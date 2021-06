Teatro Colsubsidio presenta su nueva agenda de espectáculos

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

En línea con lo anterior, las circunstancias provocadas por la aparición del covid-19 comprobaron una vez más, que las personas perciben el arte y la cultura como vías de entretenimiento, diversión y distracción, y en ese sentido, el Teatro Colsubsidio tiene claro que estas disciplinas no pueden parar, por lo que decidió adaptarse y evolucionar a través de una agenda de espectáculos, que combina la presencialidad y virtualidad, de la mano de una oferta de la más alta calidad.



La programación 2021 adoptará una mezcla de sonidos tradicionales y de vanguardia, con experiencias en distintos escenarios, que respetarán un aforo limitado y estrictos protocolos de bioseguridad. De igual manera, se realizarán transmisiones en línea que estarán disponibles para cautivar a una audiencia más amplia con tarifas especiales para los afiliados a Colsubsidio.



“En Colsubsidio creemos que las artes de calidad tienen que estar al alcance de todos los públicos. Vamos a hacer espectáculos de manera híbrida para traerle al público colombiano una programación integral, con propuestas que están innovando y reinterpretando los sonidos de nuestro país; todo con la impronta de calidad del Teatro Colsubsidio. La gente no cambia la experiencia del espectáculo en vivo y eso es lo que queremos ofrecer observando todas las medidas de bioseguridad. Un público limitado podrá estar en el rodaje de los eventos que luego serán transmitidos”, cuenta Sonia Durán, gerente de Educación, Cultura y Productividad de Colsubsidio.



Por su parte, Paulo Andrés Sánchez Gil, gerente del Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez destacó que “el público prefiere hacer parte de un grupo pequeño, con el propósito de estar en la escena para vivir el aplauso y la emoción de sentir cerca al artista. Colsubsidio como referente de innovación social en el país implementa este nuevo formato, para seguir trayéndoles a los colombianos alternativas culturales de calidad y fortalecer el ecosistema de creación artística, tan necesario en estos tiempos”.



Un reconocimiento a los artistas colombianos



La programación del Teatro Colsubsidio estará compuesta por más de 50 espectáculos en siete franjas, diez festivales y con artistas de más de 11 nacionalidades, sin embargo, la primera etapa se enfocará en artistas nacionales.



o El Tuyero Ilustrado: Edward Ramírez y Rafa Pino conforman un dueto que presenta una versión urbana y contemporánea del joropo central. Será una visión de este género a puro cuatro, maraca y buche (voz).



o Las Áñez: La música de las gemelas Áñez está concebida para cantarse con un pedal de loops y pequeños instrumentos. Presentarán canciones incluidas en tres álbumes que han cautivado al público europeo por su mezcla de folclor y vanguardia.



o Paíto y los Gaiteros de Punta Brava: Paíto es el último exponente de la corriente de la Gaita Negra colombiana y uno de los últimos gaiteros activos de las zonas bajas de los Montes de María. Interpretará una música recia, dinámica, cargada de sorpresas y secretos con su agrupación conformada por sus hijos y pupilos.



o Duelo colectivo entre César López y Alas de Prueba: La agrupación Alas de Prueba celebra 20 años de trayectoria y creación permanente. Esta se ha convertido en un referente de resistencia cultural, independencia y constancia, por lo que César López y sus compañeros de Alas de Prueba expondrán obras originales con un sentido de humanidad y compromiso social, acompañados de algunos de los más destacados escritores del país.



o Dueto Diana y Fabián: Ganadores del Gran Premio Mono Núñez en 2003 y reconocidos como uno de los más importantes duetos de las últimas décadas en Colombia, este grupo conformado por los hermanos Diana y Fabián Hernández, quienes junto al resto de sus hermanos y sus padres conformaron la agrupación Campanitas, regresarán a la escena con el repertorio que los ha hecho reconocidos y un formato diferente al habitual.



o Gina Savino: Esta cantante colombiana que se ha dedicado a difundir por más de 15 años la música improvisativa y de creación en tiempo real, ha participado en los festivales más representativos del país, ha hecho grandes circuitos de conciertos en pueblos y pequeñas ciudades y es una de las figuras del jazz vocal en Colombia, se mostrará con su emblemático cuarteto conformado por Juan Carlos Padilla en el bajo, Pedro Acosta en la batería y Santiago Sandoval en la guitarra.



o Orquesta La 33: La icónica agrupación de salsa comenzó como el sueño de unos amigos que querían hacer música y se reunían a ensayar en 2001 en la casa materna de los hermanos Mejía, una adusta construcción en el barrio Teusaquillo. Han sido nominados a los premios Grammy, han ganado cuatro Premios Shock y el Bastón de Mando Benny Moré en el Festival Tempo Latino en Francia.



o Oh’laville: Su sonido único los ha llevado a participar en grandes eventos como Estéreo Picnic, Rock al Parque, South by Southwest (SXSW), Armando Fest, entre otros. Se definen como “un sonido internacional con la fuerza del rock y la sinceridad del folk, cargado de arreglos de voces y de letras que hablan de los amores inalcanzables”.



o Diana Burco: Con su primer álbum, la cantautora y acordeonista fue nominada al Latin Grammy 2018 en la categoría mejor álbum vallenato/cumbia convirtiéndose en la primera mujer nominada de este género. Es hoy uno de los mayores referentes femeninos dentro de la cumbia y el vallenato.



o ConCuerpos: Es la organización pionera en Colombia en el campo de la danza contemporánea inclusiva.



Por otro lado, también serán parte de la programación, la segunda versión del Festival de Bolero Contigo Aprendí, una franja dedicada a la Diáspora Africana, el tercer Festival de Cuerdas Pulsadas – Encuentro de Tríos, el segundo Festival Sinfónico, el Encuentro de Cantautores y el Festival de jazz con Paquito D'Rivera, Jacob Collier y Dianne Reeves, entre otros.



Los eventos de esta apuesta, que pretende continuar construyendo público y ampliar el acceso al arte, no solo tendrán lugar en la sala del Teatro, ya que esta será adecuada y modernizada, sino que también se llevarán a cabo en otras sedes de Colsubsidio como El Cubo, el Club Bella Vista y los nuevos centros Táctica, Concepta y Bienestar Local Colsubsidio (BLOC).



Para más información ingrese a www.teatrocolsubsidio.com y recuerde que las entradas para asistir a los eventos con aforo limitado las podrá adquirir en Tuboleta.