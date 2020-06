Tecnología para realizar las actualizaciones de Catastro.

Desde 2016 se viene hablando de esta alternativa, pero en las últimas semanas el concepto ha tomado mucha fuerza y su eco se escucha en todos los rincones del país. El término ‘catastro’ generalmente está asociado con el cobro de impuestos; sin embargo, va mucho más allá. Es el inventario de los predios y lotes (formales o informales) de un país, y sirve para saber cuántos, dónde y en qué estado se encuentran.

Además, es un sistema de información mucho más amplio, y constituye una de las promesas de valor que trae el concepto. Se refiere a un sistema de información geoespacial (SIG) que integra información adicional a las características propias del territorio, tales como derechos de propiedad, responsabilidades, restricciones, valor de uso y ocupación, entre otros factores asociados a un territorio determinado. Esta información resulta de vital importancia para la toma de decisiones –gubernamentales o privadas–, por ejemplo, para saber cómo o dónde es prioritario distribuir recursos, o dónde es más conveniente invertir primero. No obstante, Colombia solo cuenta con el 5,6 por ciento de la información catastral actualizada.

HEXAGON Foto: HEXAGON

Ahora bien, la regularización de la tierra es uno de los pilares del Acuerdo de Paz, en este sentido, la implementación de este modelo –también llamado multifinalitario– coopera con este proceso, permitiendo visualizar la realidad sobre el uso de la tierra, apoyar la gestión de entidades públicas y privadas con información necesaria y relevante para la toma de decisiones, relacionadas, entre otras, con la adquisición de créditos e inversiones, situaciones de riesgo, necesidad de proyectos de infraestructura, educación, salud, servicios públicos y protección al medio ambiente.



El Estado colombiano, en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), viene trabajando mancomunadamente con organizaciones nacionales e internacionales en la definición de pautas y el desarrollo de metodologías, que permitan estandarizar la información del proceso de actualización catastral. Esto implica que las tecnologías deben entender y aplicar 100 por ciento estos estándares, que, para el caso concreto, corresponden al modelo LADMCOL, basado en el lenguaje Interlist.

Hexagon como líder en la creación de ecosistemas autónomos conectados, no deja de lado el catastro y aporta tecnología que adopta totalmente este estándar. No serán los gestores y operadores catastrales quienes tengan que adaptarse a lo que les ofrezca la tecnología, sino que cuentan con una solución que está lista para atender la necesidad de independencia e interoperabilidad propias de este reto nacional –según lo establecido en el actual Plan Nacional de Desarrollo–, cuya meta a 2022 del ‘Pacto por la descentralización’ es “aumentar el porcentaje del área geográfica con catastro actualizado de 5,6 por ciento al 60 por ciento”.



Contar con herramientas capaces de integrar en una misma interfaz los datos cartográficos, geodésicos, digitales, y demás información, con la que cuentan actualmente, tanto los gestores catastrales como las autoridades locales y entidades que tradicionalmente proporcionan información relacionada, y llevarlos a los estándares establecidos, es tal vez uno de los aspectos de mayor complejidad en los que la tecnología de Hexagon otorga gran potencia.

HEXAGON Foto: HEXAGON

Poder desarrollar todas las actividades que conlleva un catastro multipropósito (CM) con tecnología para cada parte del ciclo de vida del proceso, en un territorio tan diverso y en época de pandemia, es relevante, cuando técnicas no directas de adquisición de la información, como el análisis de imágenes de satélite, imágenes de radar, imágenes provenientes de cámaras en drones, entre otras, permitan planear, analizar las zonas y priorizar las visitas a campo reduciendo costos y optimizando procesos.



Gracias a la aplicación de estándares abiertos y a que tenemos implantado el modelo LADMCOL, garantizamos la interoperabilidad, no solo entre las entidades directamente involucradas (IGAC - Catastro – Registro – Entidades Territoriales), sino para los fines multipropósito, en donde diversos usuarios se vuelven consumidores de información.



El catastro estará no solo actualizado sino analizado en tiempo real de acuerdo con las diferentes aplicaciones multipropósito, este es un aporte muy importante de nuestra tecnología para apoyar la definición de políticas públicas asertivas.



Los datos espaciales serán un factor determinante no sólo para la regularización de tierras sino para la planeación y el ordenamiento territorial, ya que permitirán establecer, dónde hay ocurrencia de eventos, dónde están las zonas de riesgo o dónde es más favorable cultivar, esta es nuestra especialidad.



La implementación del catastro multipropósito es ya una realidad en el país, la gestión del territorio será progresivamente más eficiente, y tanto administradores públicos como los habitantes en general, verán el impacto en el mejoramiento de las decisiones y la calidad de vida. Le invitamos a profundizar sobre la tecnología mencionada en el enlace https://hexgeo.co/3gcbITV