Subastas inmobiliarias, una alternativa con grandes oportunidades

Hasta el jueves 4 de abril, Colliers International Colombia en alianza con Cáceres y Ferro Finca Raíz, adelantan la subasta online de cerca de 150 inmuebles de todo tipo, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

¿De qué se trata la Gran Subasta Inmobiliaria de Colliers International Colombia?



En los últimos años, las subastas inmobiliarias han tomado mayor relevancia en el mercado, sumando adeptos gracias a las oportunidades que brinda en precio, calidad y garantías para los compradores.



Colliers International Colombia se ha unido con Cáceres y Ferro, para adelantar una subasta online que cuenta con más de 150 inmuebles de todo tipo: casas, apartamentos, lotes, oficinas, locales y bodegas en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.



Este tipo de transacciones inmobiliarias, permiten dinamizar el sector y son una gran solución tanto para los compradores, pues podrán encontrar inmuebles con hasta un 45 por ciento de descuento.



La subasta terminará el próximo miércoles 4 de abril.



¿Cómo está el mercado de subasta de inmuebles en Colombia?



Hay varias modalidades de compra de inmuebles en el mercado de bienes raíces colombiano. La modalidad tradicional y la más utilizada por los colombianos es la venta tradicional; pero existen por supuesto, otras maneras de hacerse a un inmueble como la permuta, los remates jurídicos, las subastas y los remates inmobiliarios. En las últimas posibilidades, que no son tan comúnmente utilizadas en el mercado colombiano, la prioridad es adquirir inmuebles por un menor valor, dando prioridad a la oferta.



En cuanto a las subastas, destacamos que son un método de compra reconocido alrededor del mundo por la rapidez y la oferta; y su característica digital ha sido ampliamente utilizada en países europeos desde hace varias décadas. Sin embargo, hasta hace poco menos de dos años, se iniciaron en Colombia a través de iniciativas como mi Remate Seinco y el Martillo.



Colliers International Colombia, junto a Cáceres y Ferro, consolidan esta iniciativa en el mercado, asumiendo el reto tecnológico y buscando la mejor rentabilidad para sus clientes.



¿Quiénes pueden hacer subastas inmobiliarias en el país?



Teniendo en cuenta que la “Subasta” es un sistema de comercialización bien sea de inmuebles, muebles, equipos, vehículos, etc., se puede establecer que las entidades que tengan en consignación aquellos bienes podrían operar este tipo de comercialización, que por lo general son las inmobiliarias o bancos.



¿Legalmente cómo operan las subastas?



Las “subastas” están vigiladas por la Superintendencia Financiera cuando la entidad financiera es quien realiza la comercialización de sus bienes por medio de la subasta, y la Superintendencia de Industria y Comercio cuando son sociedades privadas como las inmobiliarias.



Adicional a lo anterior, la subasta se rige por unos “términos y condiciones”, que son los pilares o reglas de la operación de la subasta y el cómo deben relacionarse el vendedor y comprador a través de este medio, de igual manera, se tiene una “carta de intención” cuyo objetivo es crear un compromiso real del oferente frente a su propuesta y conocer las sanciones o penalidades de su desistimiento sin justa causa. Todo ello encaminado a verificar la seriedad de la oferta.



Por otro lado, al realizarse a través de un proceso automático y online, se asegura una mayor transparencia, y se elimina cualquier posibilidad de subjetividad en el proceso.



¿En qué se diferencian las subastas realizadas por inmobiliarias, de las que realizan los bancos?



Técnicamente no tiene alguna diferencia, es más, un grupo de inmuebles que estamos subastando son de propiedad de una entidad financiera que son daciones en pago. Pero podemos decir que en la “Gran Subasta”, tenemos una gran variedad de inmuebles que dan la posibilidad a todos los sectores de la economía de esta subasta.



Contamos con más de 150 inmuebles en las principales ciudades del país. Lo que da gran soporte y respaldo a la operación que se llevará a cabo hasta el 4 de abril de 2019.

Foto: Crédito Caceres y Ferro

¿Cuáles son los beneficios de adquirir un inmueble en subasta?



1. Mejores precios que en el mercado: Los precios de salida en una subasta son más favorables que los inmuebles del mercado, o que son vendidos por particulares o agencias, por lo que puede ser una buena forma de hacerse a una propiedad para quienes tienen un presupuesto más ajustado.



2. Más opciones en casas, locales, oficinas, etc.: Una subasta por lo general tiene una amplia cartera de inmuebles para elegir.



3. Negociación auténtica: La venta por subastas permite participar en una negociación auténtica con el resto de los interesados de una manera transparente y limpia, ya que en todo momento sabemos las pujas que reciben el bien subastado y el valor de la misma.



4. Precio Justo: Una inversión a través de subasta, asegura un precio más justo que en cualquier otra modalidad de compra, ya que se acaba adjudicando al mejor postor después de una negociación transparente.



5. Desde cualquier sitio: Es posible participar en la subasta desde cualquier lugar. La mayor ventaja es que no tiene que estar localizado a una hora y en un sitio determinado para poder pujar, sino que puede hacerse desde cualquier parte del mundo. Basta con un computador e incluso, un móvil para que este tipo de subastas estén a su alcance.



¿Cómo participar en la subasta en 5 pasos?



Hacer parte de la subasta es muy sencillo:



1. Regístrese: Ingrese todos sus datos en www.collierscolombia.com



2. Escoja: Encuentre más de 150 inmuebles en oferta y escoja de acuerdo a sus necesidades.



3. Deposite: Asegure su oferta depositando el valor asignado.



4. Oferte: Ingrese el valor que está dispuesto a ofertar.



5. Celebre: Si tiene la mejor oferta, el inmueble es suyo ¡Felicidades!



Es importante resaltar que Colliers International Colombia ofrece un acompañamiento constante en sus líneas de atención: Cel: +57 316 719 9321 o al correo colombia@colliers.com.



¿Qué recomendaciones da Colliers International para las personas que quieran participar en una subasta y tener buenos resultados?



A la hora de comprar un inmueble vía subasta online, la recomendación es escoger una firma de trayectoria, de credibilidad y reconocimiento en el país. Es mejor tener precauciones y solo participar en procesos que sean de entidades reconocidas, que además brinden asesoría, números de contacto y todo el respaldo.



Al respecto es importante destacar que Colliers International Colombia, en este 2019 está conmemorando sus primeros 20 años en el mercado inmobiliario corporativo. Una experiencia y trayectoria que ha permitido liderar con éxito múltiples proyectos y las transacciones más emblemáticas en Colombia.



En segunda instancia, se recomienda no hacer ningún tipo de transacción o intercambio de información hasta no haber leído y comprendido en su totalidad los términos y condiciones del proceso de subasta.



En tercer lugar, se debe tener toda la información del inmueble muy clara, no solo sus características, sino también analizar las características demográficas y el precio.



Para finalizar, es vital asesorarse de la mano de un consultor inmobiliario de reconocida trayectoria, análisis profundo y avaluador de propiedad. Un experto inmobiliario como los especialistas de Colliers International Colombia y Cáceres y Ferro.







Acerca de Cáceres y Ferro



Con más 55 años en el mercado inmobiliario, Cáceres y Ferro Finca Raíz se consolida con solidez y experiencia como empresa líder en la administración de bienes raíces y prestación de servicios inmobiliarios orientando sus esfuerzos a generar siempre oportunidades de negocio de finca raíz y valor para los colombianos. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001: 2018 desde el año 2007; con talento humano experto orientado al servicio y con la tecnología y agilidad.



A través de su trayectoria se ha posicionado por su seguridad, respaldo y profesionalismo logrando confianza y clientes de por vida. Visite su página: http://www.inmobiliariacyf.com



Acerca de Colliers International Colombia



Es una de las tres primeras empresas de servicios inmobiliarios corporativos del mundo, hoy #1 en Colombia, en donde se encuentra desde hace 20 años operando en el país a través de un portafolio integral de servicios inmobiliarios, con cubrimiento nacional desde las oficinas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Durante 9 años consecutivos ha sido considerada la mejor compañía de consultoría inmobiliaria de Colombia, como resultado de su excelente servicio, la satisfacción de sus clientes y los resultados eficientes que presenta en cada una de sus transacciones.



Ha contribuido al desarrollo de la finca raíz con su experiencia en temas inmobiliarios empresariales y aporta periódicamente su experiencia en los estudios realizados por la firma en los negocios de finca raíz, reconocidos y esperados por el mercado. A nivel mundial, cuenta con 16.300 profesionales, 5.700 asesores, en 67 países, en 502 oficinas, realizando anualmente un promedio de 84.600 transacciones, administrando 1.7 billones de pies cuadrados. Visite su página: http://www.colliers.com/es-co/colombia