Sumérjase en la Exclusividad: Reserve su Crucero con Deluxe Reps

Deluxe Reps Cruceros cuenta con representantes en cada región del país para ofrecer inolvidables experiencias de crucero de alta gama. Siempre a la vanguardia y con itinerarios a la medida, representa y es agente preferente para Colombia de las navieras de mar y río más reconocidas a nivel mundial. Acompañamos en su regreso a los mares a Crystal Cruises que, en asociación con Abercromby & Kent, pone un sello de Excepcionalidad en cada detalle que entrega a sus huéspedes, tanto a bordo como en tierra.

En esta oportunidad, se destacan dos de sus itinerarios imperdibles: 9 días entre Cartagena y Cabo San Lucas saliendo el 12 de junio de 2024, y el magnífico World Cruise 2025 de 123 noches pasando por 62 destinos en 31 países. Con barcos de entre 60 y 150 invitados, y a destinos en Europa, Asia, África, Egipto y próximamente Colombia, se ponen a disposición los cruceros fluviales de AmaWaterways, con salidas tradicionales o temáticas como Toque Latino, Mercados Navideños, Programa de Golf, 7 ríos de Europa o Cruceros de Vinos.

AmaVida, operado por AmaWaterways. Foto: Deluxe Reps Cruceros

Hoy destacamos el crucero “Charms of the Mekong”, desde Ho Chi Minh City hasta Siem Reap, con salidas programadas tanto el 5 o el 19 de agosto de 2024. El costo es de US$ 1399* por persona. También ofrecemos una amplia selección de salidas por el Rin, el Danubio y más, por US$ 2999 por persona incluyendo la mejor cabina disponible. Para obtener más información, le invitamos a ponerse en contacto con los representantes Deluxe Reps Cruceros a través de la página web www.crucerosdeluxereps.com o llamando al 314 636 6116.