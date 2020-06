Tetra Pak avanza en su compromiso con la sostenibilidad ambiental

No es un secreto que los inversores y las compañías a nivel mundial, hoy por hoy estén trabajando por buscar y lograr un equilibrio social y ambiental. Actualmente, son varias las organizaciones que han implementado diferentes estrategias con propósitos netamente sostenibles, que garanticen un compromiso no solo por parte de ellos, sino también de los consumidores.

Ejemplo de ello es Tetra Pak, una empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesado de alimentos, que trabaja en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores, para brindarles soluciones de procesado y envasado para los alimentos. Tetra Pak desde sus inicios, le ha apostado al crecimiento rentable en armonía con la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad social corporativa, por lo que en este momento hace parte de las entidades que han sumado a sus planes, el cumplimiento y la adaptación de las tendencias globales en términos de sostenibilidad, realidad, y operación. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso?

¨Nuestra estrategia a pesar de la situación y de la realidad del país, es ir buscando obtener resultados más ambiciosos y en el menor tiempo posible a nivel de sostenibilidad (...) Ahora más que nunca, la sostenibilidad ha ganado relevancia porque al final, el clima no puede también ser víctima del COVID‑19. No podemos dejar que toda la relevancia y avance a nivel de disminución del impacto de las empresas y operaciones, tenga un reversazo por la situación actual, sobre todo porque empresas como nosotros, tenemos agendas de sostenibilidad ambiciosas, y esto requiere ciertos hitos para llegar a conseguir ciertas metas¨, afirma Mónica Montes, experta en sostenibilidad Tetra Pak para la región Andina.



Tetra Pak trabaja a través de toda la cadena de valor empezando por la obtención de materias primas, lo que quiere decir, que el material de envase que le suministra a sus clientes, proviene de materias primas de fuentes renovables, demostrando que está alineada a la economía circular de baja generación de huella de carbono, ya que esta compañía, migró de la economía lineal a la circular para conseguir disminuir el impacto de sus operaciones y las operaciones de sus clientes; impacto positivo que se consigue consumiendo este tipo de materias primas de origen renovable, o reemplazando energías convencionales fósiles por energías de origen renovable, entre otras acciones.

¨Eso hace parte de una de las tendencias globales de cambiar ese enfoque de economía lineal a circular (...) Eso empieza por la obtención de materias primas. Nuestro envase es 75 por ciento cartón; el cartón proviene de los árboles, es de origen forestal, es decir, de una materia prima cien por ciento renovable. En el caso del envase de Tetra Pak, tenemos una certificación que es la FSC, la cual garantiza que además de venir de un origen renovable, también ha sido gestionada de forma responsable; no estamos generando ningún impacto negativo con la obtención de esa materia prima, porque fueron plantíos sembrados para ese fin, y adicional, estamos teniendo una completa responsabilidad y trazabilidad con las especies que habitaban en ese ecosistema¨, asegura Montes.



Tetra Pak también cuenta con una certificación para el polietileno de baja densidad en su envase. Se trata de la certificación “Bonsucro”, polietileno que viene de origen vegetal, específicamente de la caña de azúcar -dependiendo de la disponibilidad en cada mercado-, con lo cual está esforzándose para reemplazar todos los plásticos de origen fósil convencional que no son renovables. Por otro lado, durante los últimos años, se ha enfocado en todo el tema del diseño de sus empaques para optimizar el espacio, consumiendo menos materia prima, y ofreciéndole a sus clientes, procesos y servicios que tengan menor consumo de energía y recursos. ¨Finalmente esta solución de envasado de Tetra Pak, ofrece ventajas a nivel de distribución porque ocupa mucho menos espacio; la mayoría del espacio que ocupa el envase, está ocupado por el alimento. Eso al final se traduce en que estamos siendo coherentes con la misión que tenemos a nivel global, de disminuir y hacer más eficientes nuestros procesos¨, continua Montes.



Siguiendo con las tendencias en materia de sostenibilidad, Tetra Pak también hace parte de un plan del aprovechamiento de los recursos y el reciclaje. Si bien no participa directamente en el negocio, es responsable de que este funcione para todos los actores involucrados (recicladores de oficio, transformador y consumidor), a través del aprovechamiento de sus envases y la renovación de su portafolio, de tal forma que, los envases tengan una solución en el mercado y la reducción de la huella de carbono. ¨Es evidente que con la situación actual, las tasas de reciclaje están cayendo teniendo varios factores que influyen. Uno es el tema de la disponibilidad del material; y otro que desde los hogares se garantice que cada uno de los eslabones funcione de forma tal, que llegue el material hasta el transformador final. Adicional, está aumentando la disponibilidad de residuos porque cada vez hay más empaques, gracias al aumento de los domicilios y el embalaje que los restaurantes están utilizando, con una baja separación en los hogares¨, agrega Montes.



En el país, la razón de que han caído esas tasas de reciclaje, a pesar de estar intentando recuperarlas, son: el consumidor primero tenía miedo del contacto al entregarle el material a los recicladores, y por lo tanto, mezclaba toda la basura en una sola bolsa; y segundo, en algunas ciudades o municipios, existía la orden de no segregar residuos para no correr riesgos al no tener después formas para mitigarlos; por ello, Tetra Pak les está entregando elementos de protección para que presten sus servicios con tranquilidad para ellos y el consumidor, y para que de igual manera, lleven a cabo procesos más eficientes. Así las cosas, los dotó con motocarros para que los usaran en su ruta de recolección, lavamanos e hipoclorito para protegerlos, entre otros elementos.



Al trabajar con los recicladores y sus fuentes, se hace posible el correcto desarrollo de esa cadena de recolección, para que estos incrementen sus toneladas recolectadas, y puedan sacar lo recogido a cualquier parte del país en donde se encuentre un transformador para rentabilizar el proceso. Esta grandiosa labor, la ha hecho recorriendo gran parte del territorio colombiano, haciendo intervenciones en la Costa Atlántica y Pacífica; Bogotá y sus alrededores; y Medellín, entre otros.

Y es que obrar con los recicladores de oficio, debería ser hoy una tarea fundamental para los líderes de las empresas. Tetra Pak, le ha ido aprendiendo eso a otros países que utilizan diferentes técnicas como Europa en donde el consumidor, lleva a un sitio de acopio todos los materiales, y existe una infraestructura adecuada, mientras que en Colombia, los recicladores de oficio son vitales, y se está intentando trabajar de una forma articulada para darle al consumidor, la tranquilidad de que su material fue recolectado, y va directo a un lugar donde va a ser transformado.



¨Hemos empezado a implementar una tendencia que ha sido ganadora en el Reino Unido y un poco en Estados Unidos, y es manejar el reciclaje a través de incentivos, pero a diferencia de estos países, hemos buscado hacerlo aquí más sostenible. Por ejemplo, en Transmilenio hay máquinas de entrega voluntario con un incentivo que va dirigido a la tarjeta Tu Llave con un porcentaje de recarga; esa tendencia global se llama depósito con retorno. Lo que buscamos es instalar ese tipo de máquinas en sistemas masivos para que tengan una captación interesante, y hacer esto con alianzas, porque aunque esas máquinas las auspicia Tetra Pak, recoge también, otro tipo de materiales; estamos muy alineados con la responsabilidad compartida. Asimismo, el material tiene que seguir perteneciendo al reciclador, además que en Colombia hay un decreto que es el 596, que ampara los derechos de los recicladores, en donde no podemos por ningún motivo, poner en riesgo esa pertenencia del material y promover su fortalecimiento con este tipo de iniciativas¨, continúa Montes.



Para terminar, la tercera tendencia que Tetra Pak ha tomado es el abrazar la innovación. Siempre está trabajando en pro de esta, rediseñando y repensando los envases, para que sean reciclados de forma eficiente, y se conviertan en nuevos productos como mobiliario escolar, techos, hasta casas.



¨Cuando vamos a innovar en cualquier sentido, sabemos que la premisa que debe primar es que cada diseño se va a poder incorporar a una cadena de reciclaje. Si hay un material que no se puede reciclar, este no debe estar en nuestra agenda de innovación¨, finaliza Montes.

