencia ha podido renovarse y ofrecer productos con más innovación, excelencia, y tecnología, enfocada en la industria de la confección, y por supuesto, en el cuidado de nuestro planeta.



Textilia es consciente de la importancia de impulsar e implementar nuevas técnicas que vayan de acuerdo con el mercado, y en este sentido, ha realizado la grandiosa labor de crear un producto de alta gama con telas antifluidos, que suple el requisito que en este momento tienen las personas de protegerse a través de elementos bioseguros y de alta calidad.



“Este es un producto que todos estamos buscando constantemente, lo cual nos ha llevado a implementar un proceso de transformación para lograr un aprovechamiento de nuestra capacidad productiva. Contamos con las condiciones necesarias para desarrollar un producto de alta gama ajustado a las necesidades del mercado, dándole mayor prevalencia a la bioseguridad. En el mundo textil, cada semana podemos ver el resultado de un nuevo invento, una nueva tecnología, la cual nosotros como compañía, queremos impulsar e implementar, en este caso, para perfeccionar nuestros procesos y acabados en muchas líneas, especialmente en la línea de antifluidos, teniendo en cuenta que contamos con una de las mejores tecnologías a nivel país. Somos uno de los mayores productores de telas antifluidos en Colombia”, afirma Samuel Jason Haime, gerente general de Textilia.

Antifluido Medico Antifluido Medico

Para Textilia, la tela es su vida y la tecnología su inspiración, y aunque usualmente su principal contacto siempre ha sido con los distribuidores, y no con el mercado directamente, decidieron cambiar sus políticas y tener una relación más cercana con el consumidor.



«Nosotros no vendemos directamente en la calle, pero los consumidores quieren saber de dónde llegan las telas que están comprando, por eso hoy queremos que conozcan nuestra historia para que la gente en vez de decir “antifluido”, diga “tela Textilia”», agrega Daniel Haime, director de mercadeo de Textilia.



El arduo trabajo de sus 800 trabajadores, ha hecho posible que durante esta emergencia sanitaria, Textilia haya vestido a casi un millón de colombianos con sus telas antifluidos. Y es que Textilia, ofrece una tecnología que no es únicamente antiviral, sino antimicrobial y antibacteriana. “Es una tela que resiste múltiples lavados. Nuestro concepto en el desarrollo de esta microfibra, es darle al usuario una segunda piel que lo proteja cuando esté expuesto al medioambiente, y a cualquier químico o sustancia ajena. Además, el concepto que tenemos para lavar la ropa es antiguo. Anteriormente la gran mayoría de la población trabajaba en el campo, donde tener la ropa libre de suciedad, mugre y bacterias era una tarea difícil, por lo tanto, era necesario lavar agresivamente la ropa para desinfectarla y eliminar las impurezas dentro de las prendas. Hoy con la tela antifluido, la exposición a la suciedad y a las bacterias en general, se reduce en un alto porcentaje la necesidad de realizar exhaustivos procesos de limpieza. Nuestra idea es aplicar este concepto en muchos tipos de telas con el fin de modernizarnos y contribuir a la conservacion del medio ambiente”, continúa Samuel Jason.

Pero hablando acerca del precio de este tipo de prendas y su relación con la competencia, Textilia no acepta por completo la tecnología que se encuentra en el mercado, ya que a veces no es suficientemente buena, y su precio es muy alto, por el contrario, contacta a profesionales en química, empresas de tecnología y otras organizaciones que se enfocann en esa labor, y desarrolla “productos que no son solo superiores en Colombia, sino también a nivel mundial. Fijamos precios competitivos que hemos mantenido a lo largo del tiempo y trataremos de seguir manteniendolos así”, dice Daniel.



Por su parte, Samuel Jason argumenta que, para tener un precio asequible al consumidor, Textilia se dedica a producir volúmenes muy altos de telas, aprovechando al máximo la capacidad de la maquinaria, precisamente para que la eficiencia del proceso, se refleje en el precio final. “Hay empresas en donde el producto vale el doble o triple, siendo el costo nuestro y el de ellos, igual, la diferencia es que nosotros no buscamos ganar utilidad por metro, sino que preferimos vender más metros a un precio más económico, y de mayor acceso al mercado. Desde que inició la propagación del COVID-19 en Colombia, hemos producido dos millones y medio de metros de esta tela; tenemos una capacidad de producción de dos millones quinientos mil metros al mes, por lo cual, estamos preparados para continuar ofreciendo total seguridad y calidad en esta nueva era de la producción textil”, finaliza Samuel Jason.