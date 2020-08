Tecnología en seguridad le devolverá la confianza a las personas

No cabe duda de que la inseguridad de la gente y el miedo a nuevos brotes de covid-19 van a marcar la pospandemia. A pesar de que el autocuidado y las medidas de bioseguridad serán la clave de la reapertura de muchos sitios y establecimientos públicos, lo cierto es que la nueva normalidad demandará un mayor control a las personas. Frente a este desafío, la tecnología tiene la respuesta.



Los desarrollos más vanguardistas que han surgido durante la pandemia están aportando una nueva visión de la seguridad en un mundo que se está transformando rápidamente, donde la innovación le permitirá a las personas volver con confianza a centros comerciales, negocios, universidades, colegios e, incluso, lugares turísticos, minimizando al máximo cualquier riesgo de contagio.

Precisamente, el retorno seguro a la cotidianidad de la mano de la tecnología lo están liderando firmas como Prosegur -compañía global líder en soluciones de seguridad y que, desde 2011, se ubica en el ‘top’ 5 de compañías de seguridad en Colombia-, la cual lanzó recientemente el portafolio de soluciones ‘Covid-Free’.



A través de esta nueva línea de servicios, Prosegur Seguridad demuestra que la seguridad soportada en tecnología de punta puede crear ambientes seguros inclusive después de la pandemia. Por tanto, se trata de servicios de largo aliento.

Adaptarse a la nueva normalidad

Con el objetivo de que las personas vuelvan a las calles con tranquilidad absoluta a nivel de salud, Prosegur Seguridad diseñó soluciones con tecnologías de última generación que ya están a disposición de los colombianos.



Lina María Mejía, directora de Prosegur Seguridad Colombia, señala que “la línea ‘Covid-Free’ facilita el control de aforo de un lugar, monitorea el distanciamiento social en un recinto y hasta valida la temperatura, entre muchas otras ventajas”.



Gracias a su innovación, tecnología, conocimiento e inversión en I+D, esta compañía se encuentra preparada para enfrentar rápidamente los cambios derivados de los diferentes entornos y ser el mejor aliado del retorno a la vida productiva.



La directora de Prosegur Seguridad Colombia explica que “partimos de un análisis del riesgo, en el cual evaluamos el entorno y los requerimientos de los clientes para poner a su alcance soluciones integrales, bajo un concepto de innovación, excelencia operativa y cercanía”.

Regreso a clases seguro

Con el portafolio ‘Covid-Free’ de Prosegur, los colegios y universidades del país podrán instalar cámaras conectadas a sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial que, principalmente, emitirán alertas en caso de que el público no porte su tapabocas desde el principio de la jornada o se lo quite en algún momento.



En la misma línea, estos equipos están en capacidad de avisar a un Centro de Gestión Operativa cualquier aglomeración que se presente en salones de clase, restaurantes, pasillos y otras zonas comunes, para de esta manera llevar a cabo los protocolos de atención respectivos.



Teniendo en cuenta que los niños o adolescentes no siempre estarán conscientes de las precauciones que hay que tomar para evitar un posible contagio de covid-19, el portafolio ‘Covid-Free’ de Prosegur es el mejor aliado de profesores y personal administrativo de los colegios, ya que no tendrán que interrumpir sus labores para estar verificando el uso de implementos de bioseguridad.



“La automatización va a ser vital para que los alumnos retornen a las clases presenciales. Por su parte, podemos monitorear también a los adultos por medio de una aplicación en su teléfono móvil, lo cual nos permite garantizar el distanciamiento social y, en dado caso, hacer la trazabilidad de un posible caso de covid-19”, acota Mejía.

Seguridad 360 grados

Así mismo, lugares tan proclives a las aglomeraciones -como los centros comerciales o los grandes restaurantes- también pueden sumarse a las ventajas del portafolio ‘Covid-Free’ de Prosegur.



Por ejemplo, en entornos como centros comerciales es posible integrar sistemas de control de acceso que monitorean el aforo máximo permitido. A esto se suman cámaras termográficas que permiten examinar la temperatura corporal de una persona desde antes de que ingrese al establecimiento.



“También contamos con sistemas de reconocimiento facial que, además de verificar el uso de tapabocas, también puede hacer la validación del número de cédula de la persona y, de esta manera, saber si tiene permitido entrar a un determinado centro comercial o restaurante de acuerdo con las medidas de Pico y Cédula”, precisa la directora de Prosegur Seguridad Colombia.

De vuelta al trabajo

Para las grandes empresas (industrias, multinacionales y compañías de diversos sectores), ‘Covid-Free’ cuenta con controles de acceso automatizados los cuales permiten cerciorarse de que el personal autorizado ingresa a las instalaciones sin tener contacto con ninguna superficie, por medio de equipos como lectores de huella sin contacto o lectores del iris del ojo.

Tranquilidad en sitios públicos

Para parques, playas, lugares turísticos y todo tipo de espacios abiertos y concurridos, Prosegur Seguridad dispone de drones con la última tecnología en cámaras termográficas y ópticas que permiten visualizar si los presentes rompen la barrera de distanciamiento social.

De igual manera, manillas o tarjetas de control electrónicas pueden notificar al departamento de seguridad cuando un grupo de personas se acerca a una distancia de menos de dos metros.

Soluciones a la medida

Prosegur Seguridad es una empresa que ha sido reconocida en el mercado internacional por sus altos estándares éticos, su responsabilidad social y, principalmente, por ser uno de los principales referentes en la industria en los países donde opera.

“Durante la pandemia, decidimos juntar nuestra trayectoria de innovación y transformación para crear soluciones hechas a la medida que combaten el covid-19 y minimizan su contagio. En el futuro, estos servicios seguirán adaptándose a las necesidades de la sociedad y creando espacios más seguros”, afirma Lina María Mejía.

Los colegios y universidades del país podrán instalar cámaras conectadas a sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial con el fin de recibir alertas. Foto: iStock

El éxito del ‘Reto CovidFree’

Hace un par de meses, más de 80 ‘startups’ de 22 países distintos se sumaron al ‘Reto CovidFree’ organizado por el área de Innovación de Prosegur. Se trató de una convocatoria para hallar y reconocer todas aquellas soluciones tecnológicas que, al igual que el amplio portafolio de Prosegur, permitan crear espacios libres de covid-19.



La iniciativa ganadora fue una tecnología capaz de controlar la ocupación de espacios interiores a través de la detección de microvibraciones como las que producen los latidos del corazón. En el corto plazo, esta solución hará parte del portafolio de Prosegur.



Así mismo, la Fundación Prosegur llevó a cabo el ‘Reto Aulas CovidFree’, orientado a encontrar alternativas innovadoras que faciliten la interacción segura en colegios o universidades.