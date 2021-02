Sus empleados ganan cuando consignan las cesantías al FN

Para muchas empresas el pago de las cesantías se puede convertir en un trámite engorroso y complejo. Sin embargo, con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) el procedimiento resulta bastante sencillo y cómodo de efectuar.



Antes de realizar de manera ágil y segura el aporte y el reporte de cesantías, la empresa u organización debe encontrarse registrada en el FNA.

Si no ha adelantado este proceso, siga estos pasos:



- Ingrese al sitio www.fna.gov.co



- Busque el botón Fondo en Línea (ubicado en la parte superior de la página).



- Haga clic en Empresas.



- Luego, en Creación de Empresas.



- Un último clic en Regístrese aquí.



Una vez ingrese, debe diligenciar toda la información que allí se solicita. Así de fácil puede registrar su empresa en el FNA.



Ahora, es el momento de conocer los diferentes canales disponibles para que pueda efectuar el pago de las cesantías.



Planilla Ágil



Si escoge este medio para hacerlo, ingrese nuevamente a www.fna.gov.co, clic en Fondo en Línea y siga estas instrucciones:



- Busque la pestaña de Planilla ágil. Púlsela y escoja la opción Haga su reporte.



- Diligencie toda la información que allí se solicita. Cuando termine, dé clic en la opción Continuar.



- Luego de haber seleccionado la opción que prefiera para hacer el reporte, se desplegará el listado de los pasos a seguir.



- Si la opción que eligió fue Diligenciar archivo Excel, es necesario que descargue el adjunto y diligencie la información requerida. No olvide guardar.



- Vaya a la opción Cargar archivo para continuar con la validación de los datos.



Al terminar correctamente este procedimiento, aparecerá en su pantalla un mensaje de confirmación del valor de las cesantías a reportar. Haga clic en Aceptar. El sistema le generará, de manera automática, el número de registro del proceso. Es muy importante que lo guarde en caso de futuras consultas.



De esta manera podrá llevar a cabo el pago de las cesantías mediante canal electrónico o imprimiendo la planilla ágil para pago en institución bancaria.



Ahora, si el medio que seleccionó fue el de pago electrónico, asegúrese de hacer el proceso desde un computador confiable. Después:



- Dé clic en Aceptar.



- Vaya a la opción Total reporte.



- Pulse el botón Confirmar pago.



Entonces, se abrirá una ventana con detalles del pago. Verifique el tipo de cuenta, el banco, si es persona jurídica o natural, y finalmente, confirme el proceso.



En caso de haber elegido la opción Imprimir planilla, debe dirigirse a la entidad recaudadora de su preferencia.



Es importante que sepa que no se requiere el envío de la planilla de consignación al FNA, porque el abono será automático en el sistema del Fondo.



Fondo en Línea



A través de este canal puede efectuar el aporte y el reporte de cesantías, así:



- Ingrese a www.fna.gov.co.



- Busque el botón Fondo en Línea.



- Escoja la pestaña Empresas e ingrese con su usuario y contraseña.



- Realice la validación y seleccione, en la parte izquierda del menú, la opción Entidades.



- Luego, vaya a Cargue de cesantías.



- Haga clic en el botón Cargar archivo. Se desplegarán estas opciones: Principal, si es el primer reporte, y Anual o de ajuste para adicionar afiliados. Clic en Aceptar.



- Seleccione la opción Cargar Archivo y ubique en su equipo el archivo plano a validar por Fondo en Línea en la opción Abrir.



- Pulse Subir Archivo y espere a que se procese la información.



Llegado a este punto, elija el modo de pago: si es por ventanilla, vaya a la opción Imprimir para descargar la planilla de consignación en PDF. Debe imprimir tres copias y conservar el soporte de pago.



Si prefiere hacerlo mediante pago electrónico, asegúrese de estar en un equipo de confianza. Luego, seleccione el botón PSE. Se abrirá una ventana con detalles que debe verificar: tipo de cuenta, entidad financiera y si es persona jurídica o natural. Confirme el pago.



Recuerde que los pagos realizados después del horario extendido serán procesados con la fecha del día siguiente. Al finalizar el pago, es importante que guarde el soporte y lo imprima.

1 1 Crédito: FNA

Operadores Pila



En las páginas ‘web’ de Asopagos, Mi Planilla Simple S.A., Aportes en Línea, ARUS o SOI puede encontrar la manera de realizar el aporte y el reporte de cesantías.



Es importante tener en cuenta que no es posible realizar el pago acudiendo a medios mixtos, es decir, efectivo y cheque para una misma transacción.



Si va a realizar el pago con cheque de gerencia, este se debe girar a nombre del FNA, cuyo NIT es 899.999.284-4.



Cualquiera que sea el canal que prefiera, lo importante es que cumpla con este trámite. Le conviene a su empresa y es una gran ayuda para sus empleados, porque al afiliarlos al Fondo Nacional del Ahorro y consignar allí sus cesantías, quedarán más cerca de cumplir su sueño de tener casa propia.