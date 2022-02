Con el paso de los años, los aportes de la tecnología han permeado todos los ámbitos, las industrias y hasta la vida diaria de las personas. Su presencia en nuestra cotidianidad es innegable y los beneficios que ofrece cada día la vuelven más indispensable, pues ha facilitado la vida de la humanidad y el día a día de los negocios.

Uno de ellos es Cajero, la primera red de pago para pequeños comerciantes e independientes que les ayuda a incrementar sus ventas con una solución (app), que les permite cobrar de una manera mucho más fácil.



“Antes muchas tenían esas cajas registradoras viejas o registraban sus ventas en cuadernos o manualmente, pero con esta aplicación se puede llevar el control de todas las ventas y recibir pagos con tarjetas débito y crédito”, explica Gerardo Aristizábal, gerente de Cajero.



Agrega que en otro momento para acceder a un datáfono se debía pasar por un proceso muy complejo y demorado, algo que no funcionaba bien para esta clase de comercios. Eso fueron motivaciones suficientes para crear un sistema que puede ser adquirido por Internet o en tiendas Olímpica, para luego activarlo en minutos y empezar inmediatamente a recibir pagos electrónicos.



“Nosotros le ayudamos a la gente a entender y llevar control de su negocio. Somos un país con una cultura muy fuerte del uso de efectivo, pero así generalmente no existe un control estricto sobre las ventas. Ahora con Cajero se va haciendo el registro de los movimientos con tarjetas débito y crédito e incluso los que se hacen en efectivo, para saber –por ejemplo– cómo se vendió hoy, cómo va con respecto a la semana anterior”, anota el directivo.



Además, y teniendo en cuenta que el 40 por ciento de las ventas en Colombia son fiadas (en las tiendas de barrio), esta app cuenta con una funcionalidad denominada ‘Cupo cajero’, que permite otorgar un microcrédito en el punto de venta a sus clientes y así evitar los incómodos cobros individuales.



A esta se suma otra opción para realizar arqueos de caja, muy útil para los pequeños restaurantes y otros establecimientos que acostumbran consultar los movimientos, transacciones y su evolución diaria, lo que evidencia la cercanía y afinidad de esta solución con los comerciantes, que según Aristizábal es muy fácil de usar y que les ayuda a digitalizar y profesionalizar sus negocios, entenderlos mejor y darles acceso a herramientas financieras que antes no tenían disponibles.



Otras de las ventajas que destacan de este sistema tienen que ver con que este es el datáfono que cobra el menor porcentaje de comisión del mercado (2,69%); que también permite cobrar con link de pago (un servicio adicional de la aplicación) y su landing page para resolver dudas (https://datafono.cajero.co/datafono-cajero).

Asesoría permanente

El Gerente de Cajero reconoce que cuando iniciaron con esta app tenían la idea de que las personas iban a ingresar, registrarse y hacer el procedimiento por su cuenta, pero muy pronto se percataron de que eso no iba a ser así sino que, por el contrario, los dueños de los comercios querían hablar con ellos, que les explicaran la aplicación, los llevaran paso a paso y que los acompañaran de manera permanente.



“Eso se convirtió en una venta y en un proceso consultivo muy detallado. Cuando usted se vincula a la red Cajero alguien de la empresa va a estar pendiente, indicándole cómo se utiliza la herramienta, cómo hacer una primera venta, cómo hacer un retiro y, finalmente, tendrá a su disposición un equipo de soporte y apoyo para resolver cualquier inconveniente”, precisa Aristizábal.



Igualmente, durante el año, van a terminar de implementar una cantidad de reportes específicos y detallados para los comercios, con el fin de hacer análisis personalizados de los datos de cada cliente y entregárselos para que puedan tomar mejores decisiones, lo que finalmente repercute en el aumento de sus ventas.



“Hemos notado una tendencia en los negocios que usan nuestra app y es que a medida que pasa el tiempo comienzan a vender más. Entre finales de 2020 y 2021 vimos un incremento en el número de transacciones de los clientes ligados a Cajero del 28 por ciento”, revela el directivo, quien asegura que esta herramienta está disponible en todo el país.