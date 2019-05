Teletrabajo, una herramienta incluyente

Personas en condición de discapacidad, población vulnerable, mujeres cabeza de hogar o profesionales que buscan retomar su práctica laboral, son algunas de las poblaciones que se han beneficiado por el teletrabajo. Tres ejemplos:

Un mundo de oportunidades y esperanza

Para Paola Mila Jiménez, estar teletrabajando con EPS Famisanar ha sido “una de las felicidades más grandes, porque la empresa me abrió las puertas para tener una experiencia laboral formal y, además, me ayudó como persona, porque pasé momentos difíciles, debido a mi condición física me cerraron muchas puertas, pero Famisanar creyó en mí y en mis capacidades”.



A Paola le diagnosticaron a los 14 años paraparesia espástica en miembros inferiores, una enfermedad huérfana que le impide caminar con facilidad, lo que no le permitía obtener un trabajo estable, hasta que después de pasar su hoja de vida, entrevistas y pruebas, en Famisanar le brindaron la oportunidad de trabajar desde su casa y, también, cuidar su salud.



“Mi trabajo consiste en diligenciar datos con información de los usuarios, verificar correos, en ocasiones contestarlos y llenar la base de datos con la información que me solicitan. Manejamos una carpeta compartida, la cual tengo que actualizar todos los días para ser supervisada por mi jefe diariamente. En la compañía he apoyado varias áreas: vacunación, atención primaria en salud, salud mental, todas bajo la modalidad de teletrabajo”, explica Paola.



El lugar de trabajo, un espacio en su casa, cumple los requerimientos exigidos para ello, bajo las normas ergonómicas requeridas, con un permanente soporte tecnológico y apoyo psicosocial.



“Me levanto a las 5:20 a arreglar a mis hijos para el colegio, organizar el almuerzo y luego me siento en mi puesto de trabajo hasta la 1 de la tarde, para mi hora de almuerzo. Luego retomo el trabajo hasta las 5 de la tarde, cuando apago el computador para atender a mis hijos. Eso es algo también muy valioso que me permite el teletrabajo: una mejor calidad de vida con mi familia”, dice Paola.



Ella resalta que gracias a la tecnología y a que la empresa creyó en ella, se siente una persona útil, con grandes expectativas de seguir creciendo profesionalmente y, algún día, terminar sus estudios de mercadeo. “Esta experiencia me ha servido para darme cuenta que los límites están en la mente y uno mismo los pone. Hoy, con tanta tecnología es más fácil lograr las metas”, recalca Paola.

Mamás teletrabajadoras

La idea que hace cinco años le surgió a Liz Barrera, luego de renunciar a su trabajo para dedicarse a su hija, fue la base para crear Manglar By Moms, una red colaborativa de mamás profesionales que buscan un tener un equilibrio entre la vida familiar y laboral.



“Al evidenciar que mi perfil profesional se estaba quedando relegado, tomé la decisión de emprender. Al encontrar otras mamás en la misma situación, decidí agruparlas y crear comunidades pequeñas, a las cuales les proporciono una solución de vida que les permita lograr ese equilibrio”, explica Liz Barrera, directora corporativa de la plataforma digital.



Manglar By Moms quiere seguir siendo el puente a través del cual las mamás accedan a oportunidades laborales de teletrabajo, a través de alianzas con empresas nacionales e internacionales, y lograr que los niños se vean beneficiados emocionalmente al tener una mamá presente físicamente, sin que las madres dejen atrás su desarrollo profesional.



La plataforma, que ya cuenta con 4.000 mujeres en Colombia, ha sido una herramienta poderosa. “Es hermoso ver cómo una mujer renace cuando vuelve a sentirse activa laboralmente, está altamente motivada y comprometida con los objetivos laborales y familiares. Por su parte, las empresas evidencian que el teletrabajo incrementa la productividad y reduce gastos fijos, impactando directamente el ROI”, manifiesta Barrera.



La iniciativa ha logrado el reconocimiento de entidades como el MinTic, INNpulsa, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y las Cámaras de Comercio, las cuales se han ido vinculando al proyecto. “Estamos logrando vacantes en Colombia y creando alianzas con empresas en Estados Unidos, logrando ya algunas oportunidades laborales bajo esta modalidad”, enfatiza Barrera.

Ganancias para todos

Desde hace cuatro años, la vida para los colaboradores de la Cámara de Comercio de Bogotá cambió de forma muy positiva, gracias a que la entidad optó por implementar el teletrabajo y el trabajo en casa como iniciativas que les permitiera, en especial a las personas en condición de discapacidad o vulnerables, tener un balance entre su actividad laboral y su vida personal.



Para Melissa Schutt, gerente de recursos humanos de la CCB, esta modalidad tiene un impacto evidentemente mayor en personas con alguna condición especial, “tenemos el caso de una trabajadora con una hija con un cáncer terminal, que gracias al teletrabajo ha podido, al mismo tiempo, prestarle los cuidados que requiere. Hemos medido el impacto que se tiene desde lo familiar, económico, en productividad, movilidad y los indicadores muestran un impacto del 100%”.



También está el caso de Fanny Cristina Pava, actual directora de mercadeo y servicio al cliente de la CCB, a quien le diagnosticaron un cáncer de seno que le significó citas médicas frecuentes y cuidados especiales, ante lo cual la entidad le ofreció teletrabajar dos días a la semana, que utiliza para hacer labores que requieren más concentración y reuniones virtuales con sus colaboradores.



“Son espacios muy productivos, no hay teléfonos sonando ni miles de reuniones y las que hacemos vía Skype son más cortas. Dispongo de un espacio adecuado en cuanto a ergonomía y tecnología, e inclusive la empresa da una ayuda económica para internet y el pago de luz. Además, me permite compartir con mi familia y cuidar mi salud de mejor manera”, indica Fanny Cristina.



Los beneficios son todos también para la entidad, explica Melissa Schutt, gerente de recursos humanos, “bajo la premisa de que personas felices, son más productivas, más comprometidas, nos significa retención del talento. Hoy, cuando se habla del engagement organizacional, donde las organizaciones deben enamorar y no solo gestionar, el teletrabajo cobra todo el sentido”.



Y finaliza, diciendo que si bien romper una cultura de liderazgo totalitario y volverlo un liderazgo de confianza y participación solo ofrece múltiples ventajas a las empresas y colaboradores.